RISULTATI E MARCATORI, VII DI RITORNO, GIRONE C

CLASSIFICA

RIETI - Nella VII giornata di ritorno del campionato di Seconda categoria, vince ancora la corazzata Castelnuovo di Farfa: i ragazzi di mister Imperatori hanno battuto, in casa, il fanalino di coda 4Strade del Sacro Cuore, arrivando così a totalizzare 60 punti in classifica. Vittoria importante per l’Atletico Cantalice, che blocca in casa l’Atletico Sabina. Larga e netta vittoria (0-7) del Selci in trasferta, sul campo del Cittareale, mentre terminano in pareggio il match tra Piazza Tevere e Velinia e la sfida tra Rufinese ed Equicola. Torna alla vittoria anche S.Susanna, vittoriosa tra le mura amiche contro un sempre più in crisi Poggio S.Lorenzo. Vince anche Quintilianum che, grazie ad un gol del solito Polletti, batte Monte S.Giovanni e raggiunge la terza posizione in classifica, in coabitazione con Atletico Sabina ed Atletico Cantalice. Infine, pareggio ad alta tensione tra Atletico Torano e Borgo Quinzio (1-1): bisognerà attendere le decisioni del Giudice sportivo per determinare se la partita si sia conclusa regolarmente.Castelnuovo di Farfa-4Strade del Sacro Cuore 4-0: Troiani, Carconi, Valentini, M. De AngelisQuintilianum-Monte S.Giovanni 1-0: PollettiCittareale-Selci 0-7: 3 Borriello, Migliorelli, Florin, Carosi, Di GiacobbeAtletico Cantalice-Atletico Sabina 4-2: Dante, Di Battista, 2 Caperna (AC), Paolucci, Policastro (AS)Atletico Torano-Borgo Quinzio 1-1: F. Corsi (AT), Diallo (BQ)Piazza Tevere-Velinia 2-2: Fenici, Micangeli (PT) 2 D’Angeli (V)Rufinese-Equicola 1-1: Fioravanti (R), Di Girolamo (E)S.Susanna-Poggio S.Lorenzo 2-1: Mirzat, G. Colarieti (SS), Dolari (PSL)Castelnuovo di Farfa 60Borgo Quinzio 42Atletico Sabina, Quintilianum*, Atletico Cantalice 41Cittareale, Selci* 38Equicola* 37Atletico Torano* 33Monte S.Giovanni* 22S.Susanna* 20Piazza Tevere 18Velinia* 15Poggio S.Lorenzo* 14Rufinese* 124Strade del Sacro Cuore 6* gare in meno