4Strade del Sacro Cuore-Rufinese 1-1

G.Ranieri (R)

La società 4Strade del Sacro Cuore non rilascia alcuna dichiarazione.

Antonello Natali (Presidente Rufinese)

Atletico Torano-Atletico Cantalice 1-0

Coletta

La società Atletico Torano non rilascia alcuna dichiarazione.

Pietro Paolo Di Battista (Dirigente Atletico Cantalice)

Borgo Quinzio-S.Susanna 3-1

Mariani, D.Lupi, Tomassetti (BQ), Mostarda (SS)

Tamara Fioravanti (presidente Borgo Quinzio)

Massimo Peverato (Presidente S.Susanna)

Equicola-Atletico Sabina 2-1

Romani, Di Francesco (E), Paolucci (AS)

Enrico Di Bartolomeo (Dirigente Equicola)

Andrea Capulli (Allenatore Atletico Sabina)

Monte S.Giovanni-Castelnuovo di Farfa 0-3

F.De Angelis, Ricci, Ottaviano

La società Monte S.Giovanni non rilascia alcuna dichiarazione.

Marco imperatori (Allenatore Castelnuovo di Farfa)

Poggio S.Lorenzo-Piazza Tevere 1-1

Zingaretti (PSL) Fenici (PT)

Marco Romagnoli (allenatore Poggio S.Lorenzo)

Stefano Salvini (Allenatore Piazza Tevere)

Selci-Quintilianum 2-1

2 Migliorelli (S), Polletti (Q)

Tiziano Fioravanti (Direttore Sportivo Selci)

Maurizio Polletti (Dirigente Quintilianum):

Velinia-Cittareale 1-2

Grassi (V), Tolli, Bongiovanni (C)

Lorenzo Guerrieri (presidente Velinia)

Giovanni Masci (Allenatore Cittareale)

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

RIETI - Nella VI giornata del girone di ritorno del campionato di Seconda categoria reatino, vince ancora la capolista Castelnuovo di Farfa, che batte con un rotondo 3-0 il Monte S.Giovanni ed allunga sull’Atletico Sabina, fermato dall’Equicola. Vittorie importanti per Cittareale e Selci, che hanno battuto rispettivamente Velina e Quintilianum, accasandosi nelle zone d’’alta classifica. Raggiunge, al secondo gradino del podio l’Atletico Sabina, Borgo Quinzio, vittorioso ai danni del S.Susanna. Terminano in pareggio, invece, le gare che vedevano Rufinese e Piazza Tevere sfidare rispettivamente 4Strade del Sacro Cuore e Poggio S.Lorenzo.: «Brutta prestazione: evidentemente le soste forzate ci danneggiano. Troppi errori tecnici e qualche episodio ci hanno precluso la vittoria. Voltiamo pagina velocemente, sperando di recuperare tutti gli effettivi».: «Dopo pochi minuti dall’inizio di gara, il Torano ha cominciato a prendere campo, senza impensierirci più di tanto. Al 30’ un nostro difensore ha atterrato un avversario in area, causando il rigore che ci ha portato in svantaggio di un gol. Per il resto della frazione loro hanno avuto più campo ma senza impensierirci. Nella riresa ci siamo scrollati di dosso la timidezza ed abbiamo provato a pareggiare, lasciando qualche spazio in più al Torano, che ha anche colpito una traversa. Nel finale, purtroppo, non abbiamo sfruttato al meglio una palla gol nitidissima…C’è da sottolineare l’arbitraggio, veramente ottimo. Infine, bella soddisfazione l’aver fatto il Terzo Tempo con il Torano, avvalorando la giornata di sport, in segno d’amicizia. Questa è la cosa più bella che può accadere in queste categorie».: «Week end un po' movimentato, costellato dell'incertezza di dove poter disputare la gara. Ci vediamo costretti ad affrontare diverse situazioni critiche a livello logistico ma, per fortuna, i ragazzi riescono a rimanere concentrati nonostante le difficoltà che si trovano a condividere con la società. Dal punto di vista propriamente del match, non possiamo non notare che continuiamo a prendere gol nei primissimi minuti della partita: probabilmente ci mettiamo un po' a prendere la giusta concentrazione. L'importante è che dopo ogni inizio problematico riusciamo a reagire, giocando un buon calcio...di squadra, unita e compatta che attacca e difende con tutti i giocatori. Un elogio va anche a chi subentra nel corso della partita, con i vari cambi, facendosi trovare sempre pronto e con la grinta giusta. Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare il presidente dell'Amatrice, che ci ha fatto pervenire l’invito ad usufruire dei loro spazi, viste le nostre ultime difficoltà. Veramente un bel gesto».: «Eravamo passati in vantaggio con Mostarda; poi, verso il 40’ del primo tempo, il direttore di gara ha hanno espulso un giocatore e, perciò, siamo rimasti in 10. Era dura mantenere il risultato nel secondo tempo…poi è stato assegnato a loro un rigore dubbio, che ha determinato il 3-1 finale».: «Senza il nostro regista Anselmi Antonio, affrontiamo l’Atletico Sabina con piglio deciso e facendo la partita! Subito protagonista il nostro estremo difensore Morgante che, su un’incursione ospite, nega il gol all’avanti avversario con una grande uscita! Squilli di tromba per il grande gol di Luigi Romani, che semina il panico tra la difesa avversaria e brucia il portiere avversario in uscita. Seconda frazione che vede un buon Atletico farsi avanti con decisione, riuscendo a portarsi sul risultato di parità, dopo una splendida giocata di esterno di Armagno che imbecca il compagno che dal dischetto del rigore tutto solo insacca. Non è finita e, dopo qualche schermaglia a centrocampo, punizione per noi dal limite. Si incarica della battuta Di Francesco, che realizza un eurogol su punizione. Tutti in piedi e complimenti anche dallo sportivo e incolpevole portiere ospite. Tre punti pesanti per morale e classifica, ma qualcosa da registrare in fase difensiva. In evidenza per noi il portiere Morgante».: «Primo tempo dove non abbiano mai giocato, se non con una grandissima occasione purtroppo conclusa contro il portiere; siamo rimasti in partita grazie a super parate del nostro portiere Poppi. Il secondo tempo molto meglio, nel quale raggiungiamo il pareggio con Paolucci, a mio avviso meritato; prendiamo un contropiede incredibile da fallo laterale a nostro favore, battuto al limite della loro area che porta alla punizione battuta magistralmente da Di Francesco. Usciamo sconfitti dopo aver buttato un tempo. Complimenti ai nostri avversari».: «Vittoria meritata, che ci permette di allungare sulla seconda in classifica! Primo tempo quasi perfetto, con il rammarico di aver realizzato soltanto un gol. Nel secondo tempo, dopo aver raddoppiato, ci siamo rilassati e abbiamo permesso ai nostri avversari di crearci qualche problema. Nel finale, in contropiede, abbiamo siglato il gol che ha chiuso definitivamente la partita!».: «Un pareggio giusto. Siamo rimasti in dieci per un errore arbitrale: doveva essere espulso un loro giocatore per uno schiaffo invece ha espulso il nostro. Al 95’ abbiamo sbagliato un calcio di rigore…dobbiamo andare avanti e cercare di salvarci con le nostre forze!».: «La partita è stata ben interpretata dai miei ragazzi che, nonostante il gol subito al 12' su un'azione confusa, hanno giocato bene nonostante si giocasse su un campo difficile! Sono state sprecate davvero troppe occasioni a tu per tu col portiere che, a mio avviso, è stato molto bravo. Un buon punto in trasferta!».: «Partita maschia, giocata da due squadre che stanno facendo un ottimo campionato. Partita in salita per noi, poiché abbiamo visto gli ospiti andare in vantaggio solo dopo 5’ e così si è chiuso il primo tempo. Nel secondo tempo, ci siamo complicati la vita rimanendo in 10 per un dubbio fallo, ma proprio da quel momento grazie all’orgoglio che da sempre ci contraddistingue, abbiamo messo anima e corpo per poter ribaltare il risultato e, grazie alla doppietta del solito bomber Migliorelli, al triplice fischio finale l’impresa è riuscita».«Sapevamo che era una partita difficile; siamo passati in vantaggio, giocando a tratti un ottimo calcio. I nostri avversari ci hanno punito con due nostre disattenzioni difensive. Arbitraggio non altezza».: «Sconfitta immeritata, che ci lascia l'amaro in bocca. Purtroppo, abbiamo commesso due falli in area, per i quali sono stati concessi giustamente due rigori, uno a fine primo tempo e l'altro a fine secondo tempo. Abbiamo avuto, nel secondo tempo sul punteggio di 1-1, anche un paio di occasioni per fare gol ma le abbiamo sprecate ed abbiamo colpito anche una traversa. Spero che per i tre infortunati, due avversari ed uno nostro, non ci siano conseguenze importanti».: «Partita giocata bene dal Velinia…noi non abbiamo fatto una buona gara; di positivo, solo il risultato».Castelnuovo di Farfa 57Atletico Sabina, Borgo Quinzio 41Quintilianum*, Atletico Cantalice, Cittareale 38Equicola* 36Selci* 35Atletico Torano* 32Monte S.Giovanni** 22S.Susanna*, Piazza Tevere 17Poggio S.Lorenzo* 14Velinia**, Rufinese* 114Strade del Sacro Cuore 6* gare in menoAtletico Cantalice-Atletico SabinaAtletico Torano-Borgo QuinzioCastelnuovo di Farfa-4Strade del Sacro CuoreCittareale-SelciPiazza Tevere-VeliniaQuintilianum-Monte S.GiovanniRufinese-EquicolaS.Susanna-Poggio S.Lorenzo