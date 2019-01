RISULTATI E MARCATORI, XIII GIORNATA, GIRONE C

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella giornata numero 13 del campionato di Seconda categoria, la prima del nuovo anno, compie un mezzo passo falso la capolista Castelnuovo di Farfa, che sbatte contro il muro Cittareale. Non ne approfitta la prima inseguitrice Atletico Sabina, che matura lo stesso risultato del Castelnuovo: contro S.Susanna finisce 1-1. Trae vantaggio d questi due pareggi Borgo Quinzio, che ha battuto il 4Strade del Sacro Cuore, tornato a giocare dopo due rinunce consecutive. Larghissima vittoria del Selci: i ragazzi di mister Scaricamazza giocano sul velluto contro il Velinia, battuto 11-0. Pesante e, sulla carta, inaspettato insuccesso per l’Atletico Cantalice, sconfitto in trasferta dal Quintilianum. Vittoria importante per Piazza Tevere ai danni della Rufinese; a fine gara, tensione in campo e sugli spalti per un paio di minuti, senza alcuna conseguenza. Infine, rinviata a causa dell’impraticabilità del terreno di gioco il derby del Cicolano, tra Equicola ed Atletico Torano, mentre non è stata disputato per lo stesso motivo Monte S.Giovanni-Poggio S.Lorenzo.4Strade del Sacro Cuore-Borgo Quinzio 1-2: 2 D.Fioravanti (BQ)Atletico Sabina-S.Susanna 1-1: Vallone (AS), Santoprete (SS)Castelnuovo di Farfa-Cittareale 1-1: Ricci (CF), Tolli (C)Equicola-Atletico Torano RINVIATA PER IMPRATICABILITA’ DEL CAMPOMonte S.Giovanni-Poggio S.Lorenzo NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA’ DEL CAMPOQuintilianum-Atletico Cantalice 3-1: Autogol, Silestri, Polletti (Q), Dante (AC)Rufinese-Piazza Tevere 2-3: 2 Fantacci, Barbante (PT)Selci-Velinia 11-0: Florin, 2 Migliorelli, Tessicini, Gatti, Nocelli, Carosi, 2 Borriello, Toma, RobertCastelnuovo di Farfa 35Borgo Quinzio 28Atletico Sabina 27Atletico Cantalice, Cittareale 24Selci 23Atletico Torano* 21Quintilianum* 19Equicola 18*Monte S.Giovanni* 15S.Susanna* 13Piazza Tevere 12Poggio S.Lorenzo* 104Strade del Sacro Cuore 6Velinia 5Rufinese 2* gare in meno