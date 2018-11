COMMENTI, VI GIORNATA, GIRONE C

Atletico Cantalice-Atletico Torano 1-1

Dante (AC), Nitti (AT)

Alessandro Vannicelli (Presidente Atletico Cantalice)

Roberto Cattivera (Dirigente Atletico Torano)

Atletico Sabina-Equicola 4-1

Mencarelli, Colapietro, 2 Armagno (AS), Di Giovanni (E)

Andrea Capulli (Allenatore Atletico Sabina)

Enrico Angelini (Addetto Stampa Equicola)

Castelnuovo di Farfa-Monte San Giovanni 5-1

2 Ottaviano, 2 Brizi, Facchini (CF) Angelucci (MSG)

Marco Imperatori (Allenatore Castelnuovo di Farfa)

Umberto Sestili (Dirigente Monte San Giovanni)

Cittareale-Velinia 2-1

Tolli, Aurelio (C), Grassi (V)

Giovanni Masci (Allenatore Cittareale)

Lorenzo Guerrieri (Dirigente Velinia)

Piazza Tevere-Poggio San Lorenzo 0-1

D’Innocenti

Felice Patacchiola (Dirigente Piazza Tevere)

Marco Romagnoli (Allenatore Poggio S.Lorenzo)

Quintilianum-Selci 2-2

Polletti, Moronti (Q), Gatti, Di Giacobbe (S)

La società Quintilianum non rilascia alcuna dichiarazione

Tiziano Fioravanti (Direttore Sportivo Selci)

Rufinese-4Strade del Sacro Cuore 0-3

Cantonetti, Cenciotti, Patacchiola

Antonello Natali (Presidente Rufinese)

Antonello Angelucci (Direttore Sportivo 4Strade)

S.Susanna-Borgo Quinzio 1-3

Cattorini (S), Saifulaye, Marinelli, Lassine (BQ)

Massimo Peverato (Presidente S.Susanna)

Tamara Fioravanti (Presidente Borgo Quinzio)

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, VII GIORNATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella sesta giornata del campionato Seconda categoria, arriva la quinta vittoria stagione per la capolista Atletico Sabina, che batte Equicola con un rotondo 4-1. Quinta vittoria stagionale anche per la prima antagonista della capolista, ovvero Castelnuovo di Farfa, che si è imposta per 5-1 ai danni del Monte S.Giovanni. Segue a ruota anche Borgo Quinzio, vittoriosa sul campo del S.Susanna, e Cittareale, che ha battuto in casa il Velinia. Un punto ciascuno per Cantalice e Torano (match finito 1-1) e per Quintilianum e Selci (2-2). Vince e convince il 4Strade del Sacro Cuore, che batte in trasferta la Rufinese. Dopo quattro sconfitte consecutive, torna a sorridere il Poggio S.Lorenzo, che colleziona la prima vittoria stagionale, battendo di misura in trasferta Piazza Tevere.: «Tutta la dirigenza dell’atletico Cantalice si riserva di non commentare la partita, per alcuni spiacevoli fatti accaduti, fino alla decisione del giudice di gara».: «Partita equilibrata e risultato giusto. Partita rovinata mentre rientravano negli spogliatoi, per colpa di un loro calciatore che, con un cazzotto, ha colpito un nostro calciatore senza motivo, dentro il nostro spogliatoio mentre stavamo rientrando a fine partita».: «Un successo indiscutibile e meritato. Ognuno ha recitato al meglio la propria parte: chi ha giocato dall'inizio ed altrettanto chi è subentrato nel corso della gara. Ci alleniamo bene ed anche oggi abbiamo applicato al nostro gioco il ritmo giusto».: «Una brutta partita, condizionata sia dal terreno di gioco che dalla situazione ambientale».: «Vittoria netta e meritata, contro un avversario che si è presentato con molte assenze. Abbiamo chiuso la partita nel primo tempo e, nel secondo, abbiamo controllato la gara. Altri 3 punti importanti, ma sappiamo bene che la strada è molto lunga».: «Abbiamo giocato contro una squadra fortissima e, inoltre, eravamo anche molto rimaneggiati. Ovviamente, questa non è una scusante. Una squadra costruita per fare qualcosa di importante in questa stagione non può e non deve presentarsi in queste condizioni, facendo finire il match con un risultato così pesante. Sono un po’ rammaricato perché alterniamo buone prestazioni ad alcune non all’altezza. Dispiace per le assenze, sia in questo match che nelle scorse partite. Ci può stare un incidente di percorso così, anche se questa è la seconda sconfitta rotonda che subiamo. Speriamo che ci possa essere d’aiuto per farci svegliare e preparare al meglio la prossima sfida contro il Quintilianum».: «Primo tempo terminato già 2-1. Nella ripresa, purtroppo, non siamo riusciti a chiudere la partita ma, in verità, non siamo mai andati in difficoltà».: «L'approccio alla partita non è avvenuto con la giusta attenzione, difatti abbiamo commesso un fallo inutile appena dentro l'area che ci è costato un calcio di rigore e quindi il vantaggio avversario. Anche il secondo gol subìto è scaturito da un calcio di punizione dal limite, che è stato respinto da uno dei ragazzi anticipando il nostro portiere, che stava prendendo la palla. Alla fine del primo tempo abbiamo dimezzato lo svantaggio e siamo rientrati in partita. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio, ma i nostri avversari sono una squadra esperta e più fisica ed hanno concesso poco, ripartendo in contropiede. Siamo una squadra giovane, che deve cercare di non commettere errori che poi sono determinanti per il risultato finale. Nonostante ciò, i ragazzi si impegnano e ci credono sempre».: «La partita doveva essere facile: vincere e portare a casa tre punti. Purtroppo, nonostante l’ottima prestazione dei ragazzi e le diverse occasioni create, soprattutto nel secondo tempo, non abbiamo trovato la via della rete e siamo stati puniti dell’unico errore commesso. Tuttavia, sono sicuro che la squadra saprà reagire e riuscirà a vincere, continuando ad esprimere un buon calcio».: «Sono contento per il risultato e per la voglia che ci hanno messo i miei giocatori. Nonostante ciò, non cambio idea: sarà un campionato pieno di sofferenza; perciò, piedi a terra ! Un pareggio sarebbe stato il risultato più giusto».: «Partita maschia, combattuta da entrambe le squadre; talmente maschia che, a volte, sembrava un’arena, però piena di emozioni. Una partita dominata dal Selci per il gioco dimostrato in campo ma, purtroppo, non vince sempre chi gioca meglio. Un complimento speciale va a Piero Di Giacobbe per il goal di ottima fattura. Da 3 anni che commento e non ho mai parlato dell’arbitro ma questa volta è l’unica nota negativa, perché ha invertito alcune decisioni importanti e non ha preso alcuni provvedimenti disciplinari».: «Ancora una sconfitta, dovuta alle nostre amnesie difensive. Non posso non segnalare la pessima prestazione del direttore di gara, che sicuramente ci ha penalizzato».: «È stata una settimana molto difficile. Voglio fare i miei complimenti ai ragazzi, che si sono comportati da grande squadra in un campo difficile, anche grazie alla guida momentanea di Domenico Micangeli. Risultato giusto, ma voglio fare un grande in bocca al lupo alla Rufinese: sono giovani e possono solo che migliorare. In settimana, cercheremo di dare una nuova guida alla squadra, con un mister all'altezza della situazione».: «Partita abbastanza equilibrata. I nostri avversari hanno siglato tre gol in contropiede, ovviamente per colpa nostra. Anche questa gara è stata influenzata dal direttore di gara, a mio avviso non equo nelle scelte e nelle decisioni. Non vogliamo favoritismi, ma un equo e giusto metro di giudizio».: «Vittoria importante, che ci ha permesso di rimanere nella zona medio-alta della classifica, ma soprattutto ci dà un po’ di morale viste le ultime non eclatanti prestazioni. Partita più che maschia, anche troppo! Per questo mi sento di dire non bella, nonostante non siano mancate le occasioni da gol da entrambe le parti. Complimenti all'arbitro, che ha saputo tenere in mano una partita difficile e, sicuramente, non facile da gestire!».Atletico Sabina 16Castelnuovo di Farfa 15*Borgo Quinzio 13Cittareale 12Atletico Torano 10Atletico Cantalice 8*Equicola**, Selci*, Quintilianum**, 4Strade del Sacro Cuore*, Monte S.Giovanni 7Piazza Tevere 5Poggio S.Lorenzo 4Velinia*, S.Susanna* 3Rufinese 1* gare in meno4Strade del Sacro Cuore-Castelnuovo di FarfaAtletico Sabina-Atletico CantaliceBorgo Quinzio-Atletico ToranoEquicola-RufineseMonte S.Giovanni-QuintilianumPoggio S.Lorenzo-S.SusannaSelci-CittarealeVelinia-Piazza Tevere