PROGRAMMA GARE, X GIORNATA, GIRONE C

Sabato 8, ore 14.30

Domenica 9, ore 10.30

Ore 11

Ore 14.30

Ore 15

CLASSIFICA

RIETI - Tutto è pronto per la decima giornata del campionato di Seconda categoria. Tre i match che si disputeranno domani, sabato 8 dicembre: Selci verrà ospitata dall’Atletico Torano, Quintilianum giocherà tra le mura amiche contro l’Atletico Sabina mentre Borgo Quinzio, seconda a pari punti proprio con l’Atletico Sabina, giocherà in casa ma a porte chiuse, come da Ordinanza, contro il Velinia.Giornata di domenica alquanto spezzettata: alle ore 10.30 ci sarà il testacoda tra la capolista Castelnuovo di Farfa ed il fanalino di coda Rufinese mentre, mezz’ora più tardi, si sfideranno Cittareale ed Equicola. Alle ore 14.30, invece, Atletico Cantalice e Monte S.Giovanni se la giocheranno, rispettivamente in casa ed in trasferta, contro Poggio S.Lorenzo e S.Susanna. Alle 15, in programma l’ultimo match, che vedrà in scena il derby cittadino di Rieti tra Piazza Tevere e 4Strade del Sacro Cuore, formazioni a cui mancano i tre punti da due giornate di campionato.Atletico Torano-Selci (arbitro Di Palma di Tivoli)Borgo Quinzio-Velinia (arbitro Anselmi di Civitavecchia)Quintilianum-Atletico Sabina (arbitro Matteucci di Rieti)Castelnuovo di Farfa-Rufinese (arbitro Bevilacqua di Civitavecchia)Cittareale-Equicola (arbitro Bertoldi di Roma 2)Atletico Cantalice-Poggio S.Lorenzo (arbitro Bordoni di Rieti)S.Susanna-Monte S.Giovanni (arbitro Scelfo di Rieti)Piazza Tevere-4Strade del Sacro Cuore (arbitro Sambuchi di Tivoli)Castelnuovo di Farfa 27Atletico Sabina e Borgo Quinzio 19Cittareale 18Atletico Cantalice* 17Selci 16Atletico Torano 14Equicola*, Monte S.Giovanni 13Quintilianum** 11Piazza Tevere 84Strade del Sacro Cuore* 7Poggio S.Lorenzo 6Velinia, S.Susanna* 5Rufinese 1* gare in meno