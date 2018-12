COMMENTI, XII GIORNATA, GIRONE C

Atletico Cantalice-Velinia 6-1

3 Bernard, 2 Eleuteri, J.Patacchiola (AC) Pjepniku (V)

Pietro Paolo Di Battista (Dirigente Atl. Cantalice)

Lorenzo Guerrieri (Presidente Velinia)

Atletico Torano-4Strade del Sacro Cuore

Gara non disputata per l'assenza degli ospiti



Borgo Quinzio-Monte S.Giovanni 2-0

Diallo, Micarelli

Tamara Fioravanti (Presidente Borgo Quinzio)

La società Monte S.Giovanni non rilascia alcuna dichiarazione



Cittareale-Rufinese 3-0

Sgambati, Tolli, Barbato

Giovanni Masci (Allenatore Cittareale)

Antonello Natali (presidente Rufinese)

Piazza Tevere-Atletico Sabina 0-3

Vergini, Paolucci, Colapietro

Stefano Salvini (Allenatore Piazza Tevere)

Federico Paparozzi (Dirigente Atletico Sabina)

Poggio S.Lorenzo-Selci 3-3

Petrini, T.Mei, Zingaretti (PSL), 2 Prudenti, Dela (S)

Marco Romagnoli (Allenatore Poggio S.Lorenzo)

Tiziano Fioravanti (Direttore Sportivo Selci)

Quintilianum-Castelnuovo di Farfa 2-2

2 Garcia (Q), Ottaviano, Troiani (CF)

Maurizio Polletti (Dirigente Quintilianum)

Marco Imperatori (Allenatore Castelnuovo di Farfa)

Santa Susanna-Equicola 3-1

2 Santoprete, Sambou Dennis (SS) S.Di Giovanni (E)

Massimo Peverato (Presidente S.Susanna)

Enrico Di Bartolomeo (Dirigente Equicola)

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO (5-6 Gennaio 2019), XIII GIORNATA, GIRONE C

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella dodicesima giornata del girone d’andata del Campionato di Seconda categoria, rallenta la capolista Castelnuovo di Farfa: i ragazzi di mister Imperatori, dopo aver collezionato 11 vittorie consecutive, finiscono chiudono il 2018 con un pareggio, avvenuto in casa del Quintilianum. Approfittano del mezzo passo falso Atletico Sabina e Borgo Quinzio, vittoriose rispettivamente contro Piazza Tevere e Monte S.Giovanni. Larga vittoria dell’Atletico Cantalice sul Velinia, mentre la sfida tra Poggio S.Lorenzo e Selci si chiude con un pirotecnico 3-3. Netta vittoria del Cittareale sulla Rufinese, mentre S.Susanna trova sotto l’albero tre punti fondamentali, grazie alla vittoria interna contro Equicola.: «Partita che si è messa subito sui giusti binari, segnando subito tre gol su altrettanti calci di punizione. Così è stato molto più semplice gestire la partita. Buona vittoria, dopo la sconfitta nella scorsa giornata contro la capolista. Questa vittoria ci fa lavorare meglio nella pausa natalizia, augurando a tutti un buon Natale e buone feste».: «Il risultato finale parla da solo: loro giocavano per fare gol, noi invece abbiamo giocato senza cattiveria agonistica e con sufficienza. La conseguenza è che i gol li abbiamo presi perché abbiamo commesso tanti errori. Non capiamo che, se siamo vulnerabili nelle punizioni dal limite, dobbiamo evitare di fare fallo ma non c'è ancora questa consapevolezza, nonostante siamo alla 12esima giornata. Abbiamo anche una attenuante importante, ma comunque dobbiamo giocare sempre per limitare il passivo».: «I ragazzi sono scesi in campo con la voglia di riscatto dalla partita della settimana scorsa. Nonostante molte buone occasioni, abbiamo chiuso il primo tempo a reti inviolate...anche per le poche concretizzazioni sotto porta. Siamo rientrati dopo la pausa con più grinta e, di nuovo, abbiamo creato molte occasioni, purtroppo ancora non concretizzate, fino a quando siamo riusciti a sbloccare il risultato ed a raddoppiare. Tre punti importanti per la classifica! Complimenti anche alla squadra avversaria».: «Nel primo tempo, abbiamo attaccato ma senza avere occasioni limpide; a 5’ dall’intervallo, siamo andati in vantaggio con un bel tiro di Sgambati. Nel secondo tempo, un difensore avversario ha intercettato con la mano un tiro di Tolli sulla riga di porta, risultato: espulsione e rigore, trasformato da Tolli. Terzo gol sempre su calcio di rigore, tirato da Barbato».: «Prestazione sottotono dei nostri ragazzi. Un primo tempo con molti errori tecnici parzialmente sopperiti da un buon agonismo. Nel secondo tempo siamo calati fisicamente ed abbiamo subito due rigori. Non ci resta che impegnarci al massimo per chiudere il girone di andata con qualche risultato positivo».: «Per quanto riguarda la partita, posso dire che i ragazzi hanno scelto ritmo e intensità della stessa. Ci ritroviamo a commentare uno 0-3 senza aver subìto mai pericoli concreti! Faccio lo stesso i complimenti ai ragazzi perché ci hanno provato dall'inizio fino alla fine: alcune situazioni non dipendono purtroppo da loro! Infine, rivolgo le mie scuse al mister dell'Atletico Sabina per il mio nervosismo eccessivo, frutto di un'incomprensione!».: «Abbiamo segnato su azione da calcio d’angolo su un’acrobazia con Vergini e, a chiusura di primo tempo, con il gol su una bella diagonale di Paolucci. Abbiamo segnato ancora al 60’ su un calcio di punizione di Colapietro che ha tagliato tutta l’area ed ha beffato tutta la difesa avversaria. Malgrado il risultato, siamo stati molto meno lucidi sia nelle scelte sulle ripartenze che in fase difensiva, subendo troppe conclusioni che, per nostra fortuna, i nostri avversari non hanno concretizzato. Sicuramente i nostri avversari meriterebbero una migliore posizione in classifica».: «Risultato giusto. Primo tempo solo Selci, secondo tempo più equilibrato. Noi bravi a non mollare, lottando su tutti i palloni e penso che i nostri avversari fossero già sicuri di aver già vinto la partita. Auguri di buon Natale a tutti!».: «Abbiamo tutto da recriminare: abbiamo chiuso il primo tempo con i goal di Prudenti e De Laurentis, sembrava tutto facile invece nel secondo tempo i padroni di casa sono venuti fuori con la voglia di riscattarsi e, a metà della ripresa, hanno raggiunto il pareggio. Subito dopo, siamo tornati in vantaggio ma, con un eurogoal di Zingaretti, i padroni di casa hanno chiuso la partita sul 3-3».: «La partita migliore dell’anno. Finalmente siamo riusciti a dimostrare il nostro valore, fermando la capolista autrice fino ad adesso di un campionato superiore a tutti. Nonostante l’espulsione al 5’ del secondo tempo del nostro centrale Formichetti, che ha portato poi sull’ 1-1 la partita, facendo giocare in 10 la squadra nel secondo tempo, i ragazzi hanno rischiato di portare a casa il risultato pieno. Peccato ancora una volta per un arbitraggio che ha rovinato l’ottima nostra prestazione, impedendoci di battere per la prima volta Castelnuovo».: «Partita dura e combattuta, giocata su un campo molto pesante. Siamo stati bravi a rimontare due volte lo svantaggio, contro una squadra motivatissima, che ha lottato su ogni pallone fino alla fine! Un pareggio che ci può stare dopo undici vittorie consecutive! Auguro buone feste a tutti!».: «Abbiamo giocato un’ottima partita, giocando bene per tre quarti della gara. Sul 2-1 siamo un po’ troppo arretrati, magari avendo paura di vincere: questo è un neo che abbiamo, su cui dobbiamo migliorare. Devo fare un plauso ai ragazzi per l’impegno inserito all’interno di questa partita e i complimenti vanno anche a Santoprete, autore di un bellissimo gol, una rovesciata alla Ronaldo: è stata la ciliegina sulla torta! Infine, colgo l’occasione per fare gli auguri a tutta la società, ai ragazzi, la dirigenza ed un augurio particolare al mister Domenico Capponi, che ha preso la squadra in corsa e sta dando già i primi buoni risultati, dando anche la sua impronta alla squadra. Buon Natale a tutti!».: «Abbiamo approcciato una partita importante per noi con gambe molli e testa alle prossime cene natalizie, contro una squadra grintosa e affamata di punti salvezza che ha fatto la sua partita ed ha chiuso il primo tempo 2-1! A inizio ripresa, siamo rimasti in dieci per l’espulsione di Napoleone, ma i nostri non hanno mollato, pressando i locali nella loro metà campo, ma troppo tardi e, da una loro ripartenza, è scaturito il gol che ha chiuso la partita! A parziale scusante di una prestazione opaca, un campo di gioco stretto e con fondo irregolare, che non ha favorito i nostri ragazzi! Con la sosta dobbiamo comunque necessariamente rivedere qualcosa!».Castelnuovo di Farfa 34Atletico Sabina 26Borgo Quinzio 25Atletico Cantalice 24Cittareale 23Selci 20Atletico Torano, Equicola 18Quintilianum* 16Monte S.Giovanni 15S.Susanna* 12Poggio S.Lorenzo 10Piazza Tevere 94Strade del Sacro Cuore 7Velinia 5Rufinese 2* gare in meno4Strade del Sacro Cuore-Borgo QuinzioAtletico Sabina-S.SusannaCastelnuovo di Farfa-CittarealeEquicola-Atletico ToranoMonte S.Giovanni-Poggio S.LorenzoQuintilianum-Atletico CantaliceRufinese-Piazza TevereSelci-Velinia