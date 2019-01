RISULTATI E MARCATORI, XV GIORNATA, GIRONE C

CLASSIFICA

RIETI - Nella 15esima giornata del campionato di Seconda categoria, ultimo turno del girone d’andata, vince ancora la capolista Castelnuovo di Farfa, che batte in casa un coraggioso S.Susanna ed approfitta del pareggio nel match che vedeva di fronte le sue due inseguitrici, Atletico Sabina e Borgo Quinzio. Torna in campo il 4Strade del Sacro Cuore, sconfitto però in casa dal Velinia, mentre vince ancora il Quintilianum: i ragazzi di mister Moronti vincono, tra le mura amiche, sul Piazza Tevere. Nella zona di medio-alta classifica, pareggiano Selci ed Atletico Cantalice, rispettivamente contro Monte S.Giovanni e Cittareale. Infine, netta vittoria dell’Equicola ai danni del Poggio S.Lorenzo, mentre è finito 1-1 il match che vedeva di fronte il fanalino di coda Rufinese e l’Atletico Torano.4Strade del Sacro Cuore-Velinia 1-5: 3 D’Angeli, Grassi, Bakaj (V)Atletico Cantalice-Cittareale 2-2: J. Patacchiola, Bernard (AC)Atletico Sabina-Borgo Quinzio 0-0Castelnuovo di Farfa-S.Susanna 3-1: Wolde, Troiani, Ricci (CF), G.Colarieti (SS)Equicola-Poggio S.Lorenzo 3-1: Napoleone, Di Girolamo, S. Di Giovanni (E), Zingaretti (PSL)Monte S.Giovanni-Selci 1-1: M. Rinaldi (MSG), T. Di Paolo (S)Quintilianum-Piazza Tevere 3-1: Caloisi, Silvestri, Polletti (Q), Aloisi (PT)Rufinese-Atletico Torano 1-1: Marchili (R) D. Carducci (AT)Castelnuovo di Farfa 41Borgo Quinzio 32Atletico Sabina 28Selci 27Atletico Cantalice, Cittareale*, Atletico Torano* 25Quintilianum** 22Equicola* 21S.Susanna*, Monte S.Giovanni** 16Poggio S.Lorenzo* 13Piazza Tevere 12Velinia* 84Strade del Sacro Cuore 5Rufinese 3* gare in meno