RISULTATI E MARCATORI, X DI RITORNO, GIRONE C

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 20:03

RIETI - Nella X giornata di ritorno del campionato di Seconda categoria, vince ancora la capolista Castelnuovo di Farfa, che ora vede il titolo più vicino, ovvero per la matematica manca ancora un punto, visto che c'è in ballo il ricorso su Atletico Torano-Borgo Quinzio: gli uomini di mister Imperatori intanto riescono, nonostante le tante assenze, a superare la Rufinese con il punteggio di 1-2. Si dividono la posta in palio Atletico Sabina e Quintilianum (match terminato 0-0), mentre Borgo Quinzio ne approfitta e riesce a raggiungere quest’ultime due formazioni al secondo posto, grazie alla vittoria ottenuta oggi ai danni del Velinia.Larga e convincente vittoria per Selci (5-1), che ora mira al secondo posto: gli uomini di mister Scaricamazza, grazie ai tre punti conquistati contro l’Atletico Torano, sono distanti solo un punto dal trittico Atletico Sabina-Quintilianum-Borgo Quinzio; alla stessa maniera, ci proverà anche Cittareale ad insidiare il secondo posto: gli uomini di mister Masci hanno oggi, infatti, battuto in trasferta l’Equicola, con il punteggio di 2-3. Netta vittoria per Piazza Tevere (1-8) contro il fanalino di coda 4Strade del Sacro Cuore, mentre Monte S.Giovanni ha battuto di misura (3-2) il S.Susanna. Infine, non si è giocato il match tra Poggio S.Lorenzo ed Atletico Cantalice per il lutto che ha colpito la comunità di Poaggio san Lorenzi vista la morte dell'infermiera Emanuela Iezzi, avvenuta ieri.4Strade del Sacro Cuore-Piazza Tevere 1-8: 3 Micangeli, 2 Miluzzi, Fenici, Cipriani, Sebastiani (PT)Atletico Sabina-Quintilianum 0-0Equicola-Cittareale 2-3: Miguel, Tolli, Bongiovanni (C)Monte S.Giovanni-S.Susanna 3-2: L. Di Girolamo, V. Fracassi (E) Zapparella, G. Colarieti (SS)Poggio S.Lorenzo-Atletico Cantalice: match non giocato per luttoRufinese-Castelnuovo di Farfa 1-2: Bianchetti (R) Brizi, Riccardo De Angelis (C)Selci-Atletico Torano 5-1: Toma, 2 Migliorelli, Borriello, Florin (S), Coletta (AT)Velinia-Borgo Quinzio 2-4: 1 Mancini, 3 Diallo (BQ)Castelnuovo di Farfa 66Atletico Sabina, Quintilianum, Borgo Quinzio 48Selci*, Cittareale 47Atletico Cantalice* 45Equicola* 37Atletico Torano 35Monte S.Giovanni 31Piazza Tevere 24S.Susanna 20Velinia 18Poggio S.Lorenzo* 17Rufinese 124Strade del Sacro Cuore 6* gare in meno