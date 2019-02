PROGRAMMA GARE, IV DI RITORNO, GIRONE C

Sabato 16, ore 15

Domenica 17, ore 15

CLASSIFICA

RIETI - Nella IV giornata del campionato di Seconda categoria, trasferta insidiosa per la capolista Castelnuovo di Farfa, impegnata sul campo del Velinia, mentre le sue due inseguitrici Atletico Sabina e Borgo Quinzio se la vedranno rispettivamente contro Monte S.Giovanni e Cittareale. Atletico Torano, voglioso di abbandonare il periodo no, ospiterà Piazza Tevere, mentre il fanalino di coda 4Strade del Sacro Cuore affronterà in casa l’Equciola. Infine, Selci, Poggio S.Lorenzo e S.Susanna giocheranno tra le mura amiche rispettivamente contro Rufinese, Quintilianum e Atletico Cantalice.Atletico Torano-Piazza Tevere (arbitro Spagnoli di Tivoli)Borgo Quinzio-Cittareale (arbitro Oddo di Viterbo)Selci-Rufinese (arbitro Di Virgilio di Ciampino)Monte S.Giovanni-Atletico Sabina (arbitro Pallucca di Viterbo)Poggio S.Lorenzo-Quintilianum (arbitro Pagnotta di Roma 1)S.Susanna-Atletico Cantalice (arbitro D’Andrea di Viterbo)Velinia-Castelnuovo di Farfa (arbitro Moretti di Viterbo)4Strade del Sacro Cuore-Equicola (arbitro Candela di Viterbo)Castelnuovo di Farfa* 47Atletico Sabina 35Cittareale 34Borgo Quinzio* 33Quintilianum*, Atletico Cantalice 32Selci* 31Equicola** 27Atletico Torano* 25Monte S.Giovanni** 19S.Susanna*, Piazza Tevere 16Poggio S.Lorenzo* 13Velinia* 11Rufinese 94Strade del Sacro Cuore 5* gare in meno