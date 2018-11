COMMENTI, VIII GIORNATA, GIRONE C

Atletico Cantalice-Borgo Quinzio 3-1

Dante, Bernard, R.Di Battista (AC), Micarelli (BQ)

Pietro Paolo Di Battista (Allenatore Alt. Cantalice)

Tamara Fioravanti (Presidente B.Quinzio)

Atletico Torano-Poggio S.Lorenzo 2-2

Di Francesco, D.Carducci (AT), T.Mei, D’Annibale (PSL)

Roberto Cattivera (Dirigente Atl. Torano)

Marco Romagnoli (Allenatore Poggio S.Lorenzo)

Castelnuovo di Farfa-Equicola 1-0

Valentini

Marco Imperatori (Allenatore Castelnuovo)

Enrico Di Bartolomeo (Dirigente Equicola)

Cittareale-Monte S.Giovanni 2-0

Erbacci, Bongiovanni

Giovanni Masci (Allenatore Cittareale)

Umberto Sestili (Dirigente Msg)

Piazza Tevere-Selci 1-2

Di Silvestri (PT), Migliorelli, Di Giacobbe (S)

Cristian Scossa (Presidente Piazza Tevere)

Tiziano Fioravanti (Direttore Sportivo Selci)

Quintilianum-4Strade del Sacro Cuore

Rinviata per impraticabilità del terreno di gioco

Rufinese-Atletico Sabina 1-4

Curti (R), 2 Armagno, Colapietro, Marchegiani (AS)

Antonello Natali (Presidente Rufinese)

Federico Paparozzi (Dirigente Atl. Sabina)

Santa Susanna-Velinia 0-0

Massimo Peverato (Presidente S.Susanna)

Lorenzo Guerrieri (Dirigente Velinia)

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, IX GIORNATA, GIRONE C

RIETI - Nell’ottava giornata del campionato di Seconda categoria, vincono le prime due della classe: la capolista Castelnuovo di Farfa ha battuto in casa, di misura, Equicola, mentre l’Atletico Sabina, prima vera inseguitrice del Castelnuovo, porta a casa i tre punti grazie al successo in trasferta sul campo della Rufinese. Torna a casa a mani vuote, invece, Borgo Quinzio, che esce sconfitto dalle mura amiche dell’Atletico Cantalice. Vittoria per Selci, che si è imposta di misura su Piazza Tevere, mente 2-0 è il finale tra Cittareale e Monte S.Giovanni. Pareggi, invece, nei match S.Susanna-Velinia e Atletico Torano-Poggio S.Lorenzo. Infine, rinviata a causa dell’impraticabilità del terreno di gioco il match tra Quintilianum e 4Strade del Sacro Cuore.: «Bella partita, tra due squadre concentrate, ben messe in campo e vogliose di portare a casa i tre punti. Noi siamo stati più tenaci e vogliosi nel conquistare la vittoria. Verso la metà della prima frazione siamo andati in gol con Dante, salvo poi raddoppiare con Bernard. Abbiamo insisto ancora, nonostante i nostri avversari cercassero di ripartire organizzando le loro trame offensive. A causa di una nostra distrazione, i nostri avversari, sul finire del primo tempo, hanno accorciato le distanze. Siamo rientrati in campo, nella ripresa, ancora più concentrati e determinati e, così facendo, abbiamo allungato il conto dei gol. Borgo Quinzio è veramente una buona squadra, ma oggi siamo stati più bravi noi».: «Punteggio troppo pesante, anche se i nostri avversari hanno meritato la vittoria. Peccato per il loro primo goal, nato da un disimpegno errato dei nostri giocatori e, soprattutto, viziato da un chiaro fallo del loro attaccante...per il resto, una sconfitta ci può stare, anche perché la pausa ci ha fatto decisamente male: eravamo troppo scarichi, sotto tono e, per questo, siamo arrivati sempre secondi sul pallone. Nonostante questo, non bisogna fare drammi per una sconfitta, avvenuta contro un'ottima squadra. Bisogna rimboccarci le maniche e lavorare in settimana per ripartire subito al meglio...».: «Siamo andati sotto di due gol e siamo riusciti a recuperarla nel finale. Per questa partita, salviamo solo la reazione nel finale. Squadra un po’ troppo molle...».: «Faccio i complimenti ai ragazzi. Avevamo la partita in pugno ma l'abbiamo buttata via. Bravi loro a crederci e ingenui noi nei gol presi».: «Vittoria importante e meritata, contro una squadra tosta e ben messa in campo, ottenuta giocando in 10 per 60’. Faccio i complimenti a tutti i miei ragazzi: è stata una vittoria del gruppo!».: «Senza quattro titolari, abbiamo affrontato la prima della classe in casa loro. La partita è stata dura, su un campo reso molle dalla pioggia, e ben giocata da entrambe le squadre che hanno finito in dieci uomini a seguito di due espulsioni decretate dal direttore di gara! L’ha fatta sua il Castelnuovo, con un rigore concesso agli inizi del secondo tempo, a fronte di uno non concesso alla nostra squadra nella prima frazione di gioco! Squadra completa il Castelnuovo, ma i nostri giocatori oggi hanno dimostrato che in questo campionato possono dire la loro, impegnando al massimo la capolista ! Bravi tutti i nostri ragazzi, fra i quali spicca la prova di Morgante e Scancella».: «Primo tempo giocate bene. Nella ripresa, siamo calati ma non abbiamo corso pericoli tranne un calcio di rigore, parato dal nostro portiere».: «Siamo partiti un po’ rimaneggiati. Tutto sommato, non abbiamo mal figurato. Abbiamo subíto il primo gol dopo poco dall’inizio, a causa di una nostra disattenzione. I nostri avversari hanno giocato la prima mezz’ora con un buon ritmo, esprimendo un buon calcio. Verso la fine del primo tempo, siamo usciti noi, concludendo però dalla distanza e, purtroppo, senza impensierire l’estremo difensore avversario. Nella ripresa, siamo scesi in campo con un altro piglio, giocando noi la partita. Abbiamo avuto 3/4 occasioni da gol, fallendo inoltre anche un calcio di rigore. Purtroppo, negli ultimi minuti, abbiamo subíto il gol del raddoppio avversario. C’è rammarico, perché non abbiamo cominciato la partita come invece abbiamo fatto nella ripresa. Purtroppo, però, ci sta. La scorsa giornata siamo stati fortunati con Quintilianum, mentre nel match di ieri, siamo stati più sfortunati. Peccato per il rigore: trasformandolo, potremmo parlare di un’altra partita e con un punteggio diverso. Dispiace, perché questo match poteva essere un crocevia per giocare una stagione come nelle nostre aspettative iniziali. Ora, rimbocchiamoci le maniche e cerchiamo in settimana di recuperare gli indisponibili, pensando alla prossima sfida contro Piazza Tevere».: «La sosta inaspettata ci ha un po' troncato le gambe. Abbiamo disputato un buon primo tempo, concluso in parità 1-1 ,ma con ottima padronanza del campo. Nel secondo tempo non abbiamo avuto, come sempre, la testa ed il coraggio di vincere. Impauriti, abbiamo staccata la testa: dimostrazione il gol del 2-1 avversario. Ci abbiamo provato fino all ultimo con buone occasioni per pareggiare, ma sarebbe stato comunque troppo poco per noi. Il Ciccaglioni è casa nostra, la maglia di Piazza Tevere un privilegio. Sembrerebbe che questo lo abbiamo dimenticato tutti, me ne prendo tutte le responsabilità e, io per primo, faremo delle valutazioni opportune in modo da ripartire velocemente. Ho pienissima fiducia in questa realtà, nel gruppo e nel mister. Siamo solo all inizio...».: «Partita combattuta e divertente, grazie anche alla sportività e correttezza degli avversari. Abbiamo giocato su un campo dove la palla scorre e ti permette di fare delle ottime giocate e, in fondo anche se sofferta, abbiamo meritato di portare a casa i 3 punti. Un applauso va a Marco Migliorelli per l’euro-gol siglato».: «Siamo stati in partita fino a venti minuti dalla fine; dopo aver subìto il gol dell’ 1-2, abbiamo mollato».: «Partita complicata, visto il campo pesante, con conseguente difficoltà di creare gioco. Siamo passati in vantaggio a fine primo tempo, con un calcio di rigore netto per un tocco di mano avversario. Nel secondo tempo, abbiamo subíto il pareggio su un azione viziata da un fallo. Siamo stati bravi a reagire, realizzando il gol del nuovo vantaggio e legittimando la vittoria con altri 2 gol, realizzati negli ultimi minuti. Speriamo di recuperare alcuni infortunati ed indisponibili per le prossime partite».: «Partita equilibrata, giocata su un campo un po’ pesante a causa della pioggia. I nostri avversari sono rimasti in 10 all’inizio della ripresa e, perciò, la partita si è fatta più difficile per noi: loro si sono chiusi e noi, avendo giocatori tecnici, non abbiamo espresso tutto il nostro potenziale. Infine, complimenti al direttore di gara: è stato all’altezza, fischiando il giusto e comportandosi da vero arbitro».: «Buona partita del Velinia e buonissimo primo tempo, nel quale abbiamo creato tre nitide palle gol che i nostri attacanti non sono riusciti a concretizzare, una per un pizzico di sfortuna, perché a portiere battuto abbiamo colpito il palo, mentre nelle altre due per la bravura del portiere, ma anche per un po' di superficialità. Abbiamo anche tirato altre volte in porta, con conclusioni pericolose. Ad inizio secondo tempo, abbiamo commesso un fallo di spalla, contro un loro calciatore, non cattivo ma con troppo impeto per il quale mi scuso nuovamente con il ragazzo e la società, che ha comportato giustamente il secondo giallo e siamo rimasti in dieci. Abbiamo subíto il posseso palla del S.Susanna e ci siamo difesi, senza correre pericoli importanti ma, in avanti, non siamo stati incisivi come il primo tempo, anche se ci abbiamo provato».Castelnuovo di Farfa 24Atletico Sabina 19Borgo Quinzio 16Cittareale 15Atletico Cantalice* 14Equicola*, Selci 13Atletico Torano 11Monte S.Giovanni 10Quintialianum**, Piazza Tevere 84Strade del Sacro Cuore* 7Poggio S.Lorenzo 6Velinia, S.Susanna* 5Rufinese 1* gare in meno4Strade del Sacro Cuore-CittarealeAtletico Sabina-Castelnuovo di FarfaEquicola-QuintilianumMonte S.Giovanni-Piazza TeverePoggio S.Lorenzo-Borgo QuinzioRufinese-Atletico CantaliceSelci-S.SusannaVelinia-Atletico Torano