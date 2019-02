RISULTATI E MARCATORI, V DI RITORNO, GIRONE C

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella V giornata del girone di ritorno del campionato di Seconda categoria, vittoria di misura per la capolista Castelnuovo di Farfa, che è riuscita ad imporsi sul Selci. Stesso punteggio (1-0) è maturato nel match tra Quintilianum e Velinia, mentre l’Atletico Cantalice ha battuto l’Equicola con un rotondo 3-0 casalingo. Vittoria pesante anche Borgo Quinzio, che ha espugnato con un rotondo 1-4 il campo del Piazza Tevere, mentre si dividono la posta in gioco S.Susanna ed Atletico Torano. Infine, rinviati a causa del forte vento due match (Cittareale-Poggio S.Lorenzo e Rufinese-Monte S.Giovanni), mentre la gara tra Atletico Sabina e 4Strade del Sacro Cuore è stata sospesa al 20’ della ripresa in quanto la squadra ospite non aveva il numero minimo di giocatori in campo per poter continuare la gara.Atletico Cantalice-Equicola 3-0: Caperna, 2 BernardAtletico Sabina-4Strade del Sacro Cuore: partita sospesa al 20' del st sul 4-0 per mancanza numero minimo giocatori ospitiCastelnuovo di Farfa-Selci 1-0: WoldeCittareale-Poggio S.Lorenzo: partita non disputata per vento fortePiazza Tevere-Borgo Quinzio 1-4: Barbante (PT) 2 Lupi, Tomassetti, Sallusti (BQ)Quintilianum-Velinia 1-0: SilvestriRufinese-Monte S.Giovanni: partita non disputata per vento forteS.Susanna-Atltico Torano 1-1: Cattorini (SS)Castelnuovo di Farfa 54Atletico Sabina*, Quintilianum*, Atletico Cantalice, Borgo Quinzio 38Cittareale 35Equicola* 33Selci* 32Atletico Torano* 29Monte S.Giovanni** 22S.Susanna* 17Piazza Tevere 16Poggio S.Lorenzo* 13Velinia** 11Rufinese* 104Strade del Sacro Cuore* 5* gare in meno