RIETI - Tutto è pronto per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Seconda categoria. La capolista è ancora il Castelnuovo di Farfa, che in questo turno sfiderà in casa l’Atletico Torano. Partite, sulla carta, semplici quelle che attendono le inseguitrici della capolista, Borgo Quinzio ed Atletico Sabina, che sfideranno rispettivamente Rufinese e Poggio S.Lorenzo. Selci, vogliosa di continuare la striscia di cinque risultati utili consecutivi, affronterà in trasferta i baby del 4Strade del Sacro Cuore, mentre Quintilianum ospiterà, tra le mura amiche, il S.Susanna. Nelle zone di medio-alta classifica, Cittareale sfiderà il Piazza Tevere, mentre Equicola se la vedrà contro il Velinia. Infine, l’Atletico Cantalice, ancora a secco di vittorie nel 2019, affronterà in casa il Monte S.Giovanni.Quintilianum-S.Susanna (arbitro Baciu di Tivoli)Castelnuovo di Farfa-Atletico Torano (arbitro Milocco di Viterbo)Atletico Sabina-Poggio S.Lorenzo (arbitro Di Palma di Tivoli)Cittareale-Piazza Tevere (arbitro Gasparini di Tivoli)Atletico Cantalice-Monte S.Giovanni (arbitro Panichelli di Viterbo)Equicola-Velinia (arbitro Trisca di Roma 1)Rufinese-Borgo Quinzio (arbitro Italia di Ostia Lido)4Strade del Sacro Cuore-Selci (arbitro Sannibale di Albano Laziale)Castelnuovo di Farfa 41Borgo Quinzio 32Atletico Sabina 28Selci 27Atletico Cantalice, Cittareale*, Atletico Torano* 25Quintilianum** 22Equicola* 21S.Susanna*, Monte S.Giovanni** 16Poggio S.Lorenzo* 13Piazza Tevere 12Velinia* 84Strade del Sacro Cuore 5Rufinese 3* gare in meno