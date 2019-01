PROGRAMMA GARE, XV GIORNATA, GIRONE C

RIETI - Tutto è pronto per l’ultimo turno del girone di andata del campionato di Seconda categoria. La capolista Castelnuovo di Farfa sfiderà, in casa, il S.Susanna, mentre è big match tra le inseguitrici, in quanto Borgo Quinzio sarà ospitato proprio dall’Atletico Sabina. Sfida d’alta classifica anche a Cantalice, dove l’Atletico sfiderà il Cittareale, mentre Selci sarà di scena sul campo del Monte S.Giovanni. Match intensi e dai risultati per nulla scontato sono Equicola-Poggio S.Lorenzo e il derby tra Quintilianum e Piazza Tevere, mentre il fanalino di coda Rufinese se la vedrà contro i tori gialloblu dell’Atletico Torano.Infine, è stata riammessa in campionato la società del 4Strade del Sacro Cuore. Il team reatino, nonostante le tre rinunce a giocare le gare contro S.Susanna (come da Comunicato ufficiale n° 205 del 20/12/18), Atletico Torano (da Comunicato ufficiale n° 217 del 3/1/2019) e Poggio S. Lorenzo (da Comunicato ufficiale n° 237 del 11/1/19), tornerà in campo in questo turno sfidando la formazione del Velinia.Quintilianum-Piazza Tevere (arbitro Parente di Albano Laziale)Castelnuovo di Farfa-S.Susanna (arbitro Tavassi di Tivoli)Atletico Sabina-Borgo Quinzio (arbitro Moretti di Viterbo)Atletico Cantalice-Cittareale (arbitro Fornai di Viterbo)Equicola-Poggio S.Lorenzo (arbitro Venturini di Ostia Lido)Monte S.Giovanni-Selci (arbitro Meucci di Tivoli)Rufinese-Atletico Torano (arbitro Chrichmi di Roma 2)4Strade del Sacro Cuore-Velinia (arbitro Anniballi di Tivoli)Castelnuovo di Farfa 38Borgo Quinzio 31Atletico Sabina 27Selci 26Atletico Cantalice, Cittareale*, Atletico Torano* 24Quintilianum** 19Equicola 18*S.Susanna* 16Monte S.Giovanni** 15Poggio S.Lorenzo* 13Piazza Tevere 124Strade del Sacro Cuore, Velinia* 5Rufinese 2* gare in meno