RIETI - Tutto è pronto per la V giornata del girone di ritorno del campionato di Seconda categoria. La capolista Castelnuovo di Farfa affronterà, in casa, il Selci di mister Scaricamazza, mentre la sua inseguitrice, l’Atletico Sabina, scenderà in campo affrontando il fanalino di coda 4Strade del Sacro Cuore. Match interessante e d’alta classifica quello che vedrà sfidarsi Atletico Cantalice ed Equicola, mentre Borgo Quinzio verrà ospitato dal Piazza Tevere. Quintilianum, voglioso di continuare il suo trend positivo, giocherà tra le mura amiche contro il Velinia, mentre S.Susanna e Cittareale se la vedranno rispettivamente contro Atletico Torano e Poggio S.Lorenzo. Infine, la formazione della Rufinese ospiterà sul suo terreno di gioco il Monte S.Giovanni.Quintilianum-Velinia (arbitro Di Virgilio di Ciampino)domenica 24, ore 10.30Castelnuovo di Farfa-Selci (arbitro Gasparini di Tivoli)Atletico Sabina-4Strade del Sacro Cuore (arbitro Iozzia di Roma 1)Cittareale-Poggio S.Lorenzo (arbitro Schiada di Viterbo)Rufinese-Monte S.Giovanni (arbitro Di Palma di Tivoli)Atletico Cantalice-Equicola (arbitro Trisca di Roma 1)Piazza Tevere-Borgo Quinzio (arbitro Di Benedetto di Roma 1)S.Susanna-Atletico Torano (arbitro De Nicola di Ciampino)Castelnuovo di Farfa 51Atletico Sabina 38Cittareale, Quintilianum*, Atletico Cantalice, Borgo Quinzio 35Equicola* 33Selci* 32Atletico Torano* 28Monte S.Giovanni* 22S.Susanna*, Piazza Tevere 16Poggio S.Lorenzo 13Velinia* 11Rufinese 104Strade del Sacro Cuore 5* gare in meno