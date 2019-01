COMMENTI, I DI RITORNO, GIRONE C



4Strade del Sacro Cuore-Selci 0-5

Tichetti, Prudenti, Carosi, Di Paolo, Migliorelli

Antonio Onofri (Dirigente 4Strade del Sacro Cuore)

Tiziano Fioravanti (Direttore Sportivo Selci)

Atletico Cantalice-Monte S.Giovanni 3-0

2 Bernard, Eleuteri

Pietro Paolo Di Battista (Dirigente Atletico Cantalice):

Umberto Sestili (Dirigente Monte S. Giovanni)

Atletico Sabina-Poggio S.Lorenzo 2-0

Paolucci, Jacquet

Andrea Capulli (Allenatore Atletico Sabina)

Marco Romagnoli (Allenatore Poggio S.Lorenzo)

Castelnuovo di Farfa-Atletico Torano 3-2

Ricci, De Angelis, Schiavetti (CF), D.Carducci, M. Di Felice (AT)

Marco Imperatori (Allenatore Castelnuovo di Farfa)

Roberto Cattivera (Dirigente Atletico Torano)

Cittareale-Piazza Tevere 2-0

Aurelio, Tolli

Giovanni Masci (Allenatore Cittareale)

Stefano Salvini (Allenatore Piazza Tevere)

Equicola-Velinia 6-2

3 Di Girolamo, Napoleone, S. Di Giovanni, Romani (E), 2 Grassi

Enrico Di Bartolomeo (Dirigente Equicola)

Lorenzo Guerrieri (Presidente Velinia)

Quintilianum-S.Susanna 2-1

Brunelli, Silvestri (Q), Zapparella (SS)

Maurizio Polletti (Dirigente Quintilianum)

Massimo Peverato (Presidente S.Susanna)

Rufinese-Borgo Quinzio 1-2

2 Iacuitto (R), Micarelli (BQ)

Antonello Natali (Presidente Rufinese)

Tamara Fioravanti (Presidente Borgo Quinzio)

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, II DI RITORNO, GIRONE C

RIETI - Nella seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Seconda categoria, non si ferma la capolista Castelnuovo di Farfa, che ha battuto di misura l’Atletico Torano dopo un via vai di emozioni a suon di gol. Non vince, invece, la prima antagonista Borgo Quinzio, battuta a sorpresa dall’ex fanalino di coda Rufinese, al quale arrivano i primi tre punti della stagione. Vince, ed accorcia il divario con Borgo Quinzio, l’Atletico Sabina di mister Capulli, vittoriosa in casa contro il Poggio S.Lorenzo. Nettissime vittorie per Selci ed Equicola, rispettivamente contro 4Strade del Sacro Cuore e Velinia, mentre Cittareale si è imposta sul Piazza Tevere con un secco 2-0. Vittoria anche per l’Atletico Cantalice nei confronti del Monte S.Giovanni, mentre continua la striscia di risultati positivi per Quintilianum, vincente anche in questo turno ai danni del S.Susanna.: «A prescindere dal risultato finale, faccio i complimenti ai ragazzi scesi in campo nel match di ieri, per la loro grinta, tenacia e qualità mostrata in campo. Altresì, vorrei anche fare i complimenti al Selci per la vittoria ottenuta. Il risultato è giusto ma forse, per quanto espresso dai nostri ragazzi in campo, è un po’ troppo rotondo. Abbiamo subìto il primo gol avversario ad una manciata di secondi dalla fine del primo tempo. Nella ripresa, è aumentato il Selci, che ha siglato gli altri gol, due dei quali verso la fine della frazione, quando le squadre erano già lunghe. La sconfitta ci può stare, anche perché hanno partecipato al match alcuni nuovi tesserati. Uno dei migliori in campo per noi è stato sicuramente il capitano Domenico Micangeli».: «In un campo al limite della praticabilità abbiamo incontrato una squadra giovane ma ben messa in campo, tanto che nel primo tempo ci ha messo in difficoltà. Fortuna che l’abbiamo sbloccata nell’ultimo giro di lancette del primo tempo, grazie a un grande goal del veterano Tichetti. Nel secondo tempo abbiamo preso in mano il pallino del gioco, chiudendo la partita con un largo e meritato 0-5. Oltre al risultato, siamo contenti del rientro di Angeloni, dopo 400 giorni dall’infortunio. Inoltre, vorrei sottolineare che molte squadre dovrebbero prendere esempio dagli avversari, per la cortesia e ospitalità offerta».«Partita equilibrata nel primo tempo. Nell’intervallo, dopo aver aggiustato alcune cose, siamo stati più decisi e, nel primo quarto d’ora della ripresa, abbiamo siglato il primo gol. Non ci siamo tirati indietro, siglando su punizione prima con Eleuteri e poi ancora con Bernard i gol che ci hanno permesso di vincere. Nel match di ieri la squadra era quasi al completo nei reparti…questo è stato sicuramente un aspetto determinante per la vittoria finale».: «Non approcciato bene la gara sin dall’inizio. E’ stato un match alla fin fine equilibrato. Nel finale di tempo i nostri avversari hanno avuto qualche occasioni, pe nostra sfortuna non sfruttata. L’unica nostra azione da gol è arrivata dopo gli sviluppi di una punizione, dove il portiere avversario si è superato. Nella ripresa, siamo ripartiti così così. Abbiamo subìto il gol avversario a causa di un nostro errore. Sul 1-0 il direttore di gara non ci ha concesso un rigore nettissimo. Abbiamo cercato di rimanere in partita, subendo però prima il 2-0 su punizione e poi sul finale il 3-0. Peccato non aver dato continuità alla buona prestazione fornita contro il Selci. Nonostante ciò, ci può stare una battuta di arresto, anche perché l’ultima sconfitta era avvenuta prima di Natale. Unica nota negativa, il direttore di gara: non ha fatto tantissimi errori, però ha avuto spesso un atteggiamento poco educato nel confronto con i giocatori. Ad esempio, da un fallo laterale, il portiere avversario ha preso la palla con le mani e lui non se n’è accorto…rimane il rammarico per non avere giocato bene questo match. Per il resto, complimenti al Cantalice per la vittoria, meritata».: «Servivano i 3 punti e li abbiamo presi! Un passo indietro dopo le prestazioni delle ultime due giornate, ma contava solo vincere e i ragazzi l’hanno fatto. Dopo un ottimo primo tempo, dove oltre i 2 gol meritavamo sicuramente un risultato più rotondo, purtroppo nel secondo tempo siamo calati sotto l’aspetto della concentrazione e la squadra avversaria meritava in più di un’occasione di accorciare le distanze; credo, però, che sommando le occasioni la vittoria sia meritata. Anche in questo match abbiamo stretto i denti, tra infortuni e squalifiche; ultimo, il portiere Colapietro (Poppi) che dopo aver provato, ha dovuto dare forfait per una grossa influenza. A ragion veduta, faccio i complimenti al nostro secondo portiere (Emanuele De Santis) che ha dimostrato di essere persona matura e ottimo giocatore!».: « Anche nel match di ieri, c’è stata una buona prestazione, ma ci sono stati i soliti errori che poi puntualmente ci condannano. Se non si risolve questo problema sarà molto dura raggiungere il nostro obiettivo…».: «Avevo chiesto alla squadra una prova di carattere contro un avversario in fiducia e ben organizzato! Siamo passati in vantaggio e raggiunti subito dopo. Ad inizio ripresa, dopo un'ottima parata del loro portiere, siamo andati in svantaggio e da lì abbiamo chiuso i nostri avversari nella loro metà campo, raggiungendo il pareggio su calcio di rigore. Abbiamo avuto altre occasioni ma non siamo riusciti a concretizzare...quando ormai la partita sembrava indirizzata verso il pareggio, un gol pazzesco di Schiavetti c'ha permesso di portare a casa i tre punti, a mio avviso meritati! Faccio i complimenti a tutti i ragazzi per la prestazione e la voglia di portare a casa il risultato!».: «Poco da dire: arbitro scandaloso e sottomesso al volere dei giocatori e dirigenti della squadra avversaria».: «Buona partita, giocata su campo pesante. Nel primo tempo siamo passati in vantaggio con un tiro da fuori di Aurelio e, subito dopo, Tolli ha raddoppiato su rigore. Nel secondo tempo, loro hanno attaccato ma noi siamo stati pericolosi in contropiede, sfiorando il terzo gol».: «È stata una bella partita, giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Abbiamo iniziato bene, con un buon quarto d'ora, costruendo una palla gol sciupata; poi, alcuni errori individuali da parte della catena di destra, hanno portato al primo gol subìto e al rigore per la squadra di casa, con un intervento che francamente dire sconsiderato è un eufemismo. Nel secondo tempo abbiamo giocato più tranquilli, creando occasioni da gol non sfruttate, colpendo anche una traversa...non basta però a sopperire ad alcune dormite generali! Mentalmente, troppo fragili! Faccio i complimenti agli avversari perché hanno tenuto bene il campo».: «Partita dominata dalla nostra squadra, ma il risultato non deve comunque ingannare! Il Velinia non ha mai ceduto un palmo di terreno e ha lottato con tutte le sue forze contro una squadra, la nostra, che con l’arrivo dei fratelli Antonio e Marco Anselmi dal Salto Cicolano si è ulteriormente rinforzata. Bella prova dei nostri giocatori, tra i quali spicca la prova di un Di Girolamo in giornata (tripletta per lui) e di Antonio Anselmi, veramente un acquisto importante! Complimenti ai giovani del Velinia, mai domi!».: «Il primo tempo si è concluso 4-2 per Equicola, ma c'è stato più equilibrio di quanto non dica il punteggio, perché abbiamo colpito un palo ed una traversa. Nel secondo tempo, abbiamo subìto altri 2 gol ma abbiamo tenuto discretamente il campo, contro una squadra più forte della nostra, che si è peraltro rinforzata a dicembre, con tre giocatori del Salto Cicolano. Eravamo anche contati e con alcuni assenti che per noi sono importanti».: «Siamo contenti del risultato, che fa continuare la striscia positiva della squadra. Nonostante l’ennesima partita conclusa con l’uomo in meno, è stata buona la reazione dei ragazzi che hanno creduto nella vittoria fino alla fine».: «Partita giocata male. Abbiamo giocato solo 10’. Dobbiamo migliorare sotto il profilo dell’atteggiamento, dell’approccio…meno nervosismo! Spero che, aggiustando questi aspetti, potremo migliorare e crescere. Risultato giusto e merito ai nostri avversari che hanno vinto».: «Finalmente festeggiamo la prima vittoria in campionato, per altro ottenuta contro la seconda forza del girone. Abbiamo messo in campo una grande prestazione che, insieme a quella della scorsa settimana, ci rende fiduciosi per prosieguo del campionato. Un ringraziamento a tutti i ragazzi ed al mister per l'impegno, il sacrificio e la tecnica che hanno messo in campo».: «Partita brutta…siamo entrati poco in partita e non siamo stati capaci di affrontare una squadra sicuramente rimaneggiata che è migliorata molto. Non abbiamo scusanti: abbiamo affrontato la gara con troppa sufficienza, mentre gli avversari lo hanno fatto con impegno e cattiveria, quello che non abbiamo avuto noi. Siamo cresciuti nel secondo tempo ma, nonostante molte buone occasioni, non siamo riusciti a concretizzare per arrivare almeno al pareggio».Castelnuovo di Farfa 44Borgo Quinzio 32Atletico Sabina 31Selci 30Atletico Cantalice, Cittareale* 28Atletico Torano*, Quintilianum ** 25Equicola* 24S.Susanna*, Monte S.Giovanni** 16Poggio S.Lorenzo* 13Piazza Tevere 12Velinia* 8Rufinese 64Strade del Sacro Cuore 5* gare in menoAtletico Torano-QuintilianumBorgo Quinzio-Castelnuovo di FarfaMonte S.Giovanni-4Strade del Sacro CuorePiazza Tevere-Atletico CantalicePoggio S.Lorenzo-RufineseS.Susanna-CittarealeSelci-EquicolaVelinia-Atletico Sabina