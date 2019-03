PROGRAMMA GARE, X DI RITORNO, GIRONE C

RIETI - Tutto è pronto per la X di ritorno del campionato di Seconda categoria. La capolista Castelnuovo di Farfa, vogliosa di avvicinarsi ancor di più al titolo di categoria, sarà impegnata sul campo della Rufinese mentre il big match di giornata sarà lo scontro tra le due formazioni che occupano la seconda posizione in classifica: sarà l’Atletico Sabina a giocare tra le mura amiche ed ospiterà, difatti, il Quintilianum di mister Moronti. Piazza Tevere, invece, sarà di scena sul campo del fanalino di coda 4Strade del Sacro Cuore, mentre Borgo Quinzio e Selci sfideranno rispettivamente Velinia ed Atletico Torano. Match interessante sarà quello che vedrà sfidarsi Equicola e Cittareale, mentre S.Susanna ed Atletico Cantalice faranno visita rispettivamente a Monte S.Giovanni e Poggio S.Lorenzo, quest’ultima vogliosa di fare punti utili per uscire dalla zona rossa di bassa classifica.Selci-Atletico Torano (arbitro Ferracuti di Ostia Lido)Atletico Sabina-Quintilianum (arbitro Imbimbo di Tivoli)Equicola-Cittareale (arbitro Pinzari di Ciampino)Monte S.Giovanni-S.Susanna (arbitro Parente di Albano Laziale)Poggio S.Lorenzo-Atletico Cantalice (arbitro Conte di Ciampino)Rufinese-Castelnuovo di Farfa (arbitro Iozzia di Roma 1)Velinia-Borgo Quinzio (arbitro De Nicola di Ciampino)4Strade del Sacro Cuore-Piazza Tevere (arbitro Di Palma di Tivoli)Castelnuovo di Farfa 63Atletico Sabina, Quintilianum 47Borgo Quinzio, Atletico Cantalice 45Selci*, Cittareale 44Equicola* 37Atletico Torano 35Monte S.Giovanni 28Piazza Tevere 21S.Susanna 20Velinia 18Poggio S.Lorenzo 17Rufinese 124Strade del Sacro Cuore 6* gare in meno