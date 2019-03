I COMMENTI

Giuseppe Panitti (Presidente Quintilianum)

David Colasanti (Allenatore Monte S.Giovanni)

IL TABELLINO

Quintilianum

Monte S.Giovanni

Arbitro

Reti

Note

RIETI - Vittoria di misura (1-0) per il Quintilianum che, grazie ad un gol del solito Polletti all’inizio della ripresa, portano a casa 3 punti preziosi per rimanere nelle zone d’alta classifica. Ancora una sconfitta per Monte S.Giovanni, che non è riuscito a buttarsi alle spalle la sconfitta subìta contro il Velinia nel recupero della 14esima giornata, giocata in settimana.Primo tempo frizzante, con Quintilianum che mantiene il possesso del pallone mentre Monte S.Giovanni prova a sfruttare i contropiedi. Al 13’ arriva la prima palla gol per i padroni di casa, con Garcìa che, da posizione centrale in area di rigore, incrocia male il tiro, con la palla che esce di poco al lato. Al 31’ è ancor Garcìa a rendersi protagonista, con un cross rasoterra per la corrente Caloisi: l’esterno conclude ma non riesce a centrale la porta difesa da Graziosi. La prima frazione si chiude con il punteggio di 0-0.Nella ripresa, al 2’ arriva il gol del vantaggio del Quintilianum: Polletti, servito da Caloisi, si invola sull’out di destra, penetra in area di rigore e, con un preciso destro, incrocia sul secondo palo e batte Graziosi. Monte S.Giovanni non ci sta e prova ad organizzare delle buone trame di gioco, non finalizzate al meglio dai suoi uomini offensivi. Al 25’ ci prova Milani, con un’azione personale sulla sinistra: dopo un paio di buoni dribbling, la punta riesce solo a conquistare un corner. Al Al 38’ Quintilianum va vicino al raddoppio, con Tiburtini che, dopo gli sviluppi di un corner, tenta il tiro da fuori area: la palla si spegne sul fondo dopo essere passata di poco sopra la traversa. Dopo 4’ di recupero aggiunti ai 45 della ripresa, nel quale Monte S.Giovanni tenta invano di riacciuffare il pari, termina il match: Quintilianum batte Monte S.Giovanni con il punteggio di 1-0.: «Partita combattuta fino alla fine. Abbiamo creato molte occasioni ma, purtroppo, non siamo stati cinici, sbagliando molto. Siamo soddisfatti della prestazione, anche perché abbiamo fatto noi la partita. Continuiamo così, provando a salire il più possibile, ma senza pretese. Vorrei elogiare il nostro mister Moronti, molto bravo nel tenere a bada una squadra composta da giovani».: «Partita giocata sottotono, anche a causa del dispendio di energie nel match di recupero che abbiamo giocato durante la settimana. Siamo contenti solo della prestazione, perché abbiamo comunque tenuto aperta la gara fino al triplice fischio finale. Da domenica prossima, però, dobbiamo tornare a fare punti, in quanto le nostre inseguitrici si avvicinano e noi vogliamo rimanere minimo nella nostra posizione, tentando però si salire di qualche posto».: D’Agostino, Caloisi (dal 31’ st. Renzi), Testa, Brunelli, Donati, Tiburtini, Silvestri (dal 33’ st. Moronti), Tardioli, Formichetti, Polletti, García (dal 37’ st. Bufalino). A disp. Franceschini, Corsetti, Serva. All. Luigi Moronti.: Graziosi, Coronetta, Lattanzi, De Angelis, Proni, Felicioni, Mei, Bianchetti, Valeri (dal 18’ pt. Milani, dal 35’ st. Angelucci), Caprioli (dal 11’ st. Bonomi), Amadei. A disp. Colasanti, Galassetti. All. Colasanti: Trisca di Roma 1: 2' st Polletti: ammoniti Tardioli, Silvestri, Moronti (Q), Amadei, De Angelis, Felicioni (MSG); angoli: 5-5