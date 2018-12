COMMENTI, XI GIORNATA, GIRONE C

4Strade del Sacro Cuore-S.Susanna

Non disputata assenza padroni di casa

Atletico Sabina-Cittareale 2-2

2 Policastro (AS), 2 Erbacci (C)

Federico Paparozzi (Dirigente Atletico Sabina)

Giovanni Masci (Allenatore Cittareale)

Castelnuovo di Farfa-Atletico Cantalice 2-0

Ottaviano, R.De Angelis

Marco Imperatori (Allenatore Castelnuovo di Farfa)

Pietropaolo Di Battista (Allenatore Atletico Cantalice)

Equicola-Piazza Tevere 4-3

2 Di Girolamo, Pacilli, Napoleone (E)

Enrico Di Bartolomeo (Dirigente Equicola)

La società Piazza Tevere non rilascia alcuna dichiarazione.

Monte S.Giovanni-Atletico Torano 1-1

Angelucci (MSG), Bertoldi (AT)

Umberto Sestili (Dirigente Monte S.Giovanni)

Roberto Cattivera (Dirigente Atletico Torano)

Rufinese-Quintilianum 1-1

Di Rocco (R), Caloisi (Q)

Antonello Natali (Presidente Rufinese)

Maurizio Polletti (Dirigente Quintilianum)

Selci-B.Quinzio 3-1

Gatti, Migliorelli, Prudenti (S), Sallusti (BQ)

Tiziano Fioravanti (Direttore Sportivo Selci)

Tamara Fioravanti (Presidente Borgo Quinzio)

Velinia-Poggio S.Lorenzo 1-3

Keita (V), 2 Mei, Moschetti (PSL)

Lorenzo Guerrieri (Presidente Velinia)

Marco Romagnoli (Allenatore Poggio S.Lorenzo)

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, XII GIORNATA, GIRONE C

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nell’undicesimo turno del campionato di Seconda categoria, vince ancora la capolista Castelnuovo di Farfa, che ha battuto con un secco 2-0 la formazione dell’Atletico Cantalice. Pareggi per Atletico Sabina ed Atletico Torano, rispettivamente contro Cittareale e Monte S.Giovanni. Sconfitta, invece, per Borgo Quinzio, caduto sul campo del Selci. Vittoria di misura, invece, per Equicola sul Piazza Tevere. Importante vittoria, in ottica classifica, per Poggio S.Lorenzo, vittorioso in trasferta ai danni del Velinia, mentre dividono la posta in palio Rufinese e Quintilianum. Infine, non si è giocato il match tra 4Strade del Sacro Cuore e S.Susanna, in quanto i padroni di casa non si sono presentati al campo. Si aspettano, perciò, le decisioni del Giudice Sportivo.: «Siamo andati in doppio vantaggio al 15’ e al 20’ con Policastro, il primo su rigore e il secondo su azione; poi, abbiamo subìto il 2-1 su un’azione con fuorigioco dubbio ed il pareggio su una nostra errata uscita difensiva. Nel secondo tempo, abbiamo giocato nella metà campo avversaria, senza però a trovare il gol della vittoria. Dobbiamo migliorare molto sotto l’aspetto caratteriale, soprattutto quando giochiamo in casa».: «Nel primo tempo, siamo andati sotto di due gol, il primo su rigore, ma abbiamo avuto una grande reazione e, con una doppietta di Erbacci, siamo andati al riposo sul 2-2. Nel secondo tempo hanno attaccato più loro ma non ci sono state occasioni pericolose».: «Partita molto bella, maschia ma corretta. Abbiamo disputato un buon primo tempo ma, per imprecisione e sfortuna, non siamo riusciti a trovare il vantaggio. Nel secondo tempo, abbiamo rischiato di andare sotto, ma il nostro portiere ha parato il calcio di rigore, giustamente assegnato al Cantalice. Siamo riusciti a portare a casa la partita con due eurogol di Ottaviano e De Angelis! Complimenti a tutti i miei ragazzi: prestazione da grande squadra, contro un avversario veramente valido!».: «Vorrei parlare del gruppo. Sono veramente orgoglioso di allenare questi ragazzi, che ieri si sono battuti in campo con voglia, che non hanno reagito alle provocazioni, disputando una buona partita. Peccato perché ad una ventina di minuti dalla fine, sul punteggio di 0-0, potevamo siglare il gol della vittoria su un rigore e, successivamente, in un’altra occasione di contropiede, purtroppo non sfruttata. Bravi ragazzi! Una squadra nata così per caso ed in poco tempo cresciuta ad un buon livello. Vorrei anche elogiare l’operato del direttore di gara: dopo qualche iniziale esitazione, ha condotto la gara, sicuramente non facile da gestire, in maniera ottima. Approfitto dello spazio di questa dichiarazione per augurare, sia a nome mio che di tutta la società, una pronta a veloce guarigione al capitano e al dirigente del Borgo Quinzio, rimasti coinvolti nell’incidente accaduto alla pompa di benzina sulla Salaria di alcuni giorni fa».: «Senza Morgante, il nostro estremo difensore infortunato, e trascinati dal nuovo acquisto Di Girolamo, autore di una splendida doppietta, siamo tornati al successo contro un ostico Piazza Tevere! Nel primo tempo, ci siamo portati in vantaggio con un eurogol di Di Girolamo, ma siamo stati poi raggiunti allo scadere dagli ospiti! Abbiamo iniziato bene il secondo tempo, portandoci in duplice vantaggio prima con Pacilli e poi con Di Girolamo! Napoleone, poco dopo, ha siglato la quarta rete! Piazza Tevere ci ha creduto e, prima con un penalty, poi con un gol sottomisura ha accorciato le distanze! Buona la prova di Angelini, giovane portiere all'esordio in categoria! Inizia a delinearsi la squadra con la quale ci toglieremo belle soddisfazioni!».: «Partita giocata su un campo veramente pesante. Abbiamo giocato una delle migliori partite del campionato, tenendo sempre la palla tra i piedi. Forse abbiamo creato poche occasioni nitide, ma il pallino del gioco è rimasto sempre in nostro possesso. Purtroppo, però, abbiamo subìto il gol avversario ad una ventina di minuti dall’inizio, dopo gli sviluppi di un calcio di punizione. Nella ripresa, siamo ripartiti ancora meglio del primo tempo, riuscendo a pareggiare con un gol su punizione di Angelucci. Subito dopo, siamo un po’ calati anche a causa del campo, ma senza rischiare nulla. Infine, dopo gli sviluppi di un corner, forse un nostro avversario ha colpito la palla con una mano ma il direttore di gara non ci ha assegnato il rigore, che a mio avviso ci poteva stare. Finalmente, nel match di ieri, abbiamo avuto una panchina lunga. Peccato non aver vinto, difatti per me sono due punti persi. Nonostante ciò, rimaniamo lì in classifica, in quel trenino, ma importante è sempre muovere la classifica e non rimanere a secco. Ringrazio tutti i partecipanti alla gara, dai giocatori, sia coloro che sono entrati in campo sia quelli rimasti in panchina, fino ai nostri sostenitori, che ieri nonostante il tempo ed il freddo, sono venuti ad incitarci dal 1’ fino alla fine».: «Partita equilibrata, su un campo al limite della praticabilità. Pareggio deciso da due punizioni. Siamo passati in vantaggio ad inizio partita e raggiunti ad inizio secondo tempo. Sono amareggiato per l'ingenuità commessa da Alex Mattei nel causare il fallo della punizione del pareggio, perché stavamo controllando la partita senza subire troppo, pur essendo molto rimaneggiati».: «Partita equilibrata; abbiamo chiuso il primo tempo in vantaggio e, grazie ad alcuni ottimi interventi del nostro portiere, siamo rimasti in vantaggio fino al 92', fallendo l'occasione del raddoppio a metà del secondo tempo. Un punto che muove la classifica con il rammarico di una vittoria sfumata nel recupero. Nel complesso, una buona prova, in attesa di poter inserire tutti i nuovi arrivati».: «Al di là del risultato, vorrei solo dichiarare questo: arbitraggio vergognoso!».: «Abbiamo approcciato alla partita con la testa giusta per affrontare un big match; sapevamo che affrontavamo una squadra esperta, ma con gli allenamenti di mister Scaricamazza Simone, che ogni giorno portano dei miglioramenti, si può affrontare qualsiasi situazione. Siamo andati in vantaggio dopo 3’ con un rigore sacrosanto trasformato da Gatti e poi abbiamo raddoppiato al 33’ con il solito Migliorelli. Per tutta la partita abbiamo avuto in mano le redini del gioco, senza mai correre pericoli tanto che, nel primo tempo, il nostro portiere non ha subito neanche un tiro. Nel secondo tempo, con il terzo goal di Prudenti, abbiamo chiuso la partita. Complimenti ai miei ragazzi, che non hanno mollato nemmeno una palla e hanno espresso una gran bel gioco. Un augurio speciale ad Agostino e Marcello, i due ragazzi coinvolti nella tragedia avvenuta alla pompa di benzina sulla Salaria nei pressi di Borgo Quinzio alcuni giorni fa».: «I nostri avversari hanno meritato di vincere...a mio avviso, il risultato non è mai stato in bilico, visto che eravamo in svantaggio mentre ancora stavamo negli spogliatoi...infatti: prima punizione per noi a centrocampo, il nostro difensore calcia ma un avversario a meno di un metro respinge ed innesca il contropiede che ha portato al vantaggio avversario. Per l’arbitro tutto regolare, ed era il primo minuto...quello che noi contestiamo è che il nostro centravanti è stato tartassato di falli...mai un cartellino giallo mai un intervento arbitrale per il quale era tutto normale...alla fine primo tempo, abbiamo chiesto al direttore di gara di tutelare il nostro giocatore, altrimenti saremmo stati costretti a sostituirlo; risultato ? Dopo 10 minuti del secondo tempo, a causa dell’ennesimo fallo duro, non sanzionato, il nostro attaccante è stato vittima di infortunio, che lo porterà allo stop dall’ attività per giorni...siamo rimasti in campo per rispetto dell’avversario, che ha fatto la sua ottima partita, di fronte la mia squadra che era stanca e sottotono. Grazie al Selci per essersi stretto all’abbraccio per le note vicissitudini che hanno visto coinvolti i nostri amici, capitano e dirigente».: «E’ difficile commentare questa sconfitta in casa. La prima mezz'ora, abbiamo giocato bene e prodotto diverse palle gol che, purtroppo non abbiamo sfruttato. Poi abbiamo commesso un errore difensivo su calcio d'angolo e abbiamo preso gol. Il loro raddoppio in contropiede, viziato da un fuorigioco evidente non fischiato dall'arbitro. Poi a fine primo tempo, abbiamo dimezzato lo svantaggio. Nel secondo tempo abbiamo attaccato e loro si sono difesi con ripartenze in contropiede. Non ci è stato concesso un rigore netto per un atterramento del loro portiere sul nostro attaccante. Il loro portiere ha fatto alcune belle parate e sul finire del secondo tempo, con un altro colpi di testa, hanno realizzato il terzo gol. In sintesi, perdiamo un'altra partita in casa, giocando anche bene, ma commettendo ancora troppi errori e disattenzioni grossolane in difesa, che dobbiamo evitare di commettere perché poi è sempre difficile recuperare, ma dobbiamo anche migliorare nella gestione della palla ed anche essere più concreti sotto rete».: « È stata una partita dove noi non abbiamo rubato nulla ma, allo stesso tempo, i nostri avversari meritavamo qualcosa in più. Dico bravi ai miei giocatori, per come hanno interpretato la gara».Castelnuovo di Farfa 33Atletico Sabina 23Borgo Quinzio 22Atletico Cantalice 21Cittareale 20Selci 19Atletico Torano, Equicola 18Quintilianum*, Monte S.Giovanni 15Piazza Tevere, Poggio S.lorenzo 94Strade del Sacro Cuore* 8S.Susanna** 6Velinia 5Rufinese 2* gare in menoAtletico Cantalice-VeliniaAtletico Torano-4Strade del Sacro CuoreBorgo Quinzio-Monte S.GiovanniCittareale-RufinesePiazza Tevere-Atletico SabinaPoggio S.Lorenzo-SelciQuintilianum-Castelnuovo di FarfaS.Susanna-Equicola