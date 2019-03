I COMMENTI

Luigi Moronti (Allenatore Quintilianum):

Vincenzo Volpe (Allenatore Equicola):

IL TABELLINO

Quintilianum

Equicola

Arbitro

Reti

Note

RIETI - Vittoria importante per il Quintilianum (2-0), che conquista tre punti fondamentali per rimanere al secondo posto. Sconfitta per l’Equicola: non sotto il profilo del risultato, ma per il gioco espresso in campo. Lenti e macchinosi i ragazzi allenati da mister Volpe, non hanno impensierito più di tanto la retroguardia granata.Primo tempo che sembra regalare molte emozioni da ambo le parti. Nonostante ciò, dopo pochi minuti di studio tra le due formazioni, il Quintilianum prende le redini del gioco e comincia a macinare azioni su azioni, complice anche una difesa ospite non precisa sopratutto nell’impostazione e nelle marcature. In pochi minuti è Polletti ad andare vicino al gol del vantaggio, prima con un destro da fuori area e poi con un colpo di testa che si alza di poco sopra la traversa. Alla mezz’ora, Quintilianum riesce a siglare il gol del vantaggio, con Silvestri, oggi migliore in campo: il centrocampista granata approfitta di un rimpallo fuori l’area di rigore e scarica un sinistro con potenza e precisione, con la palla che si insacca alle spalle dell’incolpevole Gentile. 1-0 Quintilianum. Trascorrono i minuti e i padroni di casa sembrano avere la gara in pugno, mentre gli ospiti faticano a creare gioco, lasciando sole le punte Di Girolamo e De Massimi. Al 42’ Quintilianum raddoppia, con una splendida punizione: alla battuta si incarica Silvestri che, con una traiettoria precisa, conclude a rete, insaccando la palla alle spalle di Gentile, colpevolmente in ritardo sulla conclusione. Il primo tempo si conclude, perciò, sul punteggio di 2-0.Nella ripresa parte meglio l’Equicola, che sembra più grintosa. Tutto vano però, in quanto la formazione in Bianca maglia fatica ancora ad impensierire D’Agostino. Ne approfitta allora Quintilianum, con frequenti contropiedi, sprecati però al momento giusto. L’occasione più limpida per gli uomini di mister Moronti arriva al 25’, con Garcìa che, a tu per tu con Gentili, tira a botta sicura e trova il palo. La gara si mantiene su ritmi blandi, che danno poco spazio alle emozioni. Termina perciò, così, la gara valida per la IX giornata di ritorno del campionato di Seconda categoria: Quintilianum batte Equicola 2-0.«Nonostante la vittoria, non sono affatto soddisfatto dell’approccio alla gara dei miei ragazzi. In queste partite così difficili e delicate, non si possono siglare solo due reti...».«Nonostante fossimo alquanto rimaneggiati, con ben 8 titoli assenti, abbiamo giocato la gara. Non benissimo il primo tempo, nel quale abbiamo faticato. Nella ripresa leggermente meglio, ma comunque i nostri avversari hanno meritato la vittoria».: D’Agostino, Renzi, Marchetti, Donati, Sielli, Tiburtini, Brunelli, Silvestri, García, Polletti, Caloisi. A disposizione: Franceschini, Bufalino, Formichetti, Tardioli, Corsetti, Testa. All. Moronti.: Gentile, V.Fracassi, F.Fracassi, Cipollone, D’Angeli, Di Giovanni, Scancella, Salvini, Di Girolamo, De Massimi, Riccioni. A disposizione: Romani, Morelli, Pietropaoli. All. Volpe.: Pierotti di Roma 1: Silvestri (29’ pt. e 42’ st.): Ammoniti: Sielli (Q) De Massimi (E); angoli: 2-3.