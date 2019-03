PROGRAMMA GARE, VII DI RITORNO, GIRONE C

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tutto è pronto per la VII giornata del girone di ritorno del campionato di Seconda categoria. La capolista Castelnuovo di Farfa sarà impegnata, in casa, contro il fanalino di coda 4Strade del Sacro Cuore, mentre le sue due inseguitrici, Atletico Sabina e Borgo Quinzio, se la vedranno rispettivamente contro Atletico Cantalice ed Atletico Torano. Gare importanti in ottica classifica sono le gare che vedranno Piazza Tevere e Quintilianum sfidare Velinia e Monte S.Giovanni, quest’ultime reduci dal recupero infrasettimanale, che ha regalato 3 punti importanti al Velinia proprio ai danni del Monte S.Giovanni. Infine, Selci verrà ospitata dal Cittareale, la Rufinese giocherà tra le mura amiche contro l’Equicola e il Poggio S.Lorenzo sfiderà, in trasferta, il S.Susanna.Sabato 9, ore 15Castelnuovo di Farfa-4Strade del Sacro Cuore (arbitro De Palma di Tivoli)Quintilianum-Monte S.Giovanni (arbitro Trisca di Roma 1)Domenica 10, ore 11Cittareale-Selci (arbitro Formichetti di Roma 1)Rufinese-Equicola (arbitro Anniballi di Tivoli)Ore 15Atletico Cantalice-Atletico Sabina (arbitro Pierotti di Roma 1)Atletico Torano-Borgo Quinzio (arbitro Ventura di Roma 1)Piazza Tevere-Velinia (arbitro Baciu di Tivoli)S.Susanna-Poggio S.Lorenzo (arbitro Iozzia di Roma 1)Castelnuovo di Farfa 57Atletico Sabina, Borgo Quinzio 41Quintilianum*, Atletico Cantalice, Cittareale 38Equicola* 36Selci* 35Atletico Torano* 32Monte S.Giovanni* 22S.Susanna*, Piazza Tevere 17Poggio S.Lorenzo*, Velinia* 14Rufinese* 114Strade del Sacro Cuore 6* gare in meno