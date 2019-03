RISULTATI E MARCATORI, VI DI RITORNO, GIRONE C

CLASSIFICA

RIETI - Nella VI giornata del campionato di Seconda categoria, vince ancora la capolista Castelnuovo di Farfa: gli uomini di mister Imperatori schiantano, in trasferta, il Monte S.Giovanni. Rallenta l’Atletico Sabina, che viene battuta dall’Equicola, e viene raggiunta in classifica dal Borgo Quinzio, vittoriosa in casa ai danni del S.Susanna. Mancano l’aggancio al 2° posto Quintilianum ed Atletico Cantalice, battute entrambe di misura rispettivamente dal Selci e dall’Atletico Torano. Importante vittoria per Cittareale (2-1 in casa del Velinia) che, grazie a questi tre punti, aggancia il terzo gradino del podio, mentre terminano in parità il match di bassa classifica tra 4Strade del Sacro Cuore e la Rufinese e la sfida tra Poggio S.Lorenzo e Piazza Tevere.Atletico Torano-Atletico Cantalice 1-0: ColettaBorgo Quinzio-S.Susanna 3-1: Mariani, D.Lupi, Tomassetti (BQ), Mostarda (SS)Selci-Quintilianum 2-1: 2 Migliorelli (S), Polletti (Q)Monte S.Giovanni-Castelnuovo di Farfa 0-3: F.De Angelis, Ricci, OttavianoEquicola-Atletico Sabina 2-1: Romani, Di Francesco (E), Paolucci (AS)Poggio S.Lorenzo-Piazza Tevere 1-1: Zingaretti (PSL) Fenici (PT)Velinia-Cittareale 1-2: Tolli, Bongiovanni (C)4Strade del Sacro Cuore-Rufinese 1-1: G. Ranieri (R)Castelnuovo di Farfa 57Atletico Sabina, Borgo Quinzio 41Quintilianum*, Atletico Cantalice, Cittareale 38Equicola* 36Selci* 35Atletico Torano* 32Monte S.Giovanni** 22S.Susanna*, Piazza Tevere 17Poggio S.Lorenzo* 14Velinia**, Rufinese* 114Strade del Sacro Cuore 6* gare in meno