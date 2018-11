RISULTATI E MARCATORI, VIII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Nell’ottava giornata del campionato di Seconda categoria, vince ancora la capolista Castelnuovo di Farfa, che ha battuto di misura Equicola. Torna alla vittoria l’Atletico Sabina, che ha battuto in trasferta la Rufinese con un rotondo 1-4 e, così facendo, si posiziona al secondo posto in classifica. Fuochi d’artificio nel big match tra Atletico Cantalice e Borgo Quinzio, con i padroni di casa che riescono a battere i ragazzi di mister Tomassetti grazie al punteggio di 3-1. Dopo la sconfitta contro la capolista nel recupero infrasettimanale della quinta giornata, torna alla vittoria anche Selci, che ha battuto di misura Piazza Tevere. Pareggio sterile e a reti bianche per S.Susanna e Velinia, mentre Cittareale ha battuto, in casa, Monte San Giovanni con un deciso 2-0. Nella giornata di ieri, sabato 24 novembre, è arrivato il pareggio tra Atletico Torano e Poggo S.Lorenzo. Infine, sempre ieri, è stato rinviato il match tra Quintilianum e 4Strade del Sacro Cuore, a causa della forte pioggia, che ha reso il campo impraticabile.Atletico Cantalice-Borgo Quinzio 3-1: Dante, Bernard, R.Di Battista (AC), Micarelli (BQ)Atletico Torano-Poggio S.Lorenzo 2-2: Di Francesco, D.Carducci (AT), T.Mei, D’Annibale (PLS)Castelnuovo di Farfa-Equicola 1-0: ValentiniCittareale-Monte S.Giovanni 2-0: Erbacci, BongiovanniPiazza Tevere-Selci 1-2: Di Silvestri (PT), Migliorelli, Di Giacobbe (S)Quintilianum-4Strade del Sacro Cuore RINVIATA PER IMPRATICABILITA’ DEL CAMPORufinese-Atletico Sabina 1-4: Curti (R), 2 Armagno, Colapietro, Marchegiani (AS)Santa Susanna-Velinia 0-0Castelnuovo di Farfa 24Atletico Sabina 19Borgo Quinzio 16Cittareale 15Atletico Cantalice* 14Equicola*, Selci 13Atletico Torano 11Monte S.Giovanni 10Quintialianum**, Piazza Tevere 84Strade del Sacro Cuore* 7Poggio S.Lorenzo 6Velinia, S.Susanna* 5Rufinese 1*gare in meno