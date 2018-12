PROGRAMMA GARE, XII GIORNATA, GIRONE C

Sabato 22, ore 14.30

Domenica 23, ore 10.30

Ore 14.30

Ore 15

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tutto è pronto per la 12esima giornata del campionato di Seconda categoria. La capolista Castelnuovo di Farfa sarà impegnata sul campo del Quintilianum, mentre le sue tre inseguitrici Atletico Sabina, Borgo Quinzio e Atletico Cantalice, una a distanza di un punto dall’altra, se la vedranno rispettivamente contro Piazza Tevere, Monte S.Giovanni e Velinia. Come da ordinanza, la gara tra Borgo Quinzio e Monte S.Giovanni si giocherà a porte chiuse.Intanto, nella giornata di ieri, sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito al match in programma nella scorsa giornata, che vedeva affrontarsi 4Strade del Sacro Cuore, non presentatosi al campo, e S.Susanna. Il Giudice ha assegnato la vittoria a tavolino alla formazione del presidente Peverato, mentre al 4Strade è stata inflitta una ammenda di 150 euro e la penalizzazione di 1 punto in classifica. In questa giornata, perciò, il 4Strade tenterà di rifarsi, sfidando in trasferta l’Atletico Torano, mentre S.Susanna giocherà tra le mura amiche contro Equicola. Infine, il fanalino di coda Rufinese sfiderà, in trasferta, la formazione di Cittareale, mentre Selci, in forma dopo la vittoria sul Borgo Quinzio, affronterà Poggio S.Lorenzo, anch’esso vittorioso nello scorso turno di campionato ai danni del Velinia.Atletico Torano-4Strade del Sacro Cuore (arbitro Imbimbo di Tivoli)Borgo Quinzio-Monte S.Giovanni (arbitro Feola di Aprilia)Quintilianum-Castelnuovo di Farfa (arbitro Bezzi di Roma 1)Cittareale-Rufinese (arbitro Bordoni di Rieti)Atletico Cantalice-Velinia (arbitro Scelfo di Rieti)Poggio S.Lorenzo-Selci (arbitro Serafini di Rieti)S.Susanna-Equicola (arbitro Fornai di Viterbo)Piazza Tevere-Atletico Sabina (arbitro Milocco di Viterbo)Castelnuovo di Farfa 33Atletico Sabina 23Borgo Quinzio 22Atletico Cantalice 21Cittareale 20Selci 19Atletico Torano, Equicola 18Quintilianum*, Monte S.Giovanni 15Piazza Tevere, Poggio S.Lorenzo, S.Susanna* 94Strade del Sacro Cuore 7Velinia 5Rufinese 2* gare in meno