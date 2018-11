RISULTATI E MARCATORI, VII GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella settima giornata del campionato di Seconda categoria, cade la capolista Atletico Sabina, battuta 0-2 dall’Atletico Cantalice. Ne approfitta della sconfitta dei sabini, per superarli in classifica e piazzarsi al primo posto, il Castelnuovo di Farfa, che ha battuto il 4Strade del Sacro Cuore con un netto 1-5. Perde anche Cittareale, battuta di misura dal Selci, mentre vince Borgo Quinzio, vittoriosa per 3-2 nel match contro l’Atletico Torano e che, grazie a questa vittoria, raggiunge al secondo posto l’ex capolista. Vittorie di misura per Equicola e Monte San Giovanni, che hanno vinto con lo stesso punteggio (1-0) rispettivamente contro Rufinese e Quintilianum. Fuochi d’artificio, invece, tra Velinia e Piazza Tevere, con gli ospiti che hanno portato a casa il successo con il punteggio finale di 3-4. Unico pareggio di giornata, invece, è quello maturato tra Poggio S.Lorenzo e S.Susanna.4Strade del Sacro Cuore-Castelnuovo di Farfa 1-5: De Massimi (4S), F.De Angelis, 2 Ottaviano, R.De Angelis, Ricci (C)Atletico Sabina-Atletico Cantalice 0-2: Bernard, CapernaBorgo Quinzio-Atletico Torano 3-2: 2 Lassine, Marinelli (B), Di Francesco, Maceroni (T)Equicola-Rufinese 1-0: EvangelistaMonte S.Giovanni-Quintilianum 1-0: PollinaPoggio S.Lorenzo-S.Susanna 1-1: Mei (P), Bianchetti (S)Selci-Cittareale 1-0: MigliorelliVelinia-Piazza Tevere 3-4: 3 Grassi (V), Loreti, Silvestri, Fantacci, Rossi (PT)Castelnuovo di Farfa* 18Borgo Quinzio, Atletico Sabina 16Cittareale 12Atletico Cantalice* 11Equicola**, Selci*, Atletico Torano, Monte S.Giovanni 10Piazza Tevere 8Quintilianum**, 4Strade del Sacro Cuore* 7Poggio S.Lorenzo 5S.Susanna* 4Velinia* 3Rufinese 1* gare in meno