RISULTATI E MARCATORI, IV DI RITORNO, GIRONE C

CLASSIFICA

RIETI - Nella IV giornata del girone di ritorno del campionato di Seconda categoria, vince ancora Castelnuovo di Farfa, che raggiunge quota 50 punti grazie alla vittoria odierna esterna ai danni del Velinia. Tre punti anche per la sua inseguitrice Atletico Sabina: i ragazzi di mister Capulli, in trasferta, hanno spazzato via il Monte S.Giovanni, battuto 1-5. Punteggio tennistico, invece, quello maturato tra 4Strade del Sacro Cuore ed Equicola, con gli ospiti che hanno perciò battuto il fanalino di coda con il finale di 0-6. Vittoria che dà morale per l’Atletico Torano, che ha vinto tra le mura amiche il Piazza Tevere, mentre è arrivata la quinta sconfitta consecutiva per il Poggio S.Lorenzo, sconfitto in casa dal Quintilianum, e la seconda vittoria consecutiva dell’Atletico Cantalice, vittoriosa sul campo del S.Susanna. Infine, finiscono in pareggio i match che vedevano Borgo Quinzio e Selci scontrare rispettivamente Cittareale e Rufinese.Atletico Torano-Piazza Tevere 4-2: 2 D. Carducci, F. Scafati, M. Coletta (AT), Cipriani, Colasanti (PT)Borgo Quinzio-Cittareale 0-0Selci-Rufinese 2-2: 2 Tichetti (S), 2 Comma MamadouMonte S.Giovanni-Atletico Sabina 1-5: Mencarelli, Vergini, Famà, 2 Paolucci (AS)Poggio S.Lorenzo-Quintilianum 0-2: 2 CaloisiS.Susanna-Atletico Cantalice 0-2: 2 DanteVelinia-Castelnuovo di Farfa 0-2: 2 Troiani4Strade del Sacro Cuore-Equicola 0-6: 2 Di Girolamo, Riccioni, De Sanctis, Romani, FracassiCastelnuovo di Farfa* 50Atletico Sabina 38Cittareale, Quintilianum*, Atletico Cantalice 35Borgo Quinzio* 34Selci* 32Equicola** 30Atletico Torano* 28Monte S.Giovanni** 19S.Susanna*, Piazza Tevere 16Poggio S.Lorenzo* 13Velinia* 11Rufinese 104Strade del Sacro Cuore 5* gare in meno