RISULTATI E MARCATORI, XII GIORNATA, GIRONE C

CLASSIFICA

RIETI - Nella giornata numero dodici del campionato di Seconda categoria, compie un mezzo passo falso la capolista Castelnuovo di Farfa, che sbatte contro il muro Quintilianum. Approfittano del pareggio dei ragazzi di mister Imperatori le due inseguitrici Atletico Sabina e Borgo Quinzio, entrambe vittoriose nei match contro rispettivamente Piazza Tevere e Monte S.Giovanni. Larga vittoria dell’Atletico Cantalice, che ha battuto in casa con il punteggio di 6-1 il Velinia, mentre il fanalino di coda Rufinese è stato sconfitto in trasferta dal Cittareale. Fuochi d’artificio tra Poggio S.Lorenzo e Selci, match poi terminato 3-3, mentre S.Susanna, a dispetto dei bookmakers, ha vinto la sfida interna contro Equicola. Infine, non si è giocato il match tra Atletico Torano in quanto gli ospiti del 4Strade del Sacro Cuore hanno rinunciato alla trasferta: seconda rinuncia consecutiva.Atletico Cantalice-Velinia 6-1: 3 Bernard, 2 Eleuteri, J.Patacchiola (AC) Pjepniku (V)Atletico Torano-4Strade del Sacro Cuore: NON GIOCATA A CAUSA DI RINUNCIA DEGLI OSPITIBorgo Quinzio-Monte S.Giovanni 2-0: Diallo, MicarelliCittareale-Rufinese 3-0: Sgambati, Tolli, BarbatoPiazza Tevere-Atletico Sabina 0-3: Vergini, Paolucci, ColapietroPoggio S.Lorenzo-Selci 3-3: Petrini, T.Mei, Zingaretti (PSL), 2 Prudenti, Dela (S)Quintilianum-Castelnuovo di Farfa 2-2: 2 Garcia (Q), Ottaviano, Troiani (CF)S.Susanna-Equicola 3-1: 2 Santoprete, Sambou Dennis (SS) S.Di Giovanni (E)Castelnuovo di Farfa 34Atletico Sabina 26Borgo Quinzio 25Atletico Cantalice 24Cittareale 23Selci 20Atletico Torano, Equicola 18Quintilianum* 16Monte S.Giovanni 15S.Susanna* 12Poggio S.Lorenzo 10Piazza Tevere 94Strade del Sacro Cuore 7Velinia 5Rufinese 2* gare in meno