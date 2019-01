COMMENTI, XIV GIORNATA, GIRONE C

Atletico Torano-Atletico Sabina 2-1

M. Di Felice, Di Francesco (AT), Colapietro (AS)

Roberto Cattivera (Dirigente Atletico Torano)

Andrea Capulli (Allenatore Atletico Sabina)

Borgo Quinzio-Equicola 4-2

3 Diallo, Camilloni (BQ), De Sanctis, Riccioni (E)

Tamara Fioravanti (Presidente Borgo Quinzio)

Enrico Di Bartolomeo (Dirigente Equicola)

Selci-Atletico Cantalice 2-0

2 Borriello

Tiziano Fioravanti (Direttore Sportivo Selci)

Pietro Paolo Di Battista (Dirigente Atletico Cantalice)

Santa Susanna-Rufinese 1-0

G. Colarieti

Massimo Peverato (Presidente S.Susanna)

Antonello Natali (Presidente Rufinese)

Piazza Tevere-Castelnuovo di Farfa 1-3

Graziosi (PT), 2 Ricci, Wolde (CF)

La società Piazza Tevere non rilascia alcuna dichiarazione.

Marco Imperatori (Allenatore Castelnuovo di Farfa)

Cittareale-Quintilianum

Sospesa per impraticabilità del campo al 25' del pt sullo 0-0

Velinia-Monte S.Giovanni

Rinviata per impraticabilità del campo

Riposava: Poggio S.Lorenzo

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, XV GIORNATA, GIRONE C

Ultimo aggiornamento: 13:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella 14esima giornata, la penultima del girone d’andata, del campionato di Prima categoria, vince la capolista Castelnuovo di Farfa, grazie alla vittoria sul Piazza Tevere, mentre l’Atletico Sabina (sconfitto dall’Atletico Torano), viene scavalcato dal Borgo Quinzio, vittorioso nel match contro l’Equicola. Vittoria di misura del S.Susanna nei confronti dell’ultima della classe Rufinese, mentre Selci approfitta del momento no dell’Atletico Cantalice, battendolo in casa con un secco 2-0. Rinviata per impraticabilità del campo il match tra Monte S.Giovanni e Velinia, mentre è stato prima sospesa (al 25’ del primo tempo, sul punteggio di 0-0) e poi definitivamente rinviata la gara tra Cittareale e Quintilianum, sempre a causa del ghiaccio formatosi sul terreno di gioco, rendendolo impraticabile. Per questa giornata, ha riposato il Poggio S.Lorenzo, formazione che avrebbe dovuto giocare contro l’oramai ritirata 4Strade del Sacro Cuore.: «Primo tempo dominato; oltre al gol, abbiamo avuto altre tre nitide occasioni da rete. Secondo tempo più equilibrato, dove abbiamo trovato il vantaggio grazie ad una bella ripartenza di Di Francesco. Dobbiamo migliorare nella gestione della partita, sopratutto quando siamo in vantaggio».: «Nel primo tempo abbiamo sofferto molto, nel secondo, purtroppo dopo il il loro gol, potevamo pareggiare ma non ci siamo riusciti. Faccio i complimenti agli avversari ma anche a tutti i miei ragazzi, anche chi è entrato dalla panchina, perché hanno cercato in tutti i modi di pareggiare la partita. Domenica prossima cercheremo di rifarci, sapendo che tra squalifiche ed infortuni avremmo qualche assenza. Sono convinto che faremo la prestazione, perché questi ragazzi si allenano in modo esemplare, quindi meritano subito di riscattarsi».: «Sapevamo che la partita di sabato era importante per mantenere le giuste distanze in classifica...siamo partiti nel migliore dei modi, concentrati, tosti e alla fine del primo tempo eravamo già sul 3-0. Al rientro dalla pausa, forse un po' il calo di concentrazione, un po' la stanchezza, ci hanno fatto fare dei passi falsi ed abbiamo regalato agli avversari due grandi occasioni per accorciare le distanze. Per fortuna i cambi intervenuti al momento giusto da parte dell’allenatore con giocatori freschi e la voglia di farsi valere ci ha permesso di mettere al sicuro il risultato, raggiungendo il 4-2 finale. Complimenti a tutti i miei ragazzi!».: «Risultato duro da digerire ma il calcio è questo! Primo tempo da dimenticare! Dopo dieci minuti, due svarioni e sotto di due gol ! Sul 2-0 per i nostri avversari, abbiamo avuto sue nitide occasioni da gol per pareggiare ma, purtroppo, non le abbiamo sfruttate al meglio. Il terzo gol dei locali ci ha tagliato le gambe ma abbiamo avuto la forza di reagire e, perciò, abbiamo chiuso il primo tempo in attacco! Nel secondo tempo abbiamo tenuto il Borgo Quinzio nella loro metà campo ed abbiamo accorciato le distanze con De Sanctis e Riccioni! Abbiamo messo grande pressione nel finale per conseguire il pareggio ma, purtroppo, è giunto il gol del 4-2 in contropiede, che ha chiusola partita. Da rivedere per noi l’approccio alle partite! Troppo morbidi per questa categoria, in cui serve sano agonismo e corsa. Comunque, buona la reazione dei nostri, tra i quali voglio menzionare De Sanctis, S. Di Giovanni e Riccioni!».: «Sapevamo che era una partita dura e maschia, contro una diretta concorrente ma sin da subito abbiamo fatto capire agli avversari che volevamo i 3 punti: stavamo su tutte le giocate, pressing forsennato e raddoppi su ogni palla, abbiamo tenuto in mano il pallino del gioco da subito, dimostrando almeno in questa partita la nostra superiorità. Con un goal per tempo, l’instancabile e impagabile Lorenzo Borriello ha chiuso la partita, regalandoci i meritatissimi 3 punti. Un sabato da incorniciare, soprattutto per il terzo tempo insieme ai ragazzi del Cantalice».: «Bella partita e buona partita giocata da entrambe le squadre. Quando perdi 2-0 c’è poco da dire. Nonostante ciò, abbiamo avuto le nostre occasioni, fallite sia per bravura del portiere che per sfortuna. Abbiamo bisogno di recuperare alcuni giocatori, per potercela giocare con le squadre più forti».: «Primo tempo brutto per noi, forse sottovalutando l’avversario nonostante le tante raccomandazioni del caso. Si è rilevata perciò una partita difficile, soprattutto se non la affronti con la giusta determinazione e concentrazione. Nella ripresa, un po’ meglio. Il mister ha cambiato le carte in tavola e siamo riusciti ad andare in vantaggio, riuscendo poi a vincere la gara. Il direttore di gara di ieri, lo stesso del match contro Cantalice, non è stato ancora una volta positivo per noi...».: «Partita equilibrata. Abbiamo cercato di sviluppare il nostro gioco ma siamo stati spesso messi in difficoltà dalla loro velocità. Abbiamo fallito una grande opportunità per andare in vantaggio ed abbiamo subìto il gol che ci ha condannato all'ennesima sconfitta, su una percussione in diagonale che andava contrastata diversamente. Non molliamo, nella certezza che prima o poi i risultati arriveranno».: «Voglio partire ringraziando i miei ragazzi per questa vittoria importantissima, ottenuta in super emergenza visto che, per vari motivi, abbiamo dovuto rinunciare a 6 giocatori e alcuni dei presenti hanno stretto veramente i denti per scendere in campo! Abbiamo sfruttato molto bene le poche occasioni che ci hanno concesso i nostri avversari, i quali a mio avviso non meritano assolutamente la posizione di classifica che occupano!».Castelnuovo di Farfa 38Borgo Quinzio 31Atletico Sabina 27Selci 26Atletico Cantalice, Cittareale*, Atletico Torano* 24Quintilianum** 19Equicola* 18S.Susanna* 16Monte S.Giovanni** 15Piazza Tevere 12Poggio S.Lorenzo* 10Velinia* 5Rufinese 2* gare in menoAtletico Cantalice-CittarealeAtletico Sabina-Borgo QuinzioCastelnuovo di Farfa-S.SusannaEquicola-Poggio S.LorenzoMonte S.Giovanni-SelciQuintilianum-Piazza TevereRufinese-Atletico ToranoRiposo: Velinia