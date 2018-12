RISULTATI E MARCATORI, IX GIORNATA, GIRONE C

CLASSIFICA

RIETI - Nella giornata numero nove del campionato di Seconda categoria, rimane imbattuta ancora una volta la capolista Castelnuovo di Farfa, che ha battuto di misura la seconda in classifica, l’inseguitrice Atletico Sabina e va in fuga. Dopo la sconfitta nella scorsa giornata, si rialza Borgo Quinzio, che ha battuto in trasferta Poggio S.Lorenzo. Vittoria di misura anche per Cittareale e Quintilianum, che hanno battuto rispettivamente 4Strade del Sacro Cuore ed Equicola. Vittorie convincenti anche per Selci e Monte S.Giovanni, che hanno battuto entrambe in casa S.Susanna e Piazza Tevere, quest’ultima arrivata a collezionare la quinta sconfitta stagionale. Ettima sconfitta consecutiva, invece, per la Rufinese che, tra le mura amiche, è stata schiacciata dall’Atletico Cantalice. Infine, quarta vittoria stagiuonale per l’Atletico Torano, che ha portato a casa tre punti importanti sul campo del Velinia, a secco di vittorie da sei giornate.4Strade del Sacro Cuore-Cittareale 0-1: MiguelAtletico Sabina-Castelnuovo di Farfa 0-1: F.De AngelisEquicola-Quintilianum 2-3: Napoleone, Fracassi (E) Silvestri, Imperatori, Polletti (Q)Monte S.Giovanni-Piazza Tevere 2-0: M.Coronetta, M.RinaldiPoggio S.Lorenzo-Borgo Quinzio 1-2: Mei (PSL), Sanogo, Diallo (BQ)Rufinese-Atletico Cantalice 0-4: 3 Bernard, MacioniSelci-S.Susanna 3-0: Deen, Migliorelli, ScaricamazzaVelinia-Atletico Torano 1-2: Tempesta, Coletta (AT)Castelnuovo di Farfa 27Atletico Sabina e Borgo Quinzio 19Cittareale 18Atletico Cantalice* 17Selci 16Atletico Torano 14Equicola*, Monte S.Giovanni 13Quintilianum** 11Piazza Tevere 84Strade del Sacro Cuore* 7Poggio S.Lorenzo 6Velinia, S.Susanna* 5Rufinese 1* gare in meno