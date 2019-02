RISULTATI E MARCATORI, II GIORNATA, GIRONE C

CLASSIFICA

RIETI - Nella seconda giornata del girone di ritorno, non gioca la capolista Castelnuovo di Farfa, in quanto la gara contro il Borgo Quinzio è stato rinviato a causa dell’impraticabilità del terreno di gioco. Stessa sorte, il rinvio della gara, è toccato al match tra Selci ed Equicola. Nelle gare disputate, invece, continua il momento d’oro del Quintilianum, che anche in questa giornata porta a casa 3 punti pesanti grazie alla vittoria in trasferta sull’Atletico Torano. Pirotecnico pareggio tra Piazza Tevere e Cantalice, mentre Rufinese e Cittareale hanno battuto di misura rispettivamente Poggio S.Lorenzo e S.Susanna. Infine gran prova di forza dell’Atletico Sabina, vittoriosa nello scontro contro il Velinia, con il sicuramente esplosivo match terminato 3-4; inoltre, rotonda vittoria del Monte S.Giovanni, che in casa ha battuto con un secco 3-0 il 4Strade del Sacro Cuore.Atletico Torano-Quintilianum 1-3: Bertoldi (AT), Tardioli, 2 Polletti (Q)Borgo Quinzio-Castelnuovo di Farfa RINVIATA A CAUSA DI IMPRATICABILITA’ DEL TERRENO DI GIOCOMonte S.Giovanni-4Strade del Sacro Cuore 3-0: Tommasi, Rinaldi e M.CoronettaPiazza Tevere-Atletico Cantalice 3-3: 2 Fenici, Graziosi (PT), 2 Dante, J. Patacchiola (AC)Poggio S.Lorenzo-Rufinese 0-1Selci-Equicola RINVIATA PER IMPRATICABILITA’ DEL TERRENO DI GIOCOS.Susanna-Cittareale 2-3: A. Cattorini, G. Colarieti (SS) Aurelio, Miguel, Erbacci (C)Velinia-Atletico Sabina 3-4: 2 D'Angeli, Grassi (V), 4 Armagno (AS)Castelnuovo di Farfa* 44Atletico Sabina 34Borgo Quinzio* 32Cittareale* 31Selci* 30Atletico Cantalice 29Quintilianum** 28Atletico Torano* 25Equicola** 24Monte S.Giovanni** 19S.Susanna* 16Poggio S.Lorenzo*, Piazza Tevere 13Rufinese 9Velinia* 84Strade del Sacro Cuore 5* gare in meno