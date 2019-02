COMMENTI, II GIORNATA DI RITORNO, GIRONE C

Atletico Torano-Quintilianum 1-3

Bertoldi (AT), Tardioli, 2 Polletti (Q)

Roberto Cattivera (Dirigente Atletico Torano)

Maurizio Polletti (Dirigente Quintilianum)

Borgo Quinzio-Castelnuovo di Farfa

RINVIATA A CAUSA DI IMPRATICABILITA’ DEL TERRENO DI GIOCO

Monte S.Giovanni-4Strade del Sacro Cuore 3-0

Tommasi, Rinaldi, M.Coronetta

Umberto Sestili (Dirigente Monte S.Giovanni):

Antonio Onofri (Dirigente 4Strade del Sacro Cuore)

Piazza Tevere-Atletico Cantalice 3-3

2 Fenici, Graziosi (PT), 2 Dante, J. Patacchiola (AC)

Stefano Salvini (Allenatore Piazza Tevere)

Pietro Paolo Di Battista (Dirigente Atletico Cantalice)

Poggio S.Lorenzo-Rufinese 0-1

Sabbatini

Marco Romagnoli (Allenatore Poggio S.Lorenzo)

Antonello Natali (Presidente Rufinese)

Selci-Equicola

RINVIATA PER IMPRATICABILITA’ DEL TERRENO DI GIOCO

S.Susanna-Cittareale 2-3

A. Cattorini, G. Colarieti (SS) Aurelio, Miguel, Erbacci (C)

Massimo Peverato (Presidente S.Susanna)

Giovanni Masci (Allenatore Cittareale)

Velinia-Atletico Sabina 3-4

2 D'Angeli, Grassi (V), 4 Armagno (AS)

Lorenzo Guerrieri (Presidente Velinia)

Andrea Capulli (Allenatore Atletico Sabina)

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

Ultimo aggiornamento: 10:44

RIETI - Nella terza giornata del girone di ritorno del campionato di Seconda categoria, non gioca la capolista Castelnuovo di Farfa il big match d’alta classifica contro Borgo Quinzio: il match, come anche la sfida tra Selci ed Equicola, è stato rinviato a causa dell’impraticabilità del campo dovuto alle forti piogge dei giorni scorsi. Vince ancora Quintilianum, che allunga la striscia di risultati utili consecutivi, che ha battuto in trasferta l’Atletico Torano, mentre finisce in pareggio la sfida tra Piazza Tevere ed Atletico Cantalice. Vittorie di misura per l’Atletico Sabina e Cittareale, rispettivamente contro Velina e S.Susanna, mentre Monte S.Giovanni trova un rotondo successo ai danni del 4Strade del Sacro Cuore. Infine, secondo successo consecutivo per la Rufinese, che ha battuto il Poggio S.Lorenzo.: «Partita giocata male: sconfitta meritata».: «Un’altra ottima prestazione dei nostri ragazzi, che sono riusciti a fare risultato in una delle trasferte più ostiche della stagione. Il gruppo è sempre più compatto, e forse proprio questo ci sta facendo fare il salto di qualità tanto auspicato ad inizio stagione. Ora penseremo giornata per giornata, già a partire dal recupero di mercoledì contro Cittareale, altro scontro diretto per rimane in alto nella classifica».«Partita giocata su un campo molto pesante. Nonostante il punteggio, non è stata una partita facile da vincere. Abbiamo, difatti, incontrato una squadra ben messa in campo, molto giovane e con alcune buone qualità individuali. Abbiamo sbloccato la gara nei primi 10’, salvo poi raddoppiare e controllando la gara. Al 35’, però, l’arbitro ha sospeso la gara per la fitta pioggia mista neve che stava scendendo copiosa sul campo. Abbiamo poi ripreso la gara, rimanendo fino alla fine del primo tempo in vantaggio. Nella ripresa, abbiamo subito siglato il 3-0, gestendo la gara. Sicuramente è un risultato che fa morale e che ci aiuta per la classifica, ma c’è ancora tanto da lavorare. Ringrazio come sempre la società e tutti i tifosi che anche in questo match, nonostante le avverse condizioni climatiche, ci hanno supportato dagli spalti. Ora, testa alla prossima gara contro l’Equicola».: «Partita giocata su un campo al limite della praticabilità, con molte pozzanghere e corsie di campo poco praticabili. Abbiamo subìto i due gol avversari nella fase centrale della frazione. Dopo una breve pausa chiesta dal direttore di gara a causa della forte pioggia mista a grandine, siamo rientrati in campo per giocare l’ultima parte del primo tempo, colpendo anche un legno. Nella ripresa, nei primi 10’ abbiamo subìto anche il terzo gol degli avversari, che hanno controllato la partita. Complimenti a loro, per la lealtà dimostrata in campo e per le loro qualità tecniche. Un grande complimento anche ai nostri ragazzi che, in un periodo non semplice della società e, nella fattispecie, in questa gara con un campo che ha creato serie difficoltà di manovra, partecipano attivamente, con impegno. Mi auguro che, fino alla fine del campionato, potremo tornare a tenere alto il nome della società, giocando e vincendo, grazie alle potenzialità ed all’impegno di questi ragazzi».: «La partita è stata bellissima: prima il loro vantaggio poi 2-1 per noi…ripassano in vantaggio gli avversari 2-3 e alla fine 3-3. Una partita ricca di emozioni, giocata benissimo dalla mia squadra giocando la palla, capace di muoverla da destra a sinistra con grande fluidità. Abbiamo commesso due errori sui gol avversari, uno in uscita ed uno di piazzamento dentro l'area, dove Patacchiola è stato bravo a fare gol. Ci abbiamo creduto fino alla fine, ma non al pareggio, alla vittoria tant'è che al 93’ abbiamo avuto un’occasione a tu per tu col portiere, che ha fatto una grandissima parata: complimenti a lui! Detto questo, torno a ripetere che è stata una bella partita e chi è venuto a vederla penso si sia divertito! Faccio i complimenti a Miniucchi, che è entrato 15’ e ha dato tanta qualità, nonostante un periodo infelice a livello fisico!».: «Il risultato parla chiaro: entrambe le squadre volevano vincere. Abbiamo affrontato la gara con una rosa alquanto ridotta, sempre a causa di infortuni e indisponibili. E’ stato un match equilibrato sia nel primo tempo che nella ripresa: i nostri avversari, forse, sono stati più concreti di noi. Sul finale della ripresa, dopo aver prima pareggiato e poi sorpassato i nostri avversari, non siamo stati abili a mantenere il vantaggio».: «Faccio i complimenti ai nostri avversari: hanno interpretato la partita con lo spirito giusto; per quanto riguarda noi, soliti errori e poca umiltà. Cosi, è molto difficile mantenere la categoria».: «Ancora una buona prestazione dei ragazzi, che ci consente di inanellare il terzo risultato utile consecutivo. Grande contributo dei nuovi arrivati a dicembre, che si sono integrati nel gruppo iniziale. Speriamo di recuperare per le prossime partite tutti i ragazzi che sono fuori per infortunio o per squalifica».: «Bella partita, nonostante un campo pesante. Match a due facce: primo tempo di marca avversaria, mentre nella ripresa abbiamo giocato meglio noi. Siamo andati sotto 0-2, salvo poi recuperare il punteggio sul 2-2. Al 90’, i nostri avversari hanno siglato il nuovo vantaggio con un gol dubbio, forse a causa di un fuorigioco».: «Primo tempo, 2-0 per noi con i gol di Aurelio e Miguel. Frazione ben giocata, mentre nella ripresa siamo entrati deconcentrati e il Santa Susanna ha pareggiato a 15 minuti dalla fine; dopo aver preso tre traverse, siamo riusciti a segnare con Erbacci a due minuti dalla fine. Partita sofferta, ma la vittoria è stata meritata».: «Primo tempo giocato bene e chiuso meritatamente in vantaggio 2-1. Ad inizio secondo tempo, abbiamo sofferto la partenza determinata della squadra ospite, che ha pareggiato su calcio di punizione. Siamo tornati in vantaggio su calcio di rigore ma, purtroppo, abbiamo subìto altri due gol sempre su calcio di punizione. Per la qualità di gioco espressa in campo meritavamo ampiamente il pareggio, perché la differenza l'ha fatta il loro centravanti, proprio con i tre gol su punizione. Ho visto voglia e impegno da parte della squadra e quindi dobbiamo continuare ad allenarci bene perché il lavoro paga sempre. Certo, dobbiamo mettere maggiore attenzione nella fase difensiva, evitando di commettere falli in posizioni pericolose del campo e cercare anche di essere più concreti a centrocampo, limitandoci nel portare la palla».: «Siamo andati subito in vantaggio e potevamo raddoppiare in più di in occasione; poi, dopo 20’, abbiamo abbassato il ritmo e perso le distanze in mezzo al campo. I nostri avversari hanno giustamente prima pareggiato e poi siglato il gol del vantaggio, prima di fine primo tempo. Nel secondo tempo, siamo partiti meglio e, cambiando qualcosa, abbiamo ritrovato un po’ di ritmo e qualche bella giocata. Credo che la vittoria sia meritata, pur soffrendo troppo (non è stata sicuramente la più bella prestazione stagionale); siamo comunque riusciti a vincere, cosa che magari in altre occasioni pur meritando non ci è riuscito. Da sottolineare la grande prestazione di Armagno che ha siglato i 4 i gol e ci permette di preparare al meglio la prossima partita!».Castelnuovo di Farfa* 44Atletico Sabina 34Borgo Quinzio* 32Cittareale* 31Selci* 30Atletico Cantalice 29Quintilianum** 28Atletico Torano* 25Equicola** 24Monte S.Giovanni** 19S.Susanna* 16Poggio S.Lorenzo*, Piazza Tevere 13Rufinese 9Velinia* 84Strade del Sacro Cuore 5* gare in menoAtletico Cantalice-4Strade del Sacro CuoreAtletico Sabina-SelciCastelnuovo di Farfa-Poggio S.LorenzoCittareale-Atletico ToranoEquicola-Monte S.GiovanniPiazza Tevere-S.SusannaQuintilianum-Borgo QuinzioRufinese-Velinia