CLASSIFICA

RIETI - Tutto é pronto per la giornata numero undici del campionato di Seconda categoria. Unico match in programma per domani, sabato 15 dicembre, è la sfida tra il potenziato dal mercato Selci ed una delle pretendenti alla vittoria del campionato, Borgo Quinzio.Si giocheranno domenica, invece, tutte le altre gare: alle 10.30, la capolista Castelnuovo di Farfa sfiderà, in casa, l’Atletico Cantalice; trenta minuti dopo, perciò alle 11, é in programma Atletico Sabina-Cittareale mentre, alle ore 14.30 sono in programma le restanti partite: Piazza Tevere ed Atletico Torano saranno ospitate rispettivamente da Equicola e Monte S.Giovanni mentre il fanalino di coda Rufinese giocherà tra le mura amiche contro Quintilianum; infine, il Poggio S.Lorenzo di mister Romagnoli affronterà in trasferta la formazione del Velinia, mentre 4Strade del Sacro Cuore, dopo la sconfitta subita contro Quintilianum nel recupero infrasettimanale, sfiderà in casa S.Susanna.Selci-Borgo Quinzio (arbitro Aguzzi di Rieti)Castelnuovo di Farfa-Atletico Cantalice (arbitro Meucci di Tivoli)Atletico Sabina-Cittareale (arbitro Ventrone di Roma 1)Equicola-Piazza Tevere (arbitro Bezzi di Roma 1)Monte S.Giovanni-Atletico Torano (arbitro Di Benedetto di Roma 1)Rufinese-Quintilianum (arbitro Mellaro di Roma 1)Velinia-Poggio S.Lorenzo (arbitro Gasparini di Tivoli)4Strade del Sacro Cuore-S.Susanna (arbitro Pagnotta di Roma 1)Castelnuovo di Farfa 30Atletico Sabina e Borgo Quinzio 22Atletico Cantalice 21Cittareale 19Atletico Torano 17Selci 16Equicola 15Quintilianum*, Monte S.Giovanni 14Piazza Tevere 94Strade del Sacro Cuore 8Poggio S.Lorenzo, S.Susanna* 6Velinia 5Rufinese 1* gara in meno