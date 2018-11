PROGRAMMA GARE DI RECUPERO

Mercoledì 21, ore 14.30

Ore 14.45

CLASSIFICA

RIETI - Ritorna in campo la Seconda categoria. Domani, mercoledì 21 novembre, verranno recuperati i due match della quinta giornata del campionato e uno della quarta giornata: Selci-Castelnuovo di Farfa (rinviata poiché il direttore di gara designato non si presentó al campo e il sostituto arrivó dopo un'ora, con gli ospiti che avevano lasciato il campo dopo i 45' d'attesa) e Velinia-Quintilianum (rinviata a causa dell’impraticabilità del terreno di gioco) per la V giornata mentre, per la IV, sarà la sfida Equicola-4Strade del Sacro Cuore ad essere giocata, rinviata per lutto.Incontro difficile ed importante quello tra Selci e Castelnuovo. Il ds della società casalinga, Tiziano Fioravanti, parla così di questo match: «Finalmente arriva questa gara tanto aspettata quanto rimandata. Domani, giocheremo contro la squadra più forte del girone, contro chi da subito ha dimostrato di puntare al titolo finale, quindi sara un incontro difficile, dove dovremmo dimostrare la nostra forza e stare concentrati fino al triplice fischio finale, senza lasciare un centimetro all’avversario. Speriamo solo che sia una gara nel segno dello sport: bella e corretta!». Allo stesso modo la pensa il mister del Castelnuovo , Marco Imperatori, che mette in guarda i suoi: «Ho parlato con i ragazzi dell'importanza e della difficoltà di questa partita. Andiamo ad affrontare una squadra in salute, in un campo difficile! Abbiamo lavorato bene in settimana: cercheremo di affrontare al meglio questa partita!».Sfida, invece, di medio-bassa classifica è quella che andrà in scena tra Velinia e Quintilianum. I padroni di casa, per cercare di risalire la china mentre gli ospiti per confermarsi nelle zone tranquille della classifica. Il mister ospite, Luigino Moronti, è preoccupato per la panchina corta, ma fiducioso: «Andiamo a giocare questo match con pochi giocatori disponibili; gli altri, chi per motivi di lavoro, chi per studio, non saranno a disposizione: siamo contati! Nonostante ciò, speriamo di fare una buona partita!».Sfida di metà classifica, invece, è quella tra Equicola e 4Strade. I primi distanziano i secondi di soli 3 punti e, perciò, il match ha doppia importanza. Dal canto suo, Equicola vuole continuare il suo cammino, dopo la vittoria di misura nella scorsa giornata di campionato.L’appuntamento, perciò, è fissato per domani, mercoledì 21: alle ore 14.30 si giocherà Velinia-Quintilianum ed Equicola-4Strade, mentre un quarto d’ora più tardi, alle 14.45, scenderanno in campo Selci e Castelnuovo di Farfa.Velinia-Quintilianum (arbitro Pierotti di Roma 1)Equicola-4Strade del Sacro Cuore (arbitro Ventrone di Roma 1)Selci-Castelnuovo di Farfa (arbitro Meucci di Tivoli)Castelnuovo di Farfa* 18Borgo Quinzio, Atletico Sabina 16Cittareale 12Atletico Cantalice* 11Equicola**, Selci*, Atletico Torano, Monte S.Giovanni 10Piazza Tevere 8Quintilianum**, 4Strade del Sacro Cuore* 7Poggio S.Lorenzo 5S.Susanna* 4Velinia* 3Rufinese 1* gare in meno