RIETI - Nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di Seconda categoria, vince ancora la capolista Castelnuovo di Farfa, vittoriosa in casa e di misura sull'indomito Atletico Torano. Decima sconfitta per il Piazza Tevere, battuto in questa giornata dal Cittareale, squadra che oramai entra di diritto nella lotta ad un posto sul podio. Vittoria anche per l’Atletico Sabina: i ragazzi di mister Capulli hanno battuto, con un netto 2-0, la formazione del Poggio S.Lorenzo. Terza vittoria consecutiva del Quintilianum, che in questo turno ha battuto di misura il S.Susanna. Sconfitta inaspettata per Borgo Quinzio: la formazione granata esce sconfitta, di misura, dallo scontro con il fanalino di coda Rufinese. Nettissima vittoria dell’Equicola, che in casa ha battuto con un perentorio 6-2 la formazione del Velinia, e del Selci, che ha espugnato il campo del 4Strade con un ampio 0-5. In zona d’alta classifica, vittoria anche per l’Atletico Cantalice, che ha ridimensionato il Monte S.Giovanni con un convincente 3-0.4Strade del Sacro Cuore-Selci 0-5: Tichetti, Prudenti, Carosi, Di Paolo, MigliorelliAtletico Cantalice-Monte S.Giovanni 3-0: 2 Bernard, EleuteriAtletico Sabina-Poggio S.Lorenzo 2-0: Paolucci, JacquetCastelnuovo di Farfa-Atletico Torano 3-2: Ricci, De Angelis, Schiavetti (CF), D.Carducci, M. Di Felice (AT)Cittareale-Piazza Tevere 2-0: Aurelio, TolliEquicola-Velinia 6-2: 3 Di Girolamo, Napoleone, S. Di Giovanni, Romani (E),Quintilianum-S.Susanna 2-1: Brunelli, Silvestri (Q), Zapparella (SS)Rufinese-Borgo Quinzio 2-1: 2 Iacuitto (R), Micarelli (BQ)Castelnuovo di Farfa 44Borgo Quinzio 32Atletico Sabina 31Selci 30Atletico Cantalice, Cittareale* 28Atletico Torano*, Quintilianum ** 25Equicola* 24S.Susanna*, Monte S.Giovanni** 16Poggio S.Lorenzo* 13Piazza Tevere 12Velinia* 8Rufinese 64Strade del Sacro Cuore 5* gare in meno