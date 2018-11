PROGRAMMA GARE, IX GIORNATA, GIRONE C

RIETI - Tornano in campo le squadre del campionato di Seconda categoria, per giocare la nona giornata. Due i match in programma per domani, sabato 1° dicembre: alle 14.30 4Strade del Sacro Cuore ospiterà in casa Cittareale mentre, un quarto d’ora più tardi, si sfideranno Selci e S.Susanna; quest’ultima, tramite un comunicato stampa, ha fatto sapere di aver esonerato oramai l’ex mister Fabio Bianchetti. Al suo posto, almeno per il momento, siederà in panchina il secondo allenatore, Domenico Capponi.Tutti gli altri match, invece, si giocheranno nella giornata di domenica: big match tra le prime due in classifica, con la capolista Castelnuovo di Farfa che giocherà sul campo dell’Atletico Sabina; Quintilianum e Piazza Tevere saranno ospitate rispettivamente da Equicola e Monte S.Giovanni, mentre Velinia sfiderà in casa l’Atletico Torano; infine, Atletico Cantalice se la vedrà contro la Rufinese e Borgo Quinzio, dopo lo scivolone della scorsa giornata proprio contro Cantalice, giocherà fuori dalle mura amiche contro Poggio S.Lorenzo.4Strade del Sacro Cuore-Cittareale (arbitro Elia di Ostia Lido)Selci-S.Susanna (arbitro Pierotti di Roma 1)Atletico Sabina-Castelnuovo di Farfa (arbitro Menicacci di Viterbo)Equicola-Quintilianum (arbitro Serafini di Rieti)Monte S.Giovanni-Piazza Tevere (arbitro Viziru di Roma 1)Poggio S.Lorenzo-Borgo Quinzio (arbitro Oddo di Viterbo)Rufinese-Atletico Cantalice (arbitro Giuga di Albano Laziale)Velinia-Atletico Torano (arbitro Matteucci di Rieti)Castelnuovo di Farfa 24Atletico Sabina 19Borgo Quinzio 16Cittareale 15Atletico Cantalice* 14Equicola*, Selci 13Atletico Torano 11Monte S.Giovanni 10Quintialianum**, Piazza Tevere 84Strade del Sacro Cuore* 7Poggio S.Lorenzo 6Velinia, S.Susanna* 5Rufinese 1* gare in meno