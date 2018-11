PROGRAMMA GARE, VIII GIORNATA

RIETI - Tornano in campo le squadre della Seconda categoria, per giocare l’ottavo turno della competizione. Solo due gli incontri che si giocheranno domani, sabato 24 novembre: Atletico Torano sfiderà in casa Poggio S. Lorenzo, mentre Quintilianum affronterà 4Strade del Sacro Cuore, in un match valido per accaparrarsi un posto “nella parte sinistra” della classifica.Previsti, invece, per domenica 25 le altre sfide: la capolista Castelnuovo di Farfa, dopo la vittoria contro Selci nel recupero infrasettimanale, sarà impegnata contro Equicola, vittoriosa anch’essa nel turno di recupero contro 4Strade del Sacro Cuore. Le principali inseguitrici della capolista, l’Atletico Sabina e Borgo Quinzio, saranno ospitate rispettivamente dalla Rufinese e dall’Atletico Cantalice, mentre Piazza Tevere ospiterà Selci. Sfida importante per allontanarsi dalle zone calde e pericolose è, invece, Santa Susanna-Velinia, con gli ospiti che, nel turno infrasettimanale, hanno portato a casa un solo punto nel match contro Quintilianum. Infine Cittareale, desiderosa di rimanere in scia alle inseguitrici della capolista, se la vedrà contro Monte San Giovanni.Atletico Torano-Poggio S.Lorenzo (arbitro Fazzitta di Tivoli)Quintilianum-4Strade del Sacro Cuore (arbitro Bordoni di Rieti)Castelnuovo di Farfa-Equicola (arbitro Anniballi di Tivoli)Cittareale-Monte S.Giovanni (arbitro Matteucci di Rieti)Atletico Cantalice-Borgo Quinzio (arbitro Urzì di Roma 1)Rufinese-Atletico Sabina (arbitro Di Donato di Roma 2)S.Susanna-Velinia (arbitro Catenacci di Roma 1)Piazza Tevere-Selci (arbitro Tatananni di Roma 1)Castelnuovo di Farfa 21Borgo Quinzio, Atletico Sabina 16Cittareale 12Atletico Cantalice* 11Equicola*, Selci, Atletico Torano, Monte S.Giovanni 10Piazza Tevere, Quintilianum* 84Strade del Sacro Cuore 7Poggio S.Lorenzo 5S.Susanna*, Velinia 4Rufinese 1* gare in meno