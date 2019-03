COMMENTI, VIII DI RITORNO, GIRONE C

4Strade del Sacro Cuore-Quintilianum 0-5

4 Garcìa, Caloisi

La società 4Strade del Sacro Cuore non rilascia alcuna dichiarazione.

Maurizio Polletti (Dirigente Quintilianum)

Atletico Sabina-Rufinese 2-0

Moiani, Rossetti

Andrea Capulli (Allenatore Atletico Sabina)

Antonello Natali (Presidente Rufinese)

Borgo Quinzio-Atletico Cantalice 2-2

Sallusti, Marinelli (BQ), Bernard, R. Di Battista (AC)

Claudio Tomassetti (Allenatore Borgo Quinzio)

Pietro Paolo Di Battista (Dirigente Atletico Cantalice)

Equicola-Castelnuovo di Farfa 1-2

Di Girolamo (E), M. De Angelis, Ottaviano (CF)

Enrico Di Bartolomeo (Dirigente Equicola)

Marco Imperatori (Allenatore Castelnuovo di Farfa)

Monte S.Giovanni-Cittareale 3-2

Sgambati, Miguel (C)

La società Monte S.Giovanni non rilascia alcuna dichiarazione.

Giovanni Masci (Allenatore Cittareale)

Poggio S.Lorenzo-Atletico Torano 1-0

T. Mei

La società Poggio S.Lorenzo non rilascia alcuna dichiarazione.

La società Atletico Torano non rilascia alcuna dichiarazione.

Selci-Piazza Tevere 5-0

2 Migliorelli, Gatti, Di Paolo, Sabuzi

Tiziano Fioravanti (Direttore Sportivo Selci)

Stefano Salvini (Allenatore Piazza Tevere)

Velinia-S.Susanna 2-1

D’Angeli, Kansato (V), Santoprete (SS)

Lorenzo Guerrieri (Presidente Velinia)

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, IX DI RITORNO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nell’ottavo turno di ritorno del campionato reatino di Seconda categoria, vince ancora, ma a fatica, il Castelnuovo di Farfa, che è riuscito ad imporsi sulla rocciosa e mai doma formazione dell’Equicola, nel big match di giornata. Seguono a ruota la capolista le due inseguitrici Atletico Sabine e Quintilianum, che hanno battuto le ultime della classe, rispettivamente Rufinese e 4Strade del Sacro Cuore. Si dividono la posta in palio, invece, Borgo Quinzio ed Atletico Cantalice. Tre punti importanti, in ottica salvezza, per Monte S.Giovanni e Poggio S.Lorenzo, che hanno battuto rispettivamente Cittareale ed Atletico Torano, mentre S.Susanna non riesce a vincere lo scontro diretto col Velinia, che si impone 2-1. Infine, rotonda vittoria del Selci ai danni del Piazza Tevere: netto 5-0 e, per gli uomini di mister Scaricamazza, ora si intravedono le posizioni rinomate del podio.: «Tre punti d'oro per la nostra squadra, che non ha sottovalutato la giovane formazione del 4Strade, rimanendo concentrata dall'inizio alla fine. Ottima prestazione dei nostri attaccanti Garcìa e Caloisi, autori dei 5 goal che hanno permesso alla squadra di vincere. Prossima giornata ancora uno scontro importante, in casa con l'Equicola».: «Venivamo da due sconfitte consecutive: era importante vincere e l’abbiamo fatto. Anche ieri eravamo contati per colpa delle squalifiche; abbiamo giocato una partita non bella, spesso sotto ritmo…forse, aver saputo che l’avversario si presentava in 10 ci ha un po’ condizionato e fatto pensare che fosse facile vincere. Detto questo, speriamo di allenarci al meglio questa settimana, perché nell’ultima purtroppo non è stato così…».: «A causa di squalifiche, infortuni, indisponibilità, ed assenze ingiustificate, abbiamo affrontato la partita in 10. Buon primo tempo, chiuso sullo 0-0 con un paio di occasioni a testa per passare in vantaggio. Nel secondo tempo siamo calati fisicamente ed abbiamo subìto due gol. Nulla da rimproverare ai ragazzi che sono scesi in campo, onorando la maglia. Grande disappunto per i tanti tesserati assenti ingiustificati».: «Partita di grande difficoltà, innanzitutto perché incontravamo una squadra forte, sia nel collettivo che nell’individualità (ma questo non lo scopriamo di certo oggi) e poi perché tra infortunati e squalificati eravamo in formazione rimaneggiata, cosa che ultimamente accade molto spesso, ma ancora una volta vi assicuro che chi è andato in campo non ha fatto rimpiangere gli assenti e non lo dico per retorica, tanto è vero che, dopo un avvio incerto culminato con il gol degli ospiti, abbiamo avuto la giusta reazione, pervenendo al pareggio. Nel secondo tempo siamo andati di nuovo in svantaggio per l’ennesimo gol da palla inattiva; da quel momento, abbiamo pressato il Cantalice nella propria metà campo per poi raggiungere il meritato pareggio...rammarico per il gol annullato a pochi secondi dalla fine per un presunto fallo in area su azione di angolo, per altro fallo avvenuto da altra parte dell’area di rigore rispetto alla finalizzazione dell’azione stessa. Per tutta la partita, l’arbitro ha fischiato quasi niente...solo il rigore per noi, che era solare…mi piacerebbe sapere cosa ha visto per annullare il gol. Comunque, risultato giusto e ineccepibile, anche perché bisogna dire che, dovendo recuperare lo svantaggio, ci siamo esposti ai loro contropiedi, per cui ribadisco: per me, risultato giusto…».: «Se ci avessero detto, prima della gara, di un pareggio con Borgo Quinzio, ci avremmo messo la firma. Siamo andati al campo con alcune defezioni importanti. Alla fine della partita, però, mi sono dovuto ricredere, in quanto abbiamo fatto tutto noi. Dopo un quarto d’ora dall’inizio, avevamo già colpito un palo e sbagliato tre nitide occasioni da gol. Al 20’ siamo andati in vantaggio con Bernard ma, a fine della prima frazione, è stato concesso un rigore ai nostri avversari, netto, ma inutile in quanto noi avevamo già recuperato la palla ai nostri avversari. Negli spogliatoi, consci della nostra forza e del fatto che avevamo, fino a quel momento, dominato il Borgo Quinzio, ci siamo caricati e, al 20’ della ripresa, siamo passati nuovamente in vantaggio con un’incornata di Riccardo Di Battista dopo un cross dall’out di destra di Cervelli. Abbiamo ancora creato e, purtroppo, sbagliato altre nitide occasioni. Nel finale, abbiamo subìto il gol del pareggio avversario, con una conclusione da lontanissimo, che il nostro portiere non ha visto. All’ultimo minuto, abbiamo “rischiato” di andare sul 3-2 con Bernard che, dopo un’azione personale sulla fascia, si è presentato davanti al portiere ma non è riuscito a siglare il gol. A ragion veduta, perciò, se c’era una squadra che doveva vincere in questo match, era proprio l’Atletico Cantalice»: «Affrontiamo la partita più importante del nostro campionato senza Di Francesco, Emanuele Di Giovanni, Napoleone, Riccioni, De Sanctis e Scancella, fermi ai box per vari motivi, e il primo tempo meritiamo il vantaggio siglato al decimo, da un buon Di Girolamo che, sottomisura, insacca! Secondo tempo gli ospiti si ricordano di essere i primi della classe! Il Castelnuovo alza il baricentro e, su buona azione, trova il pari con un gran gol, cui nulla può il nostro estremo difensore! Partita che scorre sui binari di un sostanziale equilibrio sino al ventesimo della seconda frazione quando, per atterramento in area subito da Simone Di Giovanni, il direttore di gara concede un penalty, che ben calciato da Di Girolamo vede in risposta la grande parata del portiere ospite che ci nega il vantaggio! Nemmeno il tempo di recriminare che da azione di rimessa su una confusa azione in area scaturisce un fallo per il Castelnuovo che genera un penalty, stavolta realizzato dai nostri avversari! Nervi a fior di pelle e ne fa le spese il nostro Marco Anselmi, espulso per proteste. In dieci attacchiamo a testa bassa, ma gli ospiti sono squadra esperta e portano via l’intera posta. Giochiamo alla pari con i primi della classe, che hanno sì portato a casa tre punti ma con molte difficoltà, grazie alla nostra voglia e ai nostri meriti per come abbiamo interpretato e giocato questa gara…bisogna lavorare ancora duro per occupare le posizioni di vertice di un campionato che, mai come quest'anno, è letteralmente diviso in due tronconi! In evidenza per noi Romani, Di Girolamo e Antonio Anselmi!».: «Voglio iniziare facendo i complimenti ai miei ragazzi, per una vittoria ottenuta da grande squadra contro un ottimo avversario. Nel primo tempo loro erano molto più aggressivi e hanno chiuso meritatamente in vantaggio. Abbiamo subìto il gol su una dormita generale e rischiato di subire anche il secondo. Nel secondo tempo siamo scesi in campo con un'altra testa e abbiamo pareggiato su un gol bellissimo di Marco De Angelis. Stavamo facendo la partita ma l'arbitro ha assegnato un rigore per l'Equicola, parato dal nostro portiere Caio…sul capovolgimento di fronte, rigore a nostro favore realizzato da Ottaviano. Da lì in poi abbiamo controllato bene i nostri avversari, portando a casa tre punti importantissimi!».: «Non abbiamo fatto una buona partita. Siamo andati in vantaggio con Sgambati poi, invece di continuare a fare la partita, ci siamo abbassati troppo e nei 5’ finali il Monte San Giovanni ha segnato su punizione e rigore. Il secondo tempo è iniziato con un errore in difesa e, perciò, siamo andati sotto 3-1. La partita è andata avanti con noi che cercavamo la rete e questa è arrivata a 10’ dalla fine. Complimenti al Monte S.Giovanni che ha fatto una partita tosta».: «Il duro lavoro che il gruppo svolge nel corso della settimana porta a questi risultati e voglio esprimere il mio compiacimento all’impegno di tutti. Come sostiene anche il mister, Simone Scaricamazza: “siamo contenti per il risultato e per la bella rincorsa che stiamo facendo di partita in partita verso le squadre che ci precedono in classifica. Se manterremo questo ritmo e questa grinta non sarà impossibile realizzare i nostri obiettivi”. Infine, un plauso particolare va rivolto al nostro Giampiero Sabuzi che, a 46 anni di età, è un esempio per tutti sia in campo che fuori: in questo match ha realizzato un gol fantastico!».: «L’errore del primo gol c’è costato caro ed un rigore perlomeno dubbio ha fatto il resto. Dopo siamo scesi di intensità, facilitando purtroppo il gioco degli avversari ai quali rivolgiamo comunque i nostri complimenti».: «Partita per noi importante, affrontata con questa consapevolezza. Siamo partiti con buone giocate e siamo passati in vantaggio al 15'. Non abbiamo dato continuità ai primi venti minuti e abbiamo subìto il pareggio per una disattenzione su un calcio di punizione battuto subito e che ha liberato il loro attaccante in area. Per tutto il secondo tempo siamo tornati a giocare bene e ad avere occasioni importanti per passare in vantaggio. Il gol meritato del 2-1 è arrivato al 37’, di testa, con un anticipo sul portiere. Credo che la vittoria sia meritata e deve servire da stimolo per continuare ad allenarci con impegno e determinazione, perché dobbiamo dimostrare di essere cresciuti e maturati».Massimo Peverato (Presidente S.Susanna): «Partita brutta per noi. Non siamo scesi in campo con la giusta concentrazione. Rispetto alla vittoria della scorsa giornata, abbiamo fatto non uno ma ben tre passi indietro. Non possiamo giocare uno scontro diretto in questa maniera, senza grinta, cattiveria agonistica e concentrazione. Complimenti, invece, al Velinia che è sceso in campo con la giusta carica per poter vincere la gara, vinta meritatamente».Castelnuovo di Farfa 63Atletico Sabina, Quintilianum* 44Borgo Quinzio, Atletico Cantalice 42Selci* 41Cittareale 38Equicola* 37Atletico Torano* 32Monte S.Giovanni* 25S.Susanna* 20Piazza Tevere, Velinia* 18Poggio S.Lorenzo* 17Rufinese* 124Strade del Sacro Cuore 6* gare in menoAtletico Cantalice-RufineseAtletico Torano-VeliniaBorgo Quinzio-Poggio S.LorenzoCastelnuovo di Farfa-Atletico SabinaCittareale-4Strade del Sacro CuorePiazza Tevere-Monte S.GiovanniQuintilianum-EquicolaS.Susanna-Selci