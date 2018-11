COMMENTI, VII GIORNATA, GIRONE C

4Strade del Sacro Cuore-Castelnuovo di Farfa 1-5

De Massimi (4S), F.De Angelis, 2 Ottaviano, R.De Angelis, Ricci (C)

Antonio Onofri (Dirigente 4Strade)

Marco Imperatori (Allenatore Castelnuovo)

Atletico Sabina-Atletico Cantalice 0-2

Bernard, Caperna

Federico Paparozzi (Dirigente Atl. Sabina)

Alessandro Petrangeli (Allenatore Atl. Cantalice)

Borgo Quinzio-Atletico Torano 3-2

2 Lassine, Marinelli (B), Di Francesco, Maceroni (T)

Claudio Tomassetti (Allenatore Borgo Quinzio)

Roberto Cattivera (Dirigente Atl. Torano)

Equicola-Rufinese 1-0

Evangelista

Enrico Di Bartolomeo (Dirigente Equicola)

Antonello Natali (Presidente Rufinese)

Monte S.Giovanni-Quintilianum 1-0

Pollina

Umberto Sestili (Dirigente MSG)

Luigino Moronti (Allenatore Quintilianum)

Poggio S.Lorenzo-S.Susanna 1-1

Mei (P), Bianchetti (S)

Marco Romagnoli (Allenatore Poggio S.Lorenzo)

Massimo Peverato (Presidente S.Susanna)

Selci-Cittareale 1-0

Migliorelli

Simone Scaricamazza (Allenatore Selci)

Giovanni Masci (Allenatore Cittareale)

Velinia-P.Tevere 3-4

3 Grassi (V), Loreti, Silvestri, Fantacci, Rossi (PT)

Lorenzo Guerrieri (Dirigente Velinia)

Felice Patacchiola (Dirigente Piazza Tevere)

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, VIII GIORNATA

RIETI - Nella settima giornata del campionato di Seconda categoria, cade oramai l’ex capolista Atletico Sabina, caduta sotto i colpi dell’Atletico Cantalice. Vince, invece, il Castelnuovo di Farfa, che ora si conquista perciò il primo posto in classifica. Si posiziona al secondo posto (in coabitazione con l’Atletico Sabina) il Borgo Quinzio di mister Tomassetti, che ha battuto l’Atletico Torano. Vittoria di misura per Equicola e Monte S.Giovanni, che hanno battuto rispettivamente Rufinese e Quintilianum. A sorpresa, cade Cittareale in trasferta, sul campo del Selci, mentre pareggiano 1-1 Poggio S.Lorenzo e S.Susanna. Infine, fuochi d’artificio tra Velinia e Piazza Tevere finisce con 7 gol siglati, con i tre punti finali che vengono catturati dagli ospiti.: «Sapevamo di affrontare una delle formazioni più forti del campionato e tali si sono rivelate. Avevamo messo la partita sui giusti binari, grazie al netto calcio di rigore assegnatoci dal direttore di gara. Purtroppo, però, grazie ad alcuni episodi, i nostri avversari sono riusciti a ribaltare il risultato e poi a dilagare, anche perché noi ci siamo alzati tentando di pareggiare e loe loro ci hanno colpito. L’incontro infrasettimanale in Coppa Lazio ci ha sfavorito, in quanto abbiamo subìto molti infortuni, che si sono ripercossi in questo match e anche a causa di arbitraggi non all’altezza. Oggi, avevamo un organico corto ed alcuni giocatori sono scesi in campo anche se non stavano al 100%. Ripartiamo da qui, consapevoli di poter fare di più e che abbiamo tutte le carte in regola per far bene. Complimenti ai nostri avversari per la vittoria ed al direttore di gara per l’arbitraggio».: «Vittoria importante. Siamo partiti male, concedendo un netto rigore ai nostri avversari, che si sono portati in vantaggio. I miei ragazzi sono stati bravi a non accusare il colpo ed a reagire, riuscendo a rimettere la gara sui giusti binari. Nella ripresa i nostri avversari sono calati e, perciò, siamo usciti fuori bene vincendo il match. Siamo contenti. Ora, testa alla prossima settimana, dove ci aspettano due match (uno infrasettimanale) importanti e difficili, dove vogliamo far bene e racimolare più punti possibili».: «Sconfitta meritatissima, approccio sottotono e rarissime volte siamo saliti di livello nel primo tempo, che è terminato sullo 0-0. Nel secondo tempo, abbiamo provato a salire di intensità, riuscendo poche volte ad essere pericolosi ed esponendoci a contropiede, subendo un paio di azioni molto pericolose nel quale abbiamo subìto gol. A 10’ dal termine, il portiere avversario ci ha parato un rigore, battuto da Armagno e concesso per fallo in area su Casali e, dopo pochi minuti, abbiamo subìto gol su punizione, che ha chiuso i giochi. Complimenti ai nostri avversari».: «Bella partita da parte dei ragazzi. Sono entrati in campo subito concentrati. Abbiamo tenuto bene il campo e siamo riusciti a creare buone manovre di gioco ed a ripartire al momento giusto. Tutto sommato, risultato giusto. Un grosso complimento a tutto il gruppo».: «I miei sinceri complimenti al Torano. Partiamo dal presupposto che giocavamo contro una grande squadra; é proprio per questo che la nostra vittoria ha una dimensione ancora più grande. Per noi ha un importanza incommensurabile, in quanto ci proietta nelle zone alte della classifica ma, soprattutto dopo una settimana molto calda, dà tranquillità morale e ci da una dimensione...Siamo squadra con la s maiuscola perché solo una squadra con la s maiuscola può battere una formazione avversaria così forte come Torano. Per di più, ribadisco dopo non una settimana, ma alcune settimane difficilissime per noi... Oggi anche i ragazzi che hanno di solito giocato di meno hanno dimostrato che valgono. Per il futuro, vorrei avere meno assenti alle partite e agli allenamenti. Vorrei avere l’imbarazzo della scelta ogni volta per scegliere i titolari e, inoltre, vorrei che la fortuna ci aiutasse per tutto il campionato, come lo ha fatto oggi. Non abbiamo mollato un centimetro e abbiamo vinto la partita proprio quando siamo rimasti in 10! Rimane il fatto che la squadra oggi mi ha dato un’altra importante risposta: sta con l’allenatore, ossia il sottoscritto».: «Partita equilibrata. Sotto di un gol, siamo riusciti a ribaltarla sul 2-1 ad inizio secondo tempo; poi le solite amnesie difensive e la scarsa concentrazione hanno aiutato la squadra avversaria a ribaltare il risultato sul finale. Dobbiamo migliorare sotto l'aspetto mentale».: «Torniamo alla vittoria contro una Rufinese mai doma ! Partita sbloccata da un buon Evangelista, imbeccato da Di Francesco che colpisce anche un legno nel corso della gara. Pallino del gioco in mano alla nostra squadra, ma gli ospiti non sono stati la vittima sacrificale ed hanno venduto cara la pelle! Alla fine, risultato giusto e partita gradevole! In bocca al lupo alla Rufinese, che ha dimostrato carattere !».: «Buona partita della nostra squadra, che ha giocato alla pari con gli avversari odierni, meritando almeno il pari. Risultato condizionato dalle decisioni arbitrali ancora una volta a nostro svantaggio. Faccio comunque i complimenti ai miei ragazzi».: «Contenti del risultato, avvenuto contro una squadra ben organizzata e giocatori validi. Ieri non facile, anche perché eravamo anche rimaneggiati. Ieri è arrivato l’esordio di Pollina, ragazzo che aveva già giocato per la nostra società, che ha sfruttato benissimo l’opportunità. Partita tirata e combattuta. Siamo stati bravi a tenere il risultato, anche se nel secondo tempo siamo calati un po’ ed abbiamo sofferto un po’ ma, alla fine, siamo riusciti a portare a casa tre punti importantissimi, che volevamo e che fa morale. Continuiamo a lavorare ! Grazie a coloro che ieri ci ha sostenuto, come sempre . Un grazie speciale va anche a tutti tutta la dirigenza, sempre presente e sempre pronta a dare una mano».: «Abbiamo giocato il secondo tempo in 10. Abbiamo provato a recuperare la partita, però non abbiamo sfruttato al meglio le occasioni create, nonostante avessimo giocato buona parte del match nella metà campo avversaria. Oggi assenti alcuni ragazzi per motivi lavorativi. Speriamo di riprenderci presto».: «Meritavamo di vincere. I ragazzi ci hanno provato in tutte le maniere: i tre legni colpiti e la bravura del loro portiere non ce l'hanno permesso. Complimenti anche al nostro estremo difensore che, sul punteggio di 1-0, ha effettuato una grande parata e ci a tenuto in vita».: «Partita abbastanza equilibrata. Alla fine, il pareggio ci può stare, anche perché nel primo tempo abbiamo giocato meglio noi mentre nel secondo meglio loro. Arbitraggio, finalmente, giusto e corretto».: «Una gara tesa, che abbiamo comunque ben controllato, creando diverse occasioni da gol. L'importante era conquistare i tre punti e ci siamo riusciti: è il nostro terzo risultato utile consecutivo, e ci prepariamo ora alla gara di recupero col Castelnuovo di Farfa di mercoledì prossimo».: «Una gara difficile, in cui non abbiamo giocato bene e non abbiamo sfruttato l'opportunità della superiorità numerica nel secondo tempo».: «C’è grande rammarico per il risultato finale della partita, persa allo scadere e dopo averla riportato poco prima in parità. Abbiamo iniziato bene la gara, andando in vantaggio di due gol. Purtroppo, anche oggi, abbiamo concesso un altro rigore, che ha consentito al Piazza Tevere di dimezzare lo svantaggio. Poi, abbiamo sfiorato il terzo gol con un colpo di testa che ha preso il palo. Improvvisamente, però, ci siamo disuniti ed abbiamo giocato con sufficienza, commettendo anche due errori gravi che hanno permesso due belle conclusioni che hanno portato al pareggio avversario e, poi, al loro vantaggio alla fine del primo tempo. Nella ripresa c'è stata la nostra superiorità nel possesso palla che non sempre è stata lucida e loro si sono reso pericolosi con qualche ripartenza. Siamo riusciti a riportarci in parità ma poi, allo scadere, siamo stati ingenui ed abbiamo preso gol da una rimessa laterale con la squadra sbilanciata in avanti. Abbiamo anche l'attenuante dell'assenza di due ragazzi che giocano in difesa e, anche per questo, sapevamo che era una partita insidiosa ma dobbiamo essere più determinati e concentrati».: «Che carattere questi ragazzi! Non so quale squadra avrebbe avuto questa reazione dopo essere andata sotto di due reti. La partita si è messa subito male, ma i due goal che hanno portato al pareggio e lo spettacolare goal di Diego Fantacci hanno raddrizzato la partita. Il resto lo ha fatto la nostra determinazione e la voglia di vincere e festeggiare insieme».Castelnuovo di Farfa* 18Borgo Quinzio, Atletico Sabina 16Cittareale 12Atletico Cantalice* 11Equicola**, Selci*, Atletico Torano, Monte S.Giovanni 10Piazza Tevere 8Quintilianum**, 4Strade del Sacro Cuore* 7Poggio S.Lorenzo 5S.Susanna* 4Velinia* 3Rufinese 1*gare in menoAtletico Cantalice-Borgo QuinzioAtletico Torano-Poggio S.LorenzoCastelnuovo di Farfa-EquicolaCittareale-Monte S.GiovanniPiazza Tevere-SelciQuintilianum-4Strade del Sacro CuoreRufinese-Atletico SabinaS.Susanna-Velinia