PROGRAMMA GARE, II DI RITORNO, GIRONE C

Sabato 2, ore 15

Domenica 3, ore 11

Ore 15

CLASSIFICA

RIETI - Tornano in campo le 16 squadre che militano nel campionato di Seconda categoria per giocare la 17esima giornata, la 2a del girone di ritorno. La capolista Castelnuovo di Farfa sarà impegnata in trasferta, nel big match di giornata contro la sua antagonista Borgo Quinzio: la gara, come da Ordinanza emessa dal Comune di Fara in Sabina, verrà giocata a porte chiuse. La terza del podio, l’Atletico Sabina di mister Capulli, sarà di scena sul campo del Velinia, mentre Selci giocherà tra le mura amiche contro l’Equicola. Quintilianum, voglioso di continuare la sua striscia di risultati utili, se la vedrà con l’Atletico Torano mentre S.Susanna e Piazza Tevere ospiteranno rispettivamente Cittareale ed Atletico Cantalice. Infine la Rufinese, dopo la prima vittoria in stagione conquistata ai danni del Borgo Quinzio, sfiderà in trasferta il Poggio S.Lorenzo, mentre il fanalino di coda 4Strade del Sacro Cuore affronterà il Monte S.Giovanni.Atletico Torano-Quintilianum (arbitro Iozzia di Roma 1)Borgo Quinzio-Castelnuovo di Farfa (arbitro D’Amico di Frosinone)Selci-Equicola (arbitro Baciu di Tivoli)S.Susanna-Cittareale (arbitro Ventura di Roma 1)Monte S.Giovanni-4Strade del Sacro Cuore (arbitro Perna di Roma 2)Piazza Tevere-Atletico Cantalice (arbitro Della Valle di Roma 2)Poggio S.Lorenzo-Rufinese (arbitro Cecchi di Roma 2)Velinia-Atletico Sabina (arbitro Rota di Viterbo)Castelnuovo di Farfa 44Borgo Quinzio 32Atletico Sabina 31Selci 30Atletico Cantalice, Cittareale* 28Atletico Torano*, Quintilianum ** 25Equicola* 24S.Susanna*, Monte S.Giovanni** 16Poggio S.Lorenzo* 13Piazza Tevere 12Velinia* 8Rufinese 64Strade del Sacro Cuore 5* gare in meno