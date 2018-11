RISULTATI, MARCATORI E COMMENTI DEI RECUPERI

Equicola-4Strade del Sacro Cuore 2-0

2 Di Francesco

Enrico Di Bartolomeo (Dirigente Equicola)

Antonio Onofri (Dirigente 4Strade)

Selci-Castelnuovo di Farfa 0-2

Giuliani, Troiani

Tiziano Fioravanti (Direttore Sportivo Selci)

Marco Imperatori (Allenatore Castelnuovo di Farfa)

Velinia-Quintilianum 1-1

Autogol (V), Donati (Q)

La società Velinia non rilascia alcuna dichiarazione

Maurizio Polletti (Dirigente Quintilianum)

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 19:24

RIETI - Nei recuperi, rispettivamente della quarta e della quinta giornata, vincono Equicola, Castelnuovo di Farfa rispettivamente contro 4Strade del Sacro Cuore e Selci, mentre si dividono la posta in gioco Velinia e Quintilianum, che pareggiano 1-1. Con questa importante vittoria, la capolista Castelnuovo allunga sulle inseguitrici Borgo Quinzio e Atletico Sabina, che rimangono perciò a -5.: «Partita dura, tra due buone squadre. Primo tempo, appannaggio della nostra squadra che va in vantaggio col solito Di Francesco e chiude la prima frazione in vantaggio. Secondo tempo che vede il ritorno degli ospiti, che meriterebbero il pareggio ma la palla non è entrata. A tempo quasi scaduto, su una ripartenza, Di Francesco fa il bis e aggiorna il punteggio sul 2-0 per noi. Onore al 4Strade: gran bella formazione. In evidenza, per noi, Evangelista».: «Partita difficile da commentare, giocata contro una squadra ben attrezzata. Eravamo alquanto rimaneggiati, difatti quest’oggi sono scesi in campo molti juniores, che ringrazio per la disponibilità e la voglia messa in campo. Nella cronaca del match è doveroso segnalare i nostri tre legni colpiti, due da Roselli e uno da Marco Gentile, quest’ultimo a finalizzare una splendida conclusione dentro l’area di rigore in rovesciata. Nella prima frazione non abbiamo subìto molto, mentre nella ripresa li abbiamo chiusi nella loro area ma, purtroppo, non siamo riusciti a siglare alcun gol. Vorrei comunque fare i complimenti ai ragazzi, soprattutto ai nuovi esordienti, che hanno giocato una buona partita nonostante fosse la loro prima esperienza in prima squadra. Tanta sfortuna, peccato!».: «Una bella partita, non accompagnata purtroppo da un risultato positivo. Abbiamo incontrato una squadra forte e non abbiamo approfittato delle occasioni create nel primo tempo. Complimenti agli avversari e tanto rammarico per noi».: «É la nostra settima vittoria ed abbiamo meritato il successo al termine di una gara intensa ma corretta. Un risultato importantissimo, ottenuto contro una buona squadra».: «Abbiamo dominato il primo tempo, creando almeno cinque palle-goal e un rigore che, però, il direttore di gara non ci ha concesso. Successivamente, sono andati in vantaggio i nostri avversari con un nostro autogol. Infine, è arrivato il nostro pareggio, con un gran gol di Jacopo Donati. Nonostante il pareggio, abbiamo giocato un ottimo calcio. Il direttore di gara odierno, a mio avviso, non è stato all’altezza».Castelnuovo di Farfa 21Borgo Quinzio, Atletico Sabina 16Cittareale 12Atletico Cantalice* 11Equicola*, Selci, Atletico Torano, Monte S.Giovanni 10Piazza Tevere, Quintilianum* 84Strade del Sacro Cuore 7Poggio S.Lorenzo 5S.Susanna*, Velinia 4Rufinese 1* gare in meno