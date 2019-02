COMMENTI, V DI RITORNO, GIRONE C

Atletico Cantalice-Equicola 3-0

Caperna, 2 Bernard

Pietropaolo Di Battista

Enrico Di Bartolomeo (Dirigente Equicola)

Atletico Sabina-4Strade del Sacro Cuore

Partita sospesa al 20' del st sul 4-0 per mancanza numero minimo giocatori ospiti

Castelnuovo di Farfa-Selci 1-0

Wolde

Marco Imperatori (Allenatore Castelnuovo di Farfa)

Tiziano Fioravanti (Direttore Sportivo Selci)

Cittareale-Poggio S.Lorenzo

Partita non disputata per vento forte

Piazza Tevere-Borgo Quinzio 1-4

Barbante (PT) 2 Lupi, Tomassetti, Sallusti (BQ)

Stefano Salvini (Allenatore Piazza Tevere)

Tamara Fioravanti (Presidente Borgo Quinzio)

Quintilianum-Velinia 1-0

Silvestri

Maurizio Polletti (Dirigente Quintilianum)

Lorenzo Guerrieri (Presidente Velinia)

Rufinese-Monte S.Giovanni

Partita non disputata per vento forte

S.Susanna-Atltico Torano 1-1

Cattorini (SS), Coletta (AT)

Massimo Peverato (Presidente S.Susanna)

La società Atletico Torano non rilascia alcuna dichiarazione

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, VI DI RITORNO, GIRONE C

RIETI - Nella V giornata del girone di ritorno del campionato di Seconda categoria, altra vittoria per la capolista Castelnuovo di Farfa, che ha battuto la formazione del Selci, seppur di misura. Stesso punteggio (1-0) è maturato nel match tra Quintilianum e Velinia, mentre Borgo Quinzio ha espugnato con un rotondo 1-4 il campo del Piazza Tevere. Importante vittoria per l’Atletico Cantalice, che ha battuto l’Equicola con un rotondo 3-0 casalingo, mentre si dividono la posta in gioco S.Susanna ed Atletico Torano. Infine, rinviati a causa del forte vento Cittareale-Poggio S.Lorenzo e Rufinese-Monte S.Giovanni, mentre la sfida tra Atletico Sabina e 4Strade del Sacro Cuore è stata sospesa al 20’ della ripresa, sul punteggio di 4-0, in quanto la squadra ospite non aveva il numero minimo di giocatori in campo per poter proseguire la partita.(Dirigente Atletico Cantalice): «E’ stata una bellissima partita. Abbiamo affrontato una squadra di tutto rispetto, ma siamo scesi in campo con la giusta concentrazione e la giusta voglia di poter tirar fuori questo risultato. Nei primi 15’ siamo andati in doppio vantaggio. Nel quarto d’ora della ripresa abbiamo fatto il 3-0. I nostri avversari si sono disuniti ed abbiamo portato a casa 3 punti importi. Faccio i complimenti ai ragazzi per come hanno giocato, per come si sono allenati durante la settimana. Ringrazio anche le persone che ci stanno supportando e stanno aiutando questa squadra. Per il resto, continuiamo così, sperando di toglierci altre soddisfazioni».: «Raccontare una partita del genere non è facile! Primo quarto d’ora della nostra squadra, che pressa il Cantalice nella sua area, senza però riuscire a siglare il gol del vantaggio. In un rovesciamento di fronte, il nostro centrale di difesa non legge bene una situazione in area e il Cantalice passa in vantaggio. Continuiamo ad attaccare, ma dopo dieci minuti un fortunoso rimpallo e siamo sotto di due gol! Saltano i nervi, con numerosi cartellini gialli e, a inizio ripresa, viene espulso il nostro regista Antonio Anselmi. Teniamo il campo, ma il Cantalice non è squadra sprovveduta e, su una ripartenza, il loro attaccante brucia in velocità il nostro centrale e sigla il gol del 3-0, che di fatto chiude la gara».: «Vittoria importantissima, contro un'ottima squadra. Nel primo tempo abbiamo avuto alcune occasioni per andare in vantaggio, rischiando però anche di andare sotto, su un’ottima ripartenza del Selci. Nel secondo tempo, partita più bloccata a centrocampo; poi, un'espulsione affrettata di un loro giocatore, ci ha dato il permesso di guadagnare campo e trovare il vantaggio con un gol di Sium a 5’dal termine».: «I campionati li vincono le squadre più forti, le partite non sempre. L'arbitraggio del signor Gasperini è stato scandaloso e ha compromesso la partita, lasciandoci per un tempo con un uomo in meno, inventando l’impossibile. Complimenti a Castelnuovo per aver ipotecato la vittoria finale. Dello stesso avviso è mister Scaricamazza che testualmente cita: “Partita bella ed equilibrata con un tasso tecnico elevato, peccato che a rovinare tutto è stato il direttore di gara ad inizio ripresa con un’espulsione inesistente su un fallo normale di gioco; abbiamo fatto un secondo tempo in 10 da squadra vera, dispiace aver preso gol al 90esimo. Complimenti al Castelnuovo per aver vinto la partita».: «Siamo passati in vantaggio e continuato a giocare bene a calcio anche dopo il loro pareggio dopo 5 minuti dal nostro vantaggio. Una buona pressione e un buon possesso anche nel secondo tempo, sinceramente non so come abbiamo fatto a subire 4 gol senza subire nulla per tutta la partita. In pratica, abbiamo subìto 4 tiri, di cui 3 su rigore e su punizione…ma va bene, andiamo avanti!».: «Finalmente siamo tornati a vincere! E’ stata una vittoria importante, non solo per la classifica ma anche per il morale. Siamo andati in svantaggio a pochi minuti dall' inizio della partita, ma un rigore a favore ci ha permesso di pareggiare e di darci quella giusta motivazione per cercare la vittoria. Nel complesso è stato un match corretto, durante il quale i nostri avversari hanno provato a contrastare i nostri attacchi. Complimenti ai ragazzi che, seppur in formazione ridotta a causa dei molti infortuni che ci hanno penalizzato in questa settimana, hanno tenuto duro e centrato l’obiettivo».: «Sapevamo che era una partita difficile, fondamentale per continuare il nostro positivo momento. Le condizioni metereologiche avverse dovute al forte vento, hanno condizionato il gioco di entrambe le squadre, rendendo la partita per lunghi tratti molto brutta. Alla fine, siamo arrivati ai tre punti grazie ad un rigore procurato dal nostro attaccante Garcia e realizzato da Riccardo Silvestri. A tre punti acquisiti, ora pensiamo subito alla difficile trasferta di Selci, altra partita importante in ottica playoff».: «Partita giocata con attenzione ed anche con discreta qualità. Nel primo tempo abbiamo concesso maggior possesso palla e subito un po' la loro pressione con qualche tiro dalla distanza ed un solo nello specchio della porta. Il secondo tempo è stato più equilibrato e siamo stati anche pericolosi con due conclusioni fuori di poco. Purtroppo, a 10 minuti dalla fine abbiamo commesso un fallo ingenuo ed inutile in area perché la difesa era schierata ed è stato concesso il calcio di rigore che ha deciso la partita. Continuiamo ad allenarci con impegno e con determinazione, perché ci attendono partite importanti».: «Partita giocata molto bene dai nostri ragazzi. Siamo passati in vantaggio alla mezz’ora, mentre loro hanno pareggiato a 4’ dalla fine. Grandissima partita dei nostri, in quanto eravamo solo 12: i ragazzi scesi in campo non hanno fatto sentire la mancanza degli indisponibili. Possiamo contare su tutti! Ringrazio i giocatori, il mister, per l’impegno profuso messo in campo in questo match».Castelnuovo di Farfa 54Atletico Sabina*, Quintilianum*, Atletico Cantalice, Borgo Quinzio 38Cittareale 35Equicola* 33Selci* 32Atletico Torano* 29Monte S.Giovanni** 22S.Susanna* 17Piazza Tevere 16Poggio S.Lorenzo* 13Velinia** 11Rufinese* 104Strade del Sacro Cuore* 5* gare in meno4Strade del Sacro Cuore-RufineseAtletico Torano-Atletico CantaliceBorgo Quinzio-S.SusannaEquicola-Atletico SabinaMonte S.Giovanni-Castelnuovo di FarfaPoggio S.Lorenzo-Piazza TevereSelci-QuintilianumVelinia-Cittareale