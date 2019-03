RISULTATI E MARCATORI, VIII DI RITORNO, GIRONE C

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nell’ottava giornata di ritorno del campionato di Seconda categoria, continua il rullino di vittorie per la capolista Castelnuovo di Farfa che è riuscita a portare a casa tre punti importantissimi ottenuti grazie al successo avvenuto nel big match di giornata contro l’Equicola. Seguono in scia la capolista anche Atletico Sabina e Quintilianum, che hanno battuto rispettivamente Rufinese e 4Strade del Sacro Cuore, mentre si dimezzano la posta in gioco Borgo Quinzio ed Atletico Cantalice, che si affrontano e pareggiano 2-2. Larga e nette vittoria per Selci sul Piazza Tevere (5-0) mentre torna alla vittoria Poggio S.Lorenzo, che ha battuto l’Atletico Torano. Infine, gioiscono Velinia e Monte S.Giovanni, che conquistano tre punti fondamentali in ottima classifica grazie alle vittorie rispettivamente contro S.Susanna e Cittareale.4Strade del Sacro Cuore-Quintilianum 0-5: 4 Garcìa, CaloisiAtletico Sabina-Rufinese 2-0: Moiani, RossettiBorgo Quinzio-Atletico Cantalice 2-2: Sallusti, Marinelli (BQ), Bernard, R. Di Battista (AC)Equicola-Castelnuovo di Farfa 1-2: Di Girolamo (E), M. De Angelis, Ottaviano (CF)Monte S.Giovanni-Cittareale 3-2: Sgambati, Miguel (C)Poggio S.Lorenzo-Atletico Torano 1-0: T. MeiSelci-Piazza Tevere 5-0: 2 Migliorelli, Gatti, Di Paolo, SabuziVelinia-S.Susanna 2-1: D’Angeli, Kansato (V), Santoprete (SS)Castelnuovo di Farfa 63Atletico Sabina, Quintilianum* 44Borgo Quinzio, Atletico Cantalice 42Selci* 41Cittareale 38Equicola* 37Atletico Torano* 32Monte S.Giovanni* 25S.Susanna* 20Piazza Tevere, Velinia* 18Poggio S.Lorenzo* 17Rufinese* 124Strade del Sacro Cuore 6* gare in meno