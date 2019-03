PROGRAMMA GARE, VIII DI RITORNO, GIRONE C

Sabato 16, ore 15

Domenica 17, ore 11

Ore 15

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si apre il sipario sull’ottava giornata del campionato di Seconda categoria. Due i big match d’alta classifica in programma: la capolista Castelnuovo di Farfa affronterà, in trasferta, l’Equicola mentre Borgo Quinzio ospiterà tra le mura amiche la formazione dell’Atletico Cantalice. Ostica trasferta per la Rufinese, impegnata sul campo dell’Atletico Sabina, mentre il Quintilianum di mister Moronti se la vedrà contro il fanalino di coda del 4Strade del Sacro Cuore. L’Atletico Torano farà visita al Poggio S.Lorenzo in crisi di risultati, mentre Monte S.Giovanni, dopo la sconfitta contro Quintilianum, affronterà Cittareale. Infine Selci, dopo la roboante vittoria proprio contro Cittareale, sfiderà il Piazza Tevere di mister Salvini, mentre il S.Susanna giocherà sul campo del Velinia.Borgo Quinzio-Atletico Cantalice (arbitro Colella di Frosinone)Selci-Piazza Tevere (arbitro Perna di Roma 2)Atletico Sabina-Rufinese (arbitro Tavassi di Tivoli)Equicola-Castelnuovo di Farfa (arbitro Spagnoli di Tivoli)Monte S.Giovanni-Cittareale (arbitro Giuga di Albano Laziale)Poggio S.Lorenzo-Atletico Torano (arbitro Trisca di Roma 1)Velinia-S.Susanna (arbitro Pierotti di Roma 1)4Strade del Sacro Cuore-Quintilianum (arbitro Sannibale di Albano Laziale)Castelnuovo di Farfa 60Borgo Quinzio, Atletico Sabina, Quintilianum*, Atletico Cantalice 41Cittareale, Selci* 38Equicola* 37Atletico Torano* 32Monte S.Giovanni* 22S.Susanna* 20Piazza Tevere 18Velinia* 15Poggio S.Lorenzo* 14Rufinese* 124Strade del Sacro Cuore 6* gare in meno