PROGRAMMA GARE, IX GIORNATA, GIRONE C

Sabato 23, ore 15

Domenica 24, ore 10.30

Ore 11

Ore 15

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tutto è pronto per la nona giornata di ritorno del campionato di Seconda categoria. Turno molto interessante, soprattutto per gli incontri decisivi sia per conquistare i posti del podio che per la lotta salvezza: big match di giornata è lo scontro tra la capolista Castelnuovo di Farfa e la sua inseguitrice Atletico Sabina. Altra sfida importante è quella che vede scontrarsi Quintilianum ed Equicola, mentre Borgo Quinzio ed Atletico Cantalice, appaiate entrambe in terza posizione e a pari punti, affronteranno rispettivamente Poggio S.Lorenzo e Rufinese. Sfide interessanti in ottica salvezza sono le gare che vedranno Velina e Piazza Tevere sfidare rispettivamente Atletico Torano e Monte S.Giovanni. Infine, Selci giocherà sul campo del S.Susanna mentre il fanalino di coda 4Strade del Sacro Cuore verrà ospitato dalla formazione del Cittareale.Atletico Torano-Velinia (arbitro Bezzi di Roma 1)Borgo Quinzio-Poggio S.Lorenzo (arbitro Iozzia di Roma 1)Quintilianum-Equicola (arbitro Pierotti di Roma 1)Castelnuovo di Farfa-Atletico Sabina (arbitro Di Basilio di Roma 1)Cittareale-4Strade del Sacro Cuore (arbitro Rotondo di Viterbo)Atletico Cantalice-Rufinese (arbitro Serafini di Rieti)Piazza Tevere-Monte S.Giovanni (arbitro Agostini di Viterbo)S.Susanna-Selci (arbitro Trisca di Roma 1)Castelnuovo di Farfa 63Atletico Sabina, Quintilianum 44Borgo Quinzio, Atletico Cantalice 42Selci* 41Cittareale* 38Equicola* 37Atletico Torano 32Monte S.Giovanni* 25S.Susanna 20Piazza Tevere, Velinia 18Poggio S.Lorenzo* 17Rufinese* 124Strade del Sacro Cuore 6* gare in meno