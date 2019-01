PROGRAMMA GARE, XIV GIORNATA, GIRONE C

Sabato 12, ore 14.30

Ore 14.45

Domenica 13, ore 11

Ore 14.30

Ore 15

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tutto è pronto per il penultimo turno del girone d’andata del campionato di Seconda categoria. La capolista Castelnuovo di Farfa, reduce da due pareggi consecutivi, cerca la prima vittoria del nuovo anno sfidando in trasferta il Piazza Tevere. Borgo Quinzio ed Atletico Sabina, le due più prossime inseguitrici della prima della classe, se la vedranno rispettivamente contro Equicola (come da ordinanza, il match sarà giocato a porte chiuse) ed Atletico Torano. Quintilianum giocherà sul campo del Cittareale, mentre il Selci di mister Scaricamazza e il Poggio S.Lorenzo di mister Romagnoli ospiteranno, tra le loro mura amiche, rispettivamente Atletico Cantalice e 4Strade del Sacro Cuore. Infine, a chiudere la giornata, ci saranno due match di medio-bassa classifica: il Velinia giocherà in casa contro Monte S.Giovanni, mentre il fanalino di coda Rufinese sfiderà, in trasferta, il S.Susanna.Atletico Torano-Atletico SabinaBorgo Quinzio-EquicolaSelci-Atletico CantaliceCittareale-QuintilianumPoggio S.Lorenzo-4Strade del Sacro CuoreS.Susanna-RufineseVelinia-Monte S.GiovanniPiazza Tevere-Castelnuovo di FarfaCastelnuovo di Farfa 35Borgo Quinzio 28Atletico Sabina 27Atletico Cantalice, Cittareale 24Selci 23Atletico Torano* 21Quintilianum* 19Equicola 18*Monte S.Giovanni* 15S.Susanna* 13Piazza Tevere 12Poggio S.Lorenzo* 104Strade del Sacro Cuore 6Velinia 5Rufinese 2* gare in meno