Atletico Cantalice-Poggio S.Lorenzo 1-0

J. Patacchiola

Pietro Paolo Di Battista (Allenatore Atl. Cantalice)

Marco Romagnoli (Allenatore Poggio S.Lorenzo)

Atletico Torano-Selci 2-1

2 D. Carducci (AT), Migliorelli (S)

Roberto Cattivera (Dirigente Atl. Torano)

Tiziano Fioravanti (Direttore Selci)

Borgo Quinzio-Velinia 5-0

Marinelli, 2 Diallo, Luvisetto, Mariani

Tamara Fioravanti (Presidente Borgo Quinzio)

Lorenzo Guerrieri (Presidente Velinia)

Castelnuovo di Farfa-Rufinese 3-0

F.De Angelis, F.Giuliani, Ottaviano

Marco Imperatori (Allenatore Castelnuovo)

La Rufinese non rilascia alcuna dichiarazione.

Cittareale-Equicola 2-2

Bongiovanni, Sgambati (C), Pacilli, Riccioni (E)

Giovanni Masci (Allenatore Cittareale)

Enrico Di Bartolomeo (Dirigente Equicola)

Quintilianum-Atletico Sabina 1-4

Silvestri (Q), Coppari, 2 Armagno, Colapietro (AS)

Maurizio Polletti (Dirigente Quintilianum)

Federico Paparozzi (Dirigente Atl. Sabina)

Piazza Tevere-4Strade del Sacro Cuore 0-0

Cristian Scossa (Presidente Piazza Tevere)

La società 4Strade del Sacro Cuore non rilascia alcuna dichiarazione.

S.Susanna-Monte S.Giovanni 1-1

Santoprete (SS)

Massimo Peverato (Presidente S.Susanna)

Umberto Sestili (Dirigente Monte S.Giovanni)

RIETI - Nella decima giornata di campionato di Seconda categoria, arriva il decimo successo consecutivo per la capolista Castelnuovo di Farfa che ha battuto, con un netto 3-0, l’ultima della classe Rufinese. Seguono allo stesso ritmo le sue inseguitrici, Atletico Sabina e Borgo Quinzio, che trovano il successo rispettivamente contro Quintilianum e Velinia. Pareggio (2-2) per Cittareale, nella sfida contro Equicola; ne approfitta l’Atletico Cantalice, vittoriosa nel match contro Poggio San Lorenzo, per scavalcare la formazione di mister Masci e posizionarsi, perciò, in quarta posizione in classifica. Successo per Atletico Torano, vittorioso in casa, di misura, sul Selci mentre, Monte S.Giovanni sbatte contro il muro S.Susanna. Infine, pareggio a reti bianche nel derby di quartiere reatino tra Piazza Tevere e 4Strade del Sacro Cuore.: «Partita difficile, giocata contro una squadra ben messa in campo, tonica, che ci ha dato fastidio fin dai primi minuti. Non è stato facile vincerla ma, alla fine, ci siamo riusciti. I nostri avversari, sicuramente, non meritano il posto in classifica che occupano. I ragazzi sono stati bravi a tirare fuori il massimo del risultato dalle poche occasioni create, a causa della difficoltà della partita. Buone prestazioni dei nuovi arrivati: Cervelli, Ciogli e Patacchiola. Quest’ultimo, bravo a realizzare anche la rete che ci ha permesso di vincere».: «Anche in questo match sono arrivati tanti complimenti, però siamo tornati a casa con zero punti. Abbiamo colpito due legni e, come al solito, abbiamo regalato il gol ai nostri avversari».: «Vittoria sofferta e meritata. Faccio i complimenti ai ragazzi che, nonostante le tante assenze, sono riusciti ad imporsi contro una buona squadra. Se giochiamo sempre con questo spirito di sacrificio, ci toglieremo belle soddisfazioni».: «Partita combattuta fino al triplice fischio finale ma, sicuramente, hanno meritato i padroni di casa, che hanno avuto maggior concentrazione e precisione. Ringrazio i ragazzi dell’Atletico Torano per l’ospitalità e la sportività dimostrata».: «La gara era fondamentale per rimanere in corsa per i primi posti. Abbiamo sofferto nella prima fase del primo tempo poi, abbiamo sbloccato il punteggio con un rigore un po' dubbio che, però, ci ha permesso di prendere ritmo e arrivare più volte a rete. Complimenti anche agli avversari, che hanno impegnato il nostro portiere in qualche buona occasione».: «Nel primo tempo, abbiamo giocato bene, creando anche qualche palla gol che potevano, con un po' di fortuna, anche concretizzare. Sul finire del primo tempo è stato concesso un rigore inesistente al Borgo Quinzio, che è andato perciò in vantaggio. Abbiamo sbagliato nel protestare sul rigore concesso perché è stato espulso il difensore centrale ma soprattutto perché poi, quando siamo rientrati in campo, abbiamo mollato mentalmente, ripensando al torto subito. Questo atteggiamento ci ha portato a commettere, proprio a inizio secondo tempo, due gravi errori difensivi, che hanno consentito al Borgo Quinzio di chiudere la partita. Dobbiamo imparare anche da questi episodi, perché non possiano fare due prestazioni così diverse tra il primo ed il secondo tempo e, sopratutto, il rigore non può essere usato come alibi per giustificare la brutta prestazione del secondo tempo».: «Non abbiamo disputato una grande partita ma, l'importante, era vincere! Nel secondo tempo, abbiamo meritato di portare a casa i tre punti! Dedichiamo questa vittoria al nostro preparatore dei portieri Simone e al figlio Samuele, che hanno passato una settimana a dir poco movimentata!».: «Partita giocata a viso aperto. Nel primo tempo, sono passati in vantaggio i nostri avversari su punizione, respinta male dal nostro portiere. In 5’ è arrivato prima il nostro pareggio con Bongiovanni, poi il nostro vantaggio con Sgambati e, infine, il pareggio avversario. Nel secondo tempo, abbiamo attaccato, ricavando più di un'occasione da goal che, purtroppo, abbiamo sprecato.: «Partita equilibrata e, alla fine, risultato giusto ! Siamo partiti bene, pervenendo al vantaggio sotto misura con Pacilli, dopo che il portiere avversario aveva respinto un velenoso tiro su punizione di Napoleone. Il Cittareale non c’è stato e, con i suoi buoni uomini offensivi, è arrivata prima al pareggio, dopo un nostro svarione difensivo, e poi al vantaggio, con un gol di buona fattura del loro esterno d'attacco! La partita è andata avanti sui binari di un sostanziale equilibrio, fino al bel gol realizzato dal nostro under Riccioni ! Ripresa giocata a fasi alterne, con squadre lunghe e continui capovolgimenti di fronte ma, il risultato, non è cambiato! Per noi, in evidenza Morgante, Napoleone e Scancella».: «Abbiamo fatto la più brutta partita della stagione. Rispetto a domenica scorsa, abbiamo fatto due passi indietro; da registrare, un brutto infortunio al nostro portiere Fabio Bianchetti. Faccio i complimenti alla formazione avversaria: ottima squadra. Infine, ottima anche la prestazione dell’arbitro».: «Abbiamo iniziato bene la partita, andando al 20’ in doppio vantaggio: il primo con una imbucata di Copparu dopo gli sviluppi di un calcio da fermo.; il secondo, sempre da calcio da fermo, con la conclusione di Armagno. Successivamente, abbiamo concesso la reazione ai nostri avversari, che hanno accorciato lo svantaggio, ma siamo stati bravi a chiudere la prima frazione con un azione di Armagno che ha procurato e realizzato il rigore dell’ 1-3. Nella ripresa, buone trame di gioco ci hanno portato al quarto gol, con Colapietro. Un grosso imbocca al lupo di pronta guarigione al loro portiere, infortunatosi nel secondo tempo».: «Si gioca bene, si crea, si tira, si prendono i pali, si rimane col bicchiere mezzo vuoto a fine partita; anzi, mi sembra solo vuoto questo bicchiere. Non abbiamo subìto nulla per 90’, ma non abbiamo concretizzato il gioco; non ci basta essere quasi perfetti per portare a casa 3 punti. Sembra proprio che non debba girare la ruota. Continuiamo con il lavoro; le ruote, in quanto tali, prima a poi girano per forza. Sempre».: «Primo tempo giocato bene dai nostri. Abbiamo creato qualche buona occasione, che però non abbiamo sfruttato al massimo. Nella ripresa siamo un po’ calati e la partita si è messa sui binari dell’equilibrio. Alla fin fine, il pareggio è un risultato giusto, guardando l’andamento della gara. Buon arbitraggio».: «Partita combattuta, tirata d ben giocata da entrambe le squadre. Abbiamo iniziato un po’ contratti. A causa di una nostra ingenuità, al 20’ siamo andati sotto nel punteggio. Siamo rimasti in gara anche grazie agli interventi del nostro estremo difensore. Questo è sempre un campo difficile per noi. Durante la gara, inoltre, abbiamo perso alcuni giocatori a causa di infortuni. Nella ripresa, siamo entrati in campo con un piglio diverso ed abbiamo giocato meglio. Abbiamo realizzato il pareggio, abbiamo avuto altre occasioni che però non abbiamo sfruttato al meglio. Per come si era messa la partita, ci accontentiamo del pareggio. Abbiamo tronavo una squadra in salute, che sicuramente occupa una posizione in classifica che non rispecchia la qualità in campo. C’è un po’ di rammarico per le occasioni non sfruttate. Ora, testa alla prossima partita di Torano, sperando che alcune formazioni più in alto in classifica rallentino, così da darci la possibilità di recuperare i punti persi nel match di ieri».Castelnuovo di Farfa 30Atletico Sabina e Borgo Quinzio 22Atletico Cantalice* 20Cittareale 19Atletico Torano 17Selci 16Equicola*, Monte S.Giovanni 14Quintilianum** 11Piazza Tevere 94Strade del Sacro Cuore* 8Poggio S.Lorenzo, S.Susanna* 6VeliniaRufinese 1* gara in meno4Strade del Sacro Cuore-S.SusannaAtletico Sabina-CittarealeCastelnuovo di Farfa-Atletico CantaliceEquicola-Piazza TevereMonte S.Giovanni-Atletico ToranoRufinese-QuintilianumSelci-Borgo QuinzioVelinia-Poggio S.Lorenzo