RISULTATI E COMMENTI, XI GIORNATA, GIRONE C

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 19:12

RIETI - Nella giornata numero undici del campionato di Seconda categoria, vince ancora la capolista Castelnuovo di Farfa, che riesce a portare a casa tre punti importanti nel big match contro l’Atletico Cantalice. 2-2, invece, il finale tra Atletico Sabina e Cittareale, mentre Equicola ha battuto Piazza Tevere, dopo un match ricco di gol. Vittoria pesante del Poggio S.Lorenzo in casa del Velinia, mentre è terminata in pareggio, 1-1, la sfida tra la Rufinese e Quintilianum. Non si è giocata, invece, 4Strade del Sacro Cuore-S.Susanna, in quanto i padroni di casa non si sono presentati al campo di gioco. Ovviamente, bisognerà attendere le decisioni del Giudice.Infine, nella giornata di ieri, si è giocato il match tra Selci e Borgo Quinzio, che ha visto la vittoria dei padroni di casa con il punteggio di 3-1. Grande clima di amicizia e sportività presente tra le due squadre, che si sono unite per augurare una pronta guarigione a Marcello Del Re e Agostino Miniucchi, rispettivamente capitano e dirigente della formazione di Borgo Quinzio, attualmente ricoverati al Sant'Eugenio dopo l'esplosione del distributore sulla Salaria il 5 dicembre scorso.4Strade del Sacro Cuore-S.Susanna: non disputata assenza padroni di casaAtletico Sabina-Cittareale 2-2: 2 Policastro (AS), 2 Erbacci (C)Castelnuovo di Farfa-Atletico Cantalice 2-0: Ottaviano, R.De AngelisEquicola-Piazza Tevere 4-3: 2 Di Girolamo, Pacilli, Napoleone (E)Monte S.Giovanni-Atletico Torano 1-1: Bertoldi (AT)Rufinese-Quintilianum: 1-1: Caloisi (Q)Selci-B.Quinzio 3-1: Gatti, Migliorelli, Prudenti (S), Sallusti (BQ)Velinia-Poggio S.Lorenzo 1-3: Keita (V), 2 Mei, Moschetti (PSL)Castelnuovo di Farfa 33Atletico Sabina 23Borgo Quinzio 22Atletico Cantalice 21Cittareale 20Selci 19Atletico Torano, Equicola 18Quintilianum*, Monte S.Giovanni 15Piazza Tevere, Poggio S.lorenzo 94Strade del Sacro Cuore* 8S.Susanna** 6Velinia 5Rufinese 2* gare in meno