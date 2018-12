RISULTATI E MARCATORI, X GIORNATA, GIRONE C

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 18:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella decima giornata del campionato di Seconda categoria, vince ancora la capolista Castelnuovo di Farfa, che ha battuto con un rotondo 3-0 il fanalino di coda Rufinese. Vincono anche le inseguitrici della capolista, Borgo Quinzio ed Atletico Sabina, che battono rispettivamente Velinia e Quintilianum. Approfitta del passo falso di Cittareale, che ha pareggiato 2-2 con l’Equicola, l’AtlEtico Cantalice, che ha battuto di misura Poggio S.Lorenzo e, perciò, si piazza in quarta posizione, a sole due distanze dalla coppia seconda in classifica Borgo Quinzio-Atletico Sabina. Vittoria di misura anche per l’Atletico Torano che ha battuto, tra le mura amiche, la formazione di Selci, mentre il derby reatino tra Piazza Tevere e 4Strade del Sacro Cuore è terminato sul punteggio di 0-0. Infine, pareggio anche tra S.Susanna e Monte S.Giovanni.Atletico Cantalice-Poggio S.Lorenzo 1-0: Jacopo PatacchiolaAtletico Torano-Selci 2-1: 2 D.Carducci (AT), Migliorelli (S)Borgo Quinzio-Velinia 5-0: Marinelli, 2 Diallo, Luvisetto, MarianiCastelnuovo di Farfa-Rufinese 3-0: F.De Angelis, F.Giuliani, OttavianoCittareale-Equicola 2-2: Bongiovanni, Sgambati (C), Pacilli, Riccioni (E)Quintilianum-Atletico Sabina 1-4: Silvestri (Q), Coppari, 2 Armagno, Colapietro (AS)Piazza Tevere-4Strade del Sacro Cuore 0-0S.Susanna-Monte S.Giovanni 1-1: Santoprete (SS)Castelnuovo di Farfa 30Atletico Sabina e Borgo Quinzio 22Atletico Cantalice* 20Cittareale 19Atletico Torano 17Selci 16Equicola*, Monte S.Giovanni 14Quintilianum** 11Piazza Tevere 94Strade del Sacro Cuore* 8Poggio S.Lorenzo, S.Susanna* 6VeliniaRufinese 1*gare in meno