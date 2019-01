RISULTATI E MARCATORI, XIV GIORNATA, GIRONE C

CLASSIFICA

RIETI - Nella 14esima giornata del campionato di Seconda categoria, la penultima del girone d’andata, trova la prima vittoria del 2019 la capolista Castelnuovo di Farfa, che ha battuto in trasferta il Piazza Tevere. Non rallenta Borgo Quinzio, che porta a casa altri 3 punti importanti vincendo contro Equicola ed approfittando del passo falso dell’Atletico Sabina, che perde in trasferta sotto i colpi dell’Atletico Torano. Vittoria di misura per S.Susanna tra le mura amiche contro il fanalino di coda Rufinese, mentre Selci domina l’Atletico Cantalice con un positivo e secco 2-0. Rinviate, invece, le sfide tra Cittareale e Quintilianum e tra Velinia e Monte S.Giovanni, a causa del ghiaccio che ha reso impraticabili i terreni di gioco. Per questa giornata, ha riposato la formazione del Poggio S.Lorenzo, squadra che avrebbe dovuto affrontare il 4Strade del Sacro Cuore, formazione reatina ufficialmente ritiratasi dal campionato.Atletico Torano-Atletico Sabina 2-1: M. Di Felice, Di Francesco (AT), Colapitro (AS)Borgo Quinzio-Equicola 4-2: 3 Diallo, Camilloni (BQ), De Sanctis, Riccioni (E)Selci-Atletico Cantalice 2-0: 2 BorrielloCittareale-Quintilianum: SOSPESA PER IMPRATICABILITA’ DEL CAMPO AL 25’ p.t. SUL PUNTEGGIO DI 0-0S.Susanna-Rufinese 1-0Velinia-Monte S.Giovanni: RINVIATA PER IMPRATICABILITA’ DEL TERRENO DI GIOCOPiazza Tevere-Castelnuovo di Farfa 1-3: Graziosi (PT), 2 Ricci, Wolde (CF)Riposo: Poggio S.LorenzoCastelnuovo di Farfa 38Borgo Quinzio 31Atletico Sabina 27Selci 26Atletico Cantalice, Cittareale, Atletico Torano* 24Quintilianum* 19Equicola* 18S.Susanna* 16Monte S.Giovanni* 15Piazza Tevere 12Poggio S.Lorenzo* 10Velinia 5Rufinese 2* gare in meno