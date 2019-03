PROGRAMMA GARE, VI DI RITORNO, GIRONE C

Sabato 2 marzo, ore 15

Domenica 3, ore 11

Ore 15

CLASSIFICA

RIETI - Tutto è pronto per VI giornata di ritorno del campionato di Seconda categoria. La capolista Castelnuovo di Farfa sarà impegnata sul campo del Monte S.Giovanni, mentre le sue inseguitrici Atletico Sabina, Quintilianum ed Atletico Cantalice se la vedranno rispettivamente con Equicola, Selci e Atletico Torano. Piazza Tevere affronterà in trasferta il Poggio S.Lorenzo mentre 4Strade ospiterà la Rufinese e Cittareale giocherà al di fuori delle mura amiche sfidando il Velinia.Discorso delicato, invece, per Borgo Quinzio. A causa dei problemi sorti al campo sportivo di Talocci, non è sicuro che il match tra la squadra granata ed il S.Susanna si giocherà. La presidente del Borgo Quinzio, Tamara Fioravanti, ci ha spiegato cosa è successo e cosa succederà: «Abbiamo più volte interpellato il Comune per capire come poter organizzarci. Purtroppo, però, ancora non ci sono arrivate delle risposte. Forse potremmo giocare nel campo di Passo Corese, ma ovviamente non c'è ancora nulla di ufficiale».Atletico Torano-Atletico Cantalice (arbitro Pinzari di Ciampino)Borgo Quinzio-S.Susanna (arbitro Candela di Viterbo)Selci-Quintilianum (arbitro Patrignani di Roma 1)Monte S.Giovanni-Castelnuovo di Farfa (arbitro Anniballi di Tivoli)Equicola-Atletico Sabina (arbitro Della Valle di Roma 2)Poggio S.Lorenzo-Piazza Tevere (arbitro De Nicola di Ciampino)Velinia-Cittareale (arbitro Cecchi di Roma 2)4Strade del Saro Cuore-Rufinese (arbitro Pallucca di Viterbo)Castelnuovo di Farfa 54Atletico Sabina 41Quintilianum*, Atletico Cantalice, Borgo Quinzio 38Cittareale 35Equicola* 33Selci* 32Atletico Torano* 29Monte S.Giovanni** 22S.Susanna* 17Piazza Tevere 16Poggio S.Lorenzo* 13Velinia** 11Rufinese* 104Strade del Sacro Cuore 5* gare in meno