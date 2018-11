PROGRAMMA GARE, VII GIORNATA

Sabato 10, ore 14.30

Domenica 11, ore 11

Ore 14.30

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dopo le emozioni della sesta giornata, tornano in campo in campo le sedici squadre del campionato di Seconda categoria. Solo tre i match in programma per domani, sabato 10 novembre: Borgo Quinzio, dopo l’eliminazione agli ottavi di Coppa Lazio, cercherà di riprendersi nella sfida contro l’Atletico Torano; Cittareale, vogliosa di continuare a seguire le prime tre del podio, sarà ospitata dal Selci; infine, la diretta concorrente della capolista Atletico Sabina, ovvero Castelnuovo di Farfa, se la giocherà in trasferta sul campo del 4Strade del Sacro Cuore.Cinque, invece, i match in programma per domenica 11: alle ore 11 è prevista la gara tra Atletico Sabina e Atletico Cantalice; alle ore 14.30, le altre sfide: Equicola se la vedrà contro il fanalino di coda Rufinese, Quintilianum sarà ospitato dal Monte S.Giovanni, S.Susanna giocherà in trasferta contro Poggio S.Lorenzo e Velinia affronterà tra le mura amiche la formazione del Piazza Tevere.Intanto, l’Atletico Torano, nella figura del dirigente Roberto Cattivera, contesta una disparità di giudizio, dopo le decisioni del giudice sportivo in merito alla gara domenica scorsa: «Lo scorso anno un nostro giocatore è stato punito con quattro mesi di squalifica dopo un fallo da dietro ed un accenno di rissa (la gara in questione era Atl.Torano-Real Vazia, partita finita pro forma, con successiva sconfitta a tavolino per i padroni di casa, ndr). Nella scorsa partita contro l’Atletico Cantalice - continua Cattivera - un loro giocatore ha colpito con un cazzotto lo zigomo di un nostro giocatore ed è stato punito solo con quattro giornate di squalifica».Borgo Quinzio-Atletico Torano (a Talocci a porte chiuse, arbitro Pallucca di Viterbo)Selci-Cittareale (arbitro Bordoni di Rieti)4Strade del Sacro Cuore-Castelnuovo di Farfa (arbitro Proietti di Roma 2)Atletico Sabina-Atletico Cantalice (a Borgonuovo di Tarano, arbitro Fazzitta di Tivoli)Equicola-Rufinese (a Borgorose, arbitro De Palma di Tivoli)Monte S.Giovanni-Quintilianum (arbitro Gasparini di Tivoli)Poggio S.Lorenzo-S.Susanna (arbitro Sambuchi di Tivoli)Velinia-Piazza Tevere (ad Antrodoco, arbitro Urzì di Roma 1)Atletico Sabina 16Castelnuovo di Farfa 15*Borgo Quinzio 13Cittareale 12Atletico Torano 10Atletico Cantalice 8*Equicola**, Selci*, Quintilianum**, 4Strade del Sacro Cuore*, Monte S.Giovanni 7Piazza Tevere 5Poggio S.Lorenzo 4Velinia*, S.Susanna* 3Rufinese 1* gare in meno